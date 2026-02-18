求姻缘香港攻略｜姻缘石行山路线+庙宇10大推介！宝云道/慈云山/黄大仙祠月老！附交通+参拜吉日/禁忌

2026年踏入马年，单身人士若渴望「出Pool」脱单、增添桃花运、觅得天赐良缘，不妨前往香港各大灵验姻缘石、姻缘树或庙宇拜月老、金花娘娘等，祈求好姻缘兼行大运。本文整理全港10大求姻缘热门好去处其中湾仔宝云道姻缘石据闻「千亿新抱」徐子淇曾拜过，即睇各地点、交通、参拜攻略、宜忌及吉日。

求姻缘香港攻略｜全港姻缘石行山路线+庙宇10大推介

位于湾仔宝云道的姻缘石多年来都是香港最热门求姻缘胜地，不少单身男女专程膜拜，蜜运情侣亦祈求感情稳定，有传闻指连「千亿新抱」徐子淇都拜过！这块形似人头的巨石传说源自二战后一对恋人殉情化石，求配偶得配偶、求子嗣得子嗣，相当灵验。

湾仔宝云道姻缘石

地点：湾仔宝云道

路线：宝云道健身径起点 > 宝云道姻缘石 > 返回起点

交通：中环乘15号巴士到港安医院，沿健身径步行；或金钟乘24A小巴到肇辉台总站，上楼梯直达。

香港最受欢迎的月老圣地。（图片来源：啬色园黄大仙祠）

香港最受欢迎的月老圣地，月老殿于2026年1月重光揭幕，设独特金童玉女铜像及「月老及佳偶天成神像」，庇佑姻缘、人缘、贵人缘等，单身求脱单、情侣求稳定、夫妻求和睦，拜月老都要够虔诚及跟足程序，大家记住取得红绳，根据指示牌的参拜细节拜月老。

啬色园黄大仙祠

地址：黄大仙竹园道2号

交通：港铁黄大仙站B2出口，步行约3分钟。

上环济公庙已有逾170年历史。（图片来源：东华三院）

上环济公庙已有逾170年历史，又称百姓庙，主祀济公活佛，并供奉月老、和合二仙、地藏菩萨等神灵，是香港著名的求姻缘及人缘胜地。庙内香塔下常挂满善信名字，许多人慕名前来祈求良缘或感情长久稳定。连艺人蔡卓妍、吴君如等都曾参拜，灵验口碑广传。若欲祈求好姻缘，可在香塔下写上姓名，并佩戴开光红绳；诚心向月老或和合二仙许愿，具体禀告心愿，往往能得庇佑。

上环济公庙

地址：上环太平山街40号

交通：港铁上环站A2出口，步行约10分钟。

慈云山姻缘石隐藏于慈云山观音庙旁，成为不少人求姻缘的首选地点。

慈云山姻缘石隐藏于慈云山观音庙旁，位置较为隐世，却充满灵气。这块巨石上刻有「姻缘石」三字，并牵满红线，寓意牵起有缘人的红线。传说只要诚心参拜、许下姻缘愿望，便能获得庇佑，早日觅得良缘。石旁景色开扬，可俯瞰九龙区全景，空气清新宜人。顺道可参观历史悠久的观音佛堂及水月宫古迹，结合轻松行山与祈福，成为不少人求姻缘的首选地点。

慈云山姻缘石

地点：慈云山沙田㘭道400号（慈云山观音庙）

交通：黄大仙乘37M小巴至慈正邨正晖楼，沿丰华街斜路步行。

林村许愿树不但可家庭、事业、健康，亦可祈求姻缘

林村许愿树不但可家庭、事业、健康，亦可祈求姻缘，不少人在农历新年期间都会前往抛宝牒许愿。抛宝牒时要诚心许愿，再将宝牒抛起直至成功挂在树上。适逢2026许愿节，不妨前往感受热闹气氛。

林村许愿树

地点，大埔林村许愿广场

交通：大埔墟站乘63R巴士。

位于荃湾青龙头的白沙湾金花夫人庙，供奉金花娘娘、天后及观音。信众普遍认为此庙求姻缘、爱情运极为灵验，同时亦是已婚夫妇祈求子嗣的热门地点。相传金花娘娘掌管生育与感情，虔诚参拜往往愿望实现。

荃湾青龙头金花庙

地址：香港新界荃湾青龙头村

交通：荃湾港铁站乘小巴96M至总站。

坪洲金花庙已有约260年历史，金花娘娘据传极为灵验。（图片来源：坪洲金花庙）

坪洲金花庙已有约260年历史，金花娘娘据传极为灵验，许多善信不远千里专程前来参拜。相传只要虔诚向金花圣母祈愿，无不有求必应！庙前对联写道：「求子求孙有求必应，愿男愿女无愿不成」，除了祈求生育顺利，求姻缘与爱情运也极为灵验。

