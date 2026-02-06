屈臣氏全场无门槛88折！1日限定加码派$80利是 1招再悭$15

屈臣氏产品多元化又齐全，一直深受消费者喜爱。为回馈顾客，屈臣氏将于本周六（2月7日）为「易赏钱」会员带来限时惊喜，推出全场无门槛88折的震撼优惠，更额外送出$80「利是」及其达优惠券，折扣高达$200！无论是保健品、护肤美妆，还是日常用品，都能以超值价格一次购足，让您与家人以满满活力迎接每一天。

屈臣氏全场88折！ 门市/网店同步兼大派优惠

屈臣氏将于本周六（2月7日）推出全场无门槛88折优惠。

活动当日，易赏钱会员只需在屈臣氏门市或网店购物，即可享受多重优惠。网店顾客结帐时输入优惠码「12OFF」，同样能参与这次的购物盛事，轻松选购心头好。

优惠1: 全场无门槛88折。

优惠2: 买满$388即送$80屈臣氏利是（$50优惠券x1及$30优惠券x1）。

优惠3: 购买护肤/美妆产品满$150，再送$50护肤/美妆产品优惠券。

优惠4: 购买精选伤风感冒产品满$150，即送$10中西药产品优惠券。

优惠5: 购买精选头发保健产品满$488，送$60健康产品优惠券。

此外，使用指定付款方式更能节省更多。DBS COMPASS VISA持卡人单一签账净额满HK$400或以上，可享HK$40屈臣氏电子优惠券；而在门市使用WeChat Pay HK付款，买满HK$300即减HK$15。

美容护肤/补健用品 折上折必买推介

这次优惠活动涵盖众多星级产品，绝对是补货的最佳时机。

健康保健之选：

纯之益 骼再生30粒： 专为关注关节健康的人士而设，有助维持骨骼灵活。88折后两件平均每件仅$210.4。

博士伦特效博视康®维生素AREDS 2升级配方120粒： 为眼睛提供所需营养，守护您的灵魂之窗。两件85折后再享88折，平均每件$445.1。

BLACKMORES肠道益生菌300亿/免疫湿敏益生菌200亿 30粒： 买二送一优惠，88折后三件平均每件$175.5，是维持肠道健康的实惠之选。

美妆护肤必备：

OLAY 胜肽专研紧致滋润面霜50克新年套装： 蕴含胜肽精华，有助抚平细纹，回复年轻紧致。88折后仅$280.7，购买指定系列产品满额再送价值$169的礼品。

CUREL丰盈泡沫洁面乳150毫升： 专为干燥敏感肌肤设计，泡沫丰盈绵密，温和洁净同时保持肌肤水润。88折后$60.7。

个人护理好物：

精选染发及造型产品： 买一送一，例如JENNY HOUSE魔力布丁染发剂，88折后两件平均每件$48.4，让您轻松转换发色。

舒适达专业抗敏护龈美白牙膏100克： 购买指定舒适达牙膏4支，独家送出总值$421的丰富礼品，全面照顾您的口腔健康。

屈臣氏88折优惠条款及细则