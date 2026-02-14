年廿八洗邋遢｜日本达人教厨房清洁！简易5步清锌盘万年水垢 抽油烟机去油渍不费力？

年廿八洗邋遢｜2月15日就是年廿八，传统上是需要大扫除的日子。厨房清洁向来是最令人头痛的一环，特别是锌盘（星盆）上难以清除的千年水垢，以及抽油烟机积聚的顽固油污。不想再耗费时间和力气与污渍搏斗？以下为您整合了两大由家事达人推荐的清洁妙法！

告别厨房顽固水垢：日本家事达人简易锌盘清洁法

厨房的锌盘经年累月下，总会积聚难以清除的水垢，影响外观。其实，要让锌盘回复光洁如新，无需使用强力化学清洁剂。日本一个电视节目「DAIGOも台所 ～きょうの献立 何にする？～」早年便介绍了一个省力又有效的方法，让陈年水垢轻松消失。

清锌盘水垢准备材料：

这个清洁方法所需的工具非常简单，大部分家庭都常备：

清水

一个喷壶

厨房纸巾

食品级柠檬酸（亦可使用白醋或柠檬汁代替）

清洁步骤：四个步骤让锌盘焕然一新

只要跟随以下指示，就能轻松处理水垢问题：

步骤 说明 1. 调制天然清洁剂 首先，将一小匙食品级柠檬酸加入100毫升的清水中，然后倒入喷壶并摇晃均匀，直至柠檬酸完全溶解。 2. 湿润锌盘与铺上纸巾 将调好的柠檬酸水均匀喷洒在锌盘的整个表面，再铺上一层厨房纸巾，确保完全覆盖。 3. 充分渗透 再次用柠檬酸水喷湿厨房纸巾，必须确保纸巾彻底湿透，这样才能让柠檬酸发挥分解水垢的作用。 4. 静置与擦拭 让湿透的纸巾在锌盘上静置约20分钟。时间到了之后，直接拿起锌盘上的厨房纸巾擦拭，即可将软化的水垢轻松抹去。

抽油烟机清洁无烦恼 轻松四步除油污

在众多厨房清洁项目中，油渍斑斑的抽油烟机可说是最令人头痛的一环。台湾一位家事达人「陈映如-Sona Queen的生活笔记本」最近就分享了一个省时省力的方法，只需简单四个步骤，便能让难搞的抽油烟机回复光洁。

省时省力：抽油烟机清洁四部曲

这个方法无需费力刷洗，关键在于「浸泡」，让清洁剂和温水有足够时间分解顽固油污。整个过程大约只需30分钟，非常适合忙碌的都市人。

步骤 说明 1. 准备工具及置入零件 首先，准备一个厚实的胶袋，并将其套在一个盆或容器上。然后，将从抽油烟机拆下来的滤网、集油杯等需要清洁的零件，全部放入胶袋内。 2. 注入温水 接著，向胶袋内注入温水，水温与我们日常洗澡的热水温度相若即可。水量必须完全覆盖所有零件。 3. 加入清洁剂浸泡 在温水中加入少量厨房清洁剂，然后让所有零件在袋中静置浸泡约30分钟。 4. 轻松刷洗完成 浸泡半小时后，油污会被温水和清洁剂充分软化。此时只需将零件取出，用清水和刷子轻轻刷洗，就能轻松去除污垢，大功告成。

来源：Onnela.tv、陈映如-Sona Queen的生活笔记本