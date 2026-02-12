港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...

零售业的会员制度旨在提升顾客忠诚度，但其便利性却时而引发讨论。近日，有网民在社交平台对连锁零食店「759阿信屋」的会员优惠提出质疑，认为出示会员卡的步骤繁琐，宁愿放弃77折优惠。这一言论引发网民热议，更有网民揭示了该制度背后可能隐藏的「商业策略」。

港人批759阿信屋会员制度繁琐落后 不解为何设无门槛77折优惠

该网民在Threads上发帖，表达了对「759阿信屋」会员制度的疑惑。根据阿信屋的规定，顾客购物满指定金额即可申请实体会员卡，或透过手机应用程式「759 Online」注册电子会员，凭借会员资格，全场正价货品可享77折优惠。

不过帖主就认为「谂起要拎张卡出嚟就放弃了」，而打消了购物的念头。他认为「会员优惠呢样嘢已经好out（落后）」，并直言若取消会员卡制度「一定会多啲帮衬」。他质疑，为何不能直接提供优惠价格，并直指这种做法是「玩数字游戏」。

网民：张卡根本冇门槛，咁都懒？

此番言论一出，立即引来大量网民留言，意见纷陈。部分网民并不认同帖主的说法，指出阿信屋的会员卡基本没有任何门槛，便可享有77折优惠，若忘记带卡时，店员或其他顾客也会乐意帮忙，认为帖主「咁多嘢嫌」、「唔舍得俾正价」。此外，有网民认为阿信屋仍然提供实体卡，比起强制要下载手机应用程式并收集个人资料的商店，已经方便得多。

然而，帖主亦在回应中补充，虽然「我知道可以用app」，但眼见前方顾客「要摷、要开app已经好浪费时间」，反映出即使有电子会员卡，便利性问题依然存在。

会员价或与零售业定价有关...

在众多讨论中，有网民就留言解释了「会员价」背后的商业策略。他指出，这种做法是为了「逃避定价过低被批发商或制造商诈型」。该网民指「阿信屋」创办人林伟骏先生生前曾因将可口可乐定价过低，而遭到大型超市投诉，供应商更「强烈建议调高零售价，否则停止供货」。因此，会员优惠价成为了一种在不触动供应商底线的情况下，为顾客提供折扣的方式。

资料来源：Threads