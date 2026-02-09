李居明-马年开工吉日大公开 拣对日子全年顺景｜李居明大师会客室

丙午马年大利财运，很多公司老板正全力以赴筹备新一年的计划，纷纷向我询问：「马年开年开工的大吉日究竟哪一天？」无论你是老板还是打工仔，开市开工的吉凶影响全年运气和生意。因此，很多明智的老板都会听我的话，选择最好的日子才开市的！

年初一开工马不停蹄

今年开市吉日要记住1459，就是年初一、年初四和年初五及年初九，这4日就是大吉日了！

为何我要选大年初一开工，有甚么玄机呢？其实，今年大年初二虽是传统的开年日，由于今年大年初二为癸亥日，是六十甲子中最后一格，天干地支皆为阴性，代表最绝之数，故不宜作开市的日子。

我提议大家可提早在大年初一（西历2月17日星期二）作开工开市仪式。吉时为上午9至11时（巳时）及未时（下午1时至3时），次选中午11时至1时。即使不打算正式上班，大家可选在大年初一主动打电话或发讯息给上司、客户和同事拜年，说声「我已开工了！」，以示开启全新一年的工作。马年人人都应该马不停蹄，勤力做事，早点开工，不要休息！

政府初四开工大利港运

其次，年初四（西历2月20日星期五）也非常有利，吉时为上午7时至9时，及中午11时至1时，是日冲羊肖老板。这一天正好是农历假期后首个返工日，政府机构亦会在此日开工，这是一个好预兆，象征香港在新的一年运势旺盛，全年顺景。

此外，年初五（西历2月21日星期六），吉时为中午11时至1时。平时为上午9时至11时。是日冲猴肖老板。

若可以晚些时候开工，年初九（西历2月25日星期三）则是更佳的选择，吉时为中午11时至下午3时，平时是上午9时至11时。此日更是「一粒万倍日」。如果私人机构可自由安排时间，用大年初九大吉日开工为最佳选择，是日冲鼠肖老板。

年初七开工大陷阱

值得注意的是，今年最大的开工陷阱日是大年初七（西历2月23日星期一），相信很多人都会中招。原因此日是农历年假期后的第一个星期一，很多公司会放多几日假，选这天正式上班。中国传统文化忌「七」数，所以用「人人生日」来冲走不祥，通常都不建议用「人日」做大事，更何况是马年最重要的开工日。

因此，建议大家提前在大年初一、初四或初五作开工仪式，以避开年初七开工。

