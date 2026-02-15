农历新年习俗禁忌｜初一至初七28大宜忌！赤马年穿著要避红？做错随时全年行衰运
农历新年习俗禁忌｜农历新年是华人最重视的传统节日，象征辞旧迎新，不过传统上有许多代表不吉利的事都要在新年期间要避免，一不小心犯忌，就可能招来口舌是非、破财或霉运连连，即睇28大新年禁忌，过年拜年万勿触犯！
农历新年习俗禁忌 初一至初七宜忌！
1.忌说不吉利话
避免「死」「病」「穷」「破」「输」「没有」「烂」等字眼，多说吉祥话如「恭喜发财」「年年有余」「身体健康」「马到成功」，维持喜庆氛围。
2.忌穿黑白衣服
黑色压抑喜气，白色似孝服，传统宜穿红色、粉色、金色或暖色系增添喜庆。但2026赤马年火气旺，有命理师建议避免过度大红，以免火上加油，可选较柔和的红、粉红，或黑色、绿色、白色、黄色平衡火势。
3.忌打破东西
象征破财。若不小心打碎，立即说「岁岁平安」「落地开花」化解，用红纸包好碎片，待年初五「破五日」再丢弃，保财运不散。
4.忌扫地、倒垃圾
民间相信地基藏财，扫地等于扫走财运。若需清洁，由外往内扫，避免财气外流。
5.忌洗衣服、晒衣服
水代表财富，初一初二是水神（水德星君）生日，大量用水恐冲犯神明，洗衣等于冲走财运。
6.忌使用剪刀、针线
象征剪断财路或引发争执，新年期间避免裁剪或缝纫。
7.忌剪头发、剪指甲
头发谐音「发」，剪掉等于剪财。传统正月内避免，最好等到年初二或之后。
8.忌和正在睡觉的人拜年
传统认为会影响对方运势，增加卧病在床的厄运。
9.不宜行房
传统上年初一、年初二、年初三皆不宜。初一是月廓亏空，担心阴阳不调；年初二回娘家，舟车劳顿不宜劳累；年初三为「赤狗日」，易生口角，避免破坏和气。
10.忌借钱、讨债、欠钱
象征全年缺钱或被人追债。除夕前务必清债。
11.忌哭泣、生气、骂人
破坏喜气，影响全年氛围。
12.忌吃药、就医（非必要）
象征生病一整年，除紧急情况避免。
13.忌受伤
传统认为新年受伤带来全年血光之灾，是不吉兆头
14. 不宜买鞋
「鞋」谐音「唉」，买鞋恐导致全年唉声叹气。
15忌送礼送单数
单数不吉利，留意礼物要准备双数，寓意好事成双。
大年初一禁忌
大年初一禁忌最多，象征全年走向，宜早起精神饱满、说吉祥话、穿新衣。
16.不宜洗头、洗澡
初一初二是水神生日，用水过多恐冒犯神明；「洗」近「死」，不吉利。
17.忌洗衣服
理由同上，「洗」近「死」，避免，不太吉利。
18.忌催人起床
被叫起床恐导致全年被人催命、劳碌奔波。
19.忌睡午觉
俗语「初一睡午觉，整年懒到老」。应早起迎新气，睡午觉象征全年懒散、事业无成。
20.忌吃稀饭
吃稀饭象征全年贫穷，建议吃年糕、发菜、蚝豉等吉祥食物，寓意「年年有余」「发财好市」
21.忌已嫁女回娘家
传统认为会「吃穷娘家」。
22.大年初一忌贴挥春
挥春应在年初一前（最好除夕或更早）贴好，代表迎接福气；大年初一才贴不吉利。
23.忌煮新饭
要吃除夕留下的「过年饭」，寓意年年有余、旧年有剩延续到新年。
年初二至年初七特定习俗与禁忌
除了大年初一，年初二至年初七都有特定习俗与禁忌，一不小心犯忌，就可能招来口舌是非、破财或霉运连连。
24.大年初二宜回娘家
传统上年初二是嫁出去的女儿回娘家拜年的日子。
25.大年初三忌外出拜年
大年初三为赤口日，容易引起争执、口角、是非。
26.年初四忌外出
传说初四是在家中恭迎神明，是寓意祈求灶王爷与家神守护的日子，所以不宜外出。
27.年初五忌储穷气
为「破五日」或「送穷日」，忌储穷气。快快清扫家中垃圾、倒掉积存废物，象征送走穷气、迎来新一年好运与财运；许多商家此日开市、迎财神。
28.年初七不宜拜年
初七是人日，也是「七煞日」，是诸事不宜的日子，应避免拜年