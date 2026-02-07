李居明-马年星象启示 谁是马年大赢家｜李居明大师会客室

谁可以在2026年成为大赢家呢？特朗普会不会是大赢家？「侵侵」侵完一个地方又侵另一个地方，所以，《粤剧特朗普》马杜罗一出场，就说「特朗普」是「特别狼胎又离晒大谱」，而「马杜罗」就是「马年倒泻箩蟹」！《粤剧特朗普4.0》贺岁粤剧，年初六开锣，希望带给大家一个欢笑的马年！

从飞星上看，美国位于东方，去年食到九紫成霸主，而今年东方退运到八白，所以，美国的确在今年2月4日之后就不是霸主。这是从玄学角度看到的契机。

年初和年终是震动期

去年七星逆转，相应地球正式进入九运，全世界经济及秩序重新洗牌，重新出发。进入2026年，这一年的星象带来甚么新启示？从星象来看，今年震动期主要在年初和年终。在2月14日前，土星、天王星和海王星逆行，加上火星带来阻力，年初世界政坛出现大动荡，多位政治人物突然被炒落马，都是因土星逆转所造成。土星是一个非常不好的星，火星、土星逆转都是非常之严重的。所以，大家处事需加倍谨慎。年终10月26日后，金星出现逆转，将引发新一波经济动荡，投资者须谨慎。纵观全年，变化多端的世运已成常态，面对变幻无常，人人都要追求安稳，包括心灵安稳、生活安稳！

己土大利饮食业

谁是2026年大赢家？1991「辛未」年出世是大赢家，今年35岁。「丙午」和「辛未」上下皆合局，如生于「亥子丑」月的人大科发。

丙午年是很多己土，己土代表胃和饮食。我相信2026年都会兴起全球性的饮食文化热潮。如果你是从事饮食业，今年会是大赢家！

两大高危出生年份

在2026年，能「平安渡过」的人就是赢家。有两个年份出生的人需格外小心。有读者问他是1966丙午年出生，今年是六十甲子犯伏吟，因为马杜罗亦是1966年，会不会「马杜罗效应」影响着他也会有灾难呢？

相学上60岁行嘴巴运。首先忌「腾蛇入口」，即「马杜罗式」的胡须插入嘴巴，建议要马上修剪干净。第二是忌「法令入口」，留意法令纹是否冲入嘴角。第三，行至嘴巴，声音很重要，千万不可有破锣之声。第四，如有耳珠，相学叫做「双珠朝海口」可补嘴巴运，六十岁可逢凶化吉，若是鸡嘴耳，运势则较差。

六岁小孩冲太岁防跌倒

此外，家中有六岁小朋友的家长要注意了。2020庚子年出生，丙冲金为七煞，又「子午相冲」，应在年柱，不仅代表家中的长辈容易出事，小孩本人也容易跌倒受伤。家长应避免让孩子攀爬高处，玩滑板、单车等运动时需倍加小心。

进入2月4日立春，代表正式进入丙午年，你家中布好化煞催财阵了吗？正南五黄煞和西北二黑病符首要化泄！