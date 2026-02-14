Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年派利是全攻略！14个必知宜忌 避用3颜色利是封？新婚要派「双封」？吉日拆利是可聚财

生活百科
更新时间：11:15 2026-02-14 HKT
发布时间：11:15 2026-02-14 HKT

新年派利是全攻略｜农历新年除了与亲朋好友见面相聚之外，最开心当然是收利是时刻！原来派利是或收利是都有宜忌要留意，例如新婚夫妇第一年派利是要派双封，金额需为双数，代表双双对对；指定日子前不可以拆利是，否则新一年会不聚财，就连选用利是封亦大有学问，即睇下文了解派利是14个宜忌！

派利是与收利是其实都有不同宜忌，例如新婚夫妇第一年要各自派「双封」利是，代表双双对对；过年封利是的金额亦需为双数，避免封单数金额，免得不吉利。选用利是封方面，最好不要使用蓝色、白色、绿色等与白事有关的颜色，以免闹出误会；同时最好避免「过期」或「二手」利是封，特别是选用生肖利是封的时候，例如马年就不要使用蛇年的利是封，免得尴尬。拆利是亦要跟从一套传统，正常初一至初十五被视为新年，故此初十五拆利是才能聚财。

新年派利是14个宜忌：

  1. 利是金额要双数：正所谓「好事成双」才够好意头，传统上单数金额多用于丧礼吉仪，若派单数，有机会被对方误会他在咒骂或带来不吉，影响关系与运势，建议选$20、$100、$200等双数。
  2. 利用新钞及不太残旧纸钞：新年前到银行换新钞是许多长辈的习惯，代表「迎新送旧」，但新年封利是亦不必一定用新钞，只要是不太残旧的纸币，干净整齐已足够显出心意。
  3. 遇白事勿派利是：若家中遇上白事，传统上整年都不宜派或收利是，也避免拜年或出席喜庆场合。现代多数家庭以「100日」为限，严守「三不」原则：不收利是、不拜年、不出席喜宴。新年期间若朋友祝贺，可礼貌说明「今年不太方便」，对方通常会理解。有些家庭则认为可收利是代表「接好运」，但各家习俗不同，最好先问长辈意见。
  4. 利是封注意颜色：利是封颜色选红色或金色，象征喜庆、发财与吉祥；最好避开蓝色、白色、绿色等与白事相关的颜色，否则容易闹出不愉快，甚至被视为大忌。
  5. 「择利是」回礼：拜年时若亲友带礼物上门，主人家收到后应「择利是」回礼，寓意「有来有往」、礼尚往来，双方都沾喜气，否则空手而归不吉利也不礼貌。
  6. 利是派到正月15：传统上，初一至十五都属于农历新年期间，派利是可以持续到正月十五元宵节。
  7. 正月后拆利是：建议正月十五过后（正月十六或之后）才拆利是，因为初一至十五仍是新年，象征集齐所有祝福后才开启财运，聚财更稳；如期间拆开或会「散财」、不聚财。
  8. 新婚夫妇第一年派双封：新婚夫妇第一年需要派「双封」，即夫妇二人各派两封（共四封），取「双双对对」、吉利加倍的好意头。第二年起，若对方不认识你的另一半，可改派单封。离婚后则可派单封或选择不派，视乎个人意愿与家庭情况
  9. 离婚人士派单封或不派利是：离婚后可以派单封或不派利是。
  10. 派利是予未婚长辈：传统上，利是由已婚者派给未婚者，没有年龄或辈份限制，因此已婚人士可以向未婚长辈派利是，表达尊重与祝福；当然也可只派给晚辈或小朋友，各地区习俗略有不同，视家族习惯而定。
  11. 派利是予已婚后辈：如果后辈已经结婚，仍可以派利是给他们，以示祝福。
  12. 勿用「过期」利是封：选购利是封时，最好勿用「过期」或印有前一年生肖的款式，例如马年用蛇年图案，避免尴尬。
  13. 勿用「二手」利是封：流传利是封不要重用，因为代表好运已被打开，再打开一次便失去好运。
  14. 袋稳利是：收到利是一定要「袋稳」收好，别弄跌或掉在地上，俗语「财不落地」，一旦掉落就等于接不住运气与财气。

为甚么要派利是？派利是又有甚么寓意？

利是又称「利事」或「利市」，相传「利市」一词于《易经》有记载，带有本少利多的意思。元代《俗谚考》亦提及「为了吉兆，要向主家讨个利市」的说法，所以利市亦有好运的意义。根据《易杂注》所载「营商利市，营达利事」，生意人派的叫利市，取其有利于做任何事情的意思。由于「事」和「是」两个字相通，所以很多人都将「利事」写成「利是」，一些老人家称利是作「红纸」。

现在常见的利是封历史不长，清朝时仍未有利是封，以往每逢佳节要用一大张红纸裁成小方块，再将铜钱包在红纸内，封成利是。农历新年期间，当后辈与长辈聚会时，说些吉利贺年说话，长辈便以利是对后辈报以祝福的心意。

文:RY

