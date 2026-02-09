港人自制免费泊车优惠网！Threads爆红覆盖港九新界 网民劲赞倡加入1资讯

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：15:23 2026-02-09 HKT
发布时间：15:23 2026-02-09 HKT

香港泊车成本高，泊车优惠资讯往往成为车主关心的话题之一。近日，有港人推出自制免费泊车优惠网站，详尽列出港九新界各区停车场的收费及免费泊车优惠，随即获不少车主关注，网站上线一天已有近一万浏览量，有网民大赞制作者「功德无量」，亦有人提出可以加入更多便民资讯，详情即看下文！

港人自制免费泊车优惠网 覆盖港九新界Threads爆红：希望帮到车主食返餐安乐茶  

香港泊车位求过于供，不论时租或月租车位的收费都不便宜，加上停车收费表（俗称：咪表）于2025年9月加价，车主泊车成本日增，各大商场的泊车优惠对一众车主来说尤其显得重要！

早前有港人在社交平台宣布推出一个免费泊车优惠网站，覆盖港九新界各区的商场泊车优惠，并分为「精选」、「全部」、「港岛」、「九龙」、「新界」、「领展EV泊」6大类别，方便用户搜寻；亦可以在「搜寻商场名或地区」一栏输入心仪地区，即可搜寻得到相关商场的泊车优惠！

负责制作网站的港人表示，开始计划的原因源于一次在餐厅用餐时，食物刚刚上桌就听到餐厅老板娘大声提示在场车主：「抄牌呀！」于是即时「放低对筷子9秒9跑出去」，惟跑到车前已看到「牛肉干夹咗系水拨度」，对此大感无奈，「食餐饭变咗$400，我就知我唔可以再懒」。自此之后，他开始储存各大商场的免费泊车优惠，后来发现其实不少车主都有这个需要，遂决定花时间将资料整合成一个网站，希望为各位车主「帮到你食返餐安乐茶饭。」

在有关商场资讯中，除了设有地址、时租价格以及免费泊车优惠资讯，更可点击「导航」，透过Google Maps提供前往路线土3用户亦可点击「报料更新」为网站提供最新资讯或修正。

泊车优惠网上线1日近万人浏览 网民大赞「正嘢！」建议加1点供参考

免费泊车优惠网站上线1日已备受关注，有近万人浏览得到不少网民大赞「正野（嘢）」、「做得好，帮推」，有人亦深明制作此类网站的难处，「加油，呢d（啲）网站唔难做，最难系保持初心keep住更新」。惟有不少网民都提议，网站可加入车场高度资讯或半小时免费泊车优惠，亦得到网主亲自回复，「网上好难揾得齐同工作量非常大，如果keep住active user多既话未来会考虑加入去」。

文：TF

资料及图片来源：threads、hkfreeparking

