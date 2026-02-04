Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花展2026｜香港花卉展览3.20起维园开锣！紫罗兰入选主题花+3大焦点活动（附开放时间/门票）

生活百科
更新时间：15:36 2026-02-04 HKT
发布时间：15:36 2026-02-04 HKT

花卉展2026｜2026年香港花卉展览（花展）将于3月在铜锣湾维多利亚公园举行，每年花展吸引约200多个来自本地、内地及海外的机构参展，打造缤纷多彩的花海世界！2026年香港花展的主题花为「紫罗兰」，并以「花语寻『香』— 细味城市特色」为主题，洋溢无限活力与喜悦氛围。今年香港花展将举行多项比赛并设有逾50个摊位，售卖各式饮品小食、手工艺品、花卉等，即睇2026花展活动详情！

2026香港花卉展览3.20起维园开锣 紫罗兰入选为主题花

2026年香港花卉展览由3月20日起假维多利亚公园举行，今年主题花为「紫罗兰」，并以「花语寻『香』— 细味城市特色」为主题，洋溢无限活力与喜悦氛围。紫罗兰幽香馥郁，色彩斑斓，在繁华都市一隅悄然绽放，完美融入富香港特色的园林景致，其花语代表永恒的爱情羁绊、永恒之美、快乐富足的生活。花展吸引逾200个本地、内地及海外机构及团体参与，数十个参展机构呈献悉心栽培的盆栽、造型优美的花艺摆设及色彩缤纷的园景设计，供游人欣赏。

绘画比赛/植物展品比赛/设逾50摊位

入场人士除了欣赏各地花卉美态外，还能细赏本地、海外园艺的盆裁、花艺摆设及园景。展览期间，大会更会举行绘画比赛、植物展品比赛等，让学生们展现他们绘画及花艺作品，场内更有逾50个摊位售卖港式小食及饮品，让大家边享受美食一边赏花。此外，大会鼓励市民以环保方式参与花展，包括乘坐公共交通工具往返场地，自备水樽、食物盒、餐具及环保袋，避免使用即弃物品，善用场内回收设施及避免浪费食物，将厨余放入厨余回收箱。

香港花卉展览2026

  • 日期：3月20日至29日
  • 时间：上午9:00 至 晚上9:00
  • 地点：香港维多利亚公园
  • 入场费：$14、$7（4至14岁儿童、全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及其照顾者）
    *平日入场优惠：60岁或以上长者、残疾人士及其照顾者免费参观
    **每名残疾人士只可与一名同行照顾者同享优惠
  • 查询：2601 8260

文:RY
资料及图片来源：康文署

延伸阅读：沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期

 

 

 

最Hit
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
5小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
7小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
7小时前
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
6小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
星岛申诉王|闪恋惨剧 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱 被勒索900万
06:10
星岛申诉王 | 初见面即献吻火速同居 失婚男堕爱情陷阱被勒索900万
申诉热话
9小时前
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
稻香旗下酒楼限时优惠！点心纸一律计小点 早午茶市2分店供应
饮食
23小时前
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
22小时前