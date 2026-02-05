Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

好人好事！港女赶搭港铁误跌「金御守」 女乘客神救援助失而复得 网民：真正福星高照！

生活百科
更新时间：17:16 2026-02-05 HKT
发布时间：17:16 2026-02-05 HKT

近年流行将心爱公仔或饰物挂在手提袋上，不过有时赶忙起来，或有机会遗下挂饰而不自知。最近，有港女在社交平台分享一宗好人好事，称在港铁上水站月台急忙赶车，误跌新入手的Kuromi御守金片，正当车门准备关上时，竟有一位女乘客从车门外以「神招」助失而复得。惊魂未定的女事主向热心女乘客示意感谢，直言自己：「我当刻系眼泛泪光！」

港女港铁赶车误跌御守金片 女乘客「神招」助失而复得

近日，一名港女于港铁上水站月台匆忙赶上到站的列车，当车门快将关上时，一位貌似同样赶车的女乘客，突然把握车门尚未关上的一刻，利落地将一物品抛入车箱，女事主目击当下被吓坏，「以为系恐怖袭击，点知系一嚿熟悉嘅物件。」原来，热心女乘客抛入车箱的是女事主遗下、刚入手两天的「Kuromi」福星高照御守金片。

女事主发现后，随即望向车窗并用手势向好心人示意感谢，形容对方喘着气，「面都红晒，个感觉完全系拼了命都要将呢嚿嘢交返到我手上」。女事主于接下来的车程仍未回过神来，不敢相信自己的遭遇，认为好心人反应极快，「佢咁短时间之内做到个咁嘅决定，佢真系好强，反应系超级快」。女事主于网上社交平台分享此事，希望借着网络向好心人表达谢意，「真系真系万分感激！」

网民恭喜：真正福星高照！

对于女事主遇到的好人好事，不少网民为结局感高兴，更直言这块御守金片有如其名：「真正福星高照！」、「睇嚟呢个御守金片系得㖞」、「个挂件即刻好有价值，无价！好好收起佢啦」。有网民提醒女事主要扣紧御守，「扣得唔稳阵啊，要加工」，女事主补充已即时打上5个死结，以防同类事件再次发生。

有网友更大赞好心人眼界准且反应快，光看文字已同样感到激动，「佢眼界都好准，唔系跌落路轨」、「完全想像到佢好强」、「你未嚟得切发现佢唔见咗，就已经升华到失而复得嘅阶段」。不少网民都希望好心人能够看到这篇帖文，「等佢知道今日做咗件好有意义嘅事，大家为事主嘅失而复高兴同时，亦为佢嘅暖心举动而觉得人间有爱」。有网民表示香港人其实很热心助人，更分享自己乘坐港铁时遇到的好人好事，「我试过冲入地铁甩咗一边耳机，搭一站返去，有个女仔行埋嚟比我，我开心到癫咗」。

文:RY
资料及图片来源:Threads

