农历新年习俗禁忌｜初一至初七28大宜忌！赤马年穿著要避红？做错随时全年行衰运

农历新年习俗禁忌｜农历新年是华人最重视的传统节日，象征辞旧迎新，不过传统上有许多代表不吉利的事都要在新年期间要避免，一不小心犯忌，就可能招来口舌是非、破财或霉运连连，即睇28大新年禁忌，过年拜年万勿触犯！

农历新年习俗禁忌 初一至初七宜忌！

农历新年习俗禁忌一文睇清！（《爱·回家之开心速递》剧照）

1.忌说不吉利话

避免「死」「病」「穷」「破」「输」「没有」「烂」等字眼，多说吉祥话如「恭喜发财」「年年有余」「身体健康」「马到成功」，维持喜庆氛围。

2.忌穿黑白衣服

黑色压抑喜气，白色似孝服，传统宜穿红色、粉色、金色或暖色系增添喜庆。但2026赤马年火气旺，有命理师建议避免过度大红，以免火上加油，可选较柔和的红、粉红，或黑色、绿色、白色、黄色平衡火势。

3.忌打破东西

象征破财。若不小心打碎，立即说「岁岁平安」「落地开花」化解，用红纸包好碎片，待年初五「破五日」再丢弃，保财运不散。

4.忌扫地、倒垃圾

民间相信地基藏财，扫地等于扫走财运。若需清洁，由外往内扫，避免财气外流。

5.忌洗衣服、晒衣服

水代表财富，初一初二是水神（水德星君）生日，大量用水恐冲犯神明，洗衣等于冲走财运。

6.忌使用剪刀、针线

象征剪断财路或引发争执，新年期间避免裁剪或缝纫。

7.忌剪头发、剪指甲

头发谐音「发」，剪掉等于剪财。传统正月内避免，最好等到年初二或之后。

8.忌和正在睡觉的人拜年

传统认为会影响对方运势，增加卧病在床的厄运。

9.不宜行房

传统上年初一、年初二、年初三皆不宜。初一是月廓亏空，担心阴阳不调；年初二回娘家，舟车劳顿不宜劳累；年初三为「赤狗日」，易生口角，避免破坏和气。

10.忌借钱、讨债、欠钱

象征全年缺钱或被人追债。除夕前务必清债。

11.忌哭泣、生气、骂人

破坏喜气，影响全年氛围。

12.忌吃药、就医（非必要）

象征生病一整年，除紧急情况避免。

13.忌受伤

传统认为新年受伤带来全年血光之灾，是不吉兆头

14. 不宜买鞋

「鞋」谐音「唉」，买鞋恐导致全年唉声叹气。

15忌送礼送单数

单数不吉利，留意礼物要准备双数，寓意好事成双。

大年初一禁忌

大年初一禁忌最多，象征全年走向，宜早起精神饱满、说吉祥话、穿新衣。（《呖咕呖咕新年财》剧照）

大年初一禁忌最多，象征全年走向，宜早起精神饱满、说吉祥话、穿新衣。

16.不宜洗头、洗澡

初一初二是水神生日，用水过多恐冒犯神明；「洗」近「死」，不吉利。

17.忌洗衣服

理由同上，「洗」近「死」，避免，不太吉利。

18.忌催人起床

被叫起床恐导致全年被人催命、劳碌奔波。

19.忌睡午觉

俗语「初一睡午觉，整年懒到老」。应早起迎新气，睡午觉象征全年懒散、事业无成。

20.忌吃稀饭

吃稀饭象征全年贫穷，建议吃年糕、发菜、蚝豉等吉祥食物，寓意「年年有余」「发财好市」

21.忌已嫁女回娘家

传统认为会「吃穷娘家」。

22.大年初一忌贴挥春

挥春应在年初一前（最好除夕或更早）贴好，代表迎接福气；大年初一才贴不吉利。

23.忌煮新饭

要吃除夕留下的「过年饭」，寓意年年有余、旧年有剩延续到新年。

年初二至年初七特定习俗与禁忌

除了大年初一，年初二至年初七都有特定习俗与禁忌，一不小心犯忌，就可能招来口舌是非、破财或霉运连连。（《家有囍事》剧照）

除了大年初一，年初二至年初七都有特定习俗与禁忌，一不小心犯忌，就可能招来口舌是非、破财或霉运连连。

24.大年初二宜回娘家

传统上年初二是嫁出去的女儿回娘家拜年的日子。

25.大年初三忌外出拜年

大年初三为赤口日，容易引起争执、口角、是非。

26.年初四忌外出

传说初四是在家中恭迎神明，是寓意祈求灶王爷与家神守护的日子，所以不宜外出。

27.年初五忌储穷气

为「破五日」或「送穷日」，忌储穷气。快快清扫家中垃圾、倒掉积存废物，象征送走穷气、迎来新一年好运与财运；许多商家此日开市、迎财神。

28.年初七不宜拜年

初七是人日，也是「七煞日」，是诸事不宜的日子，应避免拜年