花展2026｜香港花卉展览3.20起维园开锣！紫罗兰入选主题花+3大焦点活动（附开放时间/门票）

花卉展2026｜2026年香港花卉展览（花展）将于3月在铜锣湾维多利亚公园举行，每年花展吸引约200多个来自本地、内地及海外的机构参展，打造缤纷多彩的花海世界！2026年香港花展的主题花为「紫罗兰」，并以「花语寻『香』— 细味城市特色」为主题，洋溢无限活力与喜悦氛围。今年香港花展将举行多项比赛并设有逾50个摊位，售卖各式饮品小食、手工艺品、花卉等，即睇2026花展活动详情！

2026香港花卉展览3.20起维园开锣 紫罗兰入选为主题花

2026年香港花卉展览由3月20日起假维多利亚公园举行，今年主题花为「紫罗兰」，并以「花语寻『香』— 细味城市特色」为主题，洋溢无限活力与喜悦氛围。紫罗兰幽香馥郁，色彩斑斓，在繁华都市一隅悄然绽放，完美融入富香港特色的园林景致，其花语代表永恒的爱情羁绊、永恒之美、快乐富足的生活。花展吸引逾200个本地、内地及海外机构及团体参与，数十个参展机构呈献悉心栽培的盆栽、造型优美的花艺摆设及色彩缤纷的园景设计，供游人欣赏。

绘画比赛/植物展品比赛/设逾50摊位

入场人士除了欣赏各地花卉美态外，还能细赏本地、海外园艺的盆裁、花艺摆设及园景。展览期间，大会更会举行绘画比赛、植物展品比赛等，让学生们展现他们绘画及花艺作品，场内更有逾50个摊位售卖港式小食及饮品，让大家边享受美食一边赏花。此外，大会鼓励市民以环保方式参与花展，包括乘坐公共交通工具往返场地，自备水樽、食物盒、餐具及环保袋，避免使用即弃物品，善用场内回收设施及避免浪费食物，将厨余放入厨余回收箱。

香港花卉展览2026

日期：3月20日至29日

时间：上午9:00 至 晚上9:00

地点：香港维多利亚公园

入场费：$14、$7（4至14岁儿童、全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及其照顾者）

*平日入场优惠：60岁或以上长者、残疾人士及其照顾者免费参观

**每名残疾人士只可与一名同行照顾者同享优惠

文:RY

资料及图片来源：康文署