坪洲金花庙

地址：离岛坪洲永安街

交通：中环码头渡轮到坪洲，码头步行3-5分钟。

坪洲仙姐庙

香港仅存两间保留拜七姐习俗的庙宇，一在西贡官坑七圣古庙，一在坪洲仙姐庙。七夕期间，昔日会架设木桥、搭建彩棚，让织女「降临」村中，又有放天灯、乞巧等活动，充满节日气氛。虽然现今仪式简化，但庙宇仍香火鼎盛，不少年轻女生携鲜花、水果等供品前来，诚心祈求好姻缘、保佑恋情甜蜜顺利，据说相当灵验！

坪洲仙姐庙

地址：离岛坪洲坪利路

交通：中环码头渡轮到坪洲，码头步行7-10分钟。

坪洲龙母庙（图片来源：香港非物质文化遗产（非遗）资料库）

坪洲龙母庙又名悦龙圣苑，历史源于1941年钟七姑受龙母感召，从肇庆悦城龙母祖庙带回圣物到港供奉，经多次迁移后于1971年建成现址。庙内供奉龙母娘娘，善信公认求子、求姻缘超灵！庙前龙水洗手可添运势，阁楼龙床摸过更能带来好运、好桃花、多子多福。诚心参拜，据说愿望多能实现，特别适合想转运或求感情顺利的朋友。

坪洲龙母庙

地址：坪洲志仁街15号

交通：中环码头渡轮到坪洲，码头步行5-7分钟。

吉澳是香港东北面一座偏远小岛，岛上百年姻缘树位于码头附近的天后宫前。（图片来源：渔农自然护理署图片）

吉澳是香港东北面一座偏远小岛，岛上百年姻缘树位于码头附近的天后宫前。这棵细叶榕树形奇特，树根交缠成心形，传说坐在树下想著心仪对象，直至落叶飘到头上，便能觅得好姻缘。据闻此树特别保佑男士，单身男士不妨诚心一试！相传源于一对恋人真爱感动上天，让雷劈大树仍重生，象征坚贞不渝的爱情。

吉澳姻缘树

地点：吉澳码头

交通：马料水码头乘街渡前往。

求姻缘宜忌

1. 留意参拜吉日

相传农历初六、十六及二十六，是拜神最灵验的吉日，尤其适合求姻缘。这些日子被视为神明较易垂听愿望的时机，不少庙宇或姻缘石在这些日子香火特别旺盛。此外，特定节日如农历正月十五元宵节、七月初七七夕、八月十五中秋（月老诞）亦是求姻缘的热门时段，寓意圆满与团聚。不过，即使平日参拜，只要心诚意正、专注许愿，同样有机会获得庇佑。建议提前查阅农历或庙宇公告，选择适合自己的日子前去。

2.留意拜神指定步骤

不同寺庙、姻缘石或姻缘树的参拜方法各有差异，例如黄大仙祠月老殿需闭眼直线走向金童/玉女像、触碰红线再系上；宝云道姻缘石则需上香、焚宝烛、转风车、许愿后收好姻缘符；慈云山姻缘石可伏石假寐求启示；吉澳姻缘树则掷币过心形树根或等落叶掉落手中。初次参拜时，务必向在场庙祝或义工查询正确步骤，避免错过关键仪式。诚心跟随规矩，能让神明更容易感受到诚意。

3. 记得还神答谢

传统讲求「有借有还」，参拜许愿后，无论愿望是否实现，都应在适当时间返回还神，答谢神恩。通常建议在愿望达成后（如脱单、拍拖、结婚）或该年年尾（农历十二月）前还愿。还神可带鲜花、水果、糕点、喜饼或红包添香油，诚心上香禀告感谢。还神不仅是感恩，更是维持与神明的良好缘分，避免「借而不还」影响运势。不少善信分享，还愿后运势更顺畅。

4. 不宜穿过份暴露的衣服

参拜时服装宜端庄得体，以示对神明的尊重。避免穿露肩、低胸、短裤、短裙、露趾凉鞋或拖鞋等过份暴露的衣物，建议选择长袖、长裤或颜色鲜艳的整洁服饰。有些庙宇更建议避免戴帽、墨镜、口罩等遮盖面部，让神明清楚看见样貌。衣著庄重不仅是礼貌，也能让更专注于祈愿过程。