铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
更新时间：14:53 2026-02-04 HKT
近年街头骗案层出不穷，最近更涌现一种被称为「碰瓷党」的新型骗案，部分个案与交通意外有关，亦有骗徒会在街头声称被撞倒，其手机因堕地损坏而向受害人索取赔偿。近日，有港人表示于铜锣湾闹市遇上「传说中嘅碰瓷党iPhone版」，该名疑似骗徒称被撞后手机损坏，要求事主以微信方式作出赔偿，醒目事主随即识破，并以2招吓退对方。详情即看下文！
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿
有港人于社交平台发文，指「今日终于见识到传说中嘅碰瓷党iPhone版」。事缘，事主日前途经铜锣湾地标时代广场「大电视」，突然有一名女子趁他转身时「队咗只手出嚟」，接著赫然发现一部手机掉在地上。该名女子随即向事主表示自己是游客，而手机则被事主撞跌损坏，称要替换手机屏幕，逐提出索偿。
事主当时已意识到是「碰瓷党」骗案，惟仍然爽快答应要求，对方则以另一手机出示微信账号，要求事主透过微信支付赔钱。随后，事主向著显示微信账号的手机，「好有礼貌咁望住佢部电话微笑」，被该名女子追问「点解仲唔过钱」，事主则回应道：「你是不是要『微笑』（取普通话『微信』谐音）支付？而家我笑咗啦你仲唔走？」对方责问「玩甚么？」事主以「听唔明你讲乜」为由，并提议「而家报公安」，成功令对方立刻离开。
网民惊讶：原来真系有！
对于事主的经历，有不少网民对香港街头出现手机碰瓷党感惊讶，直言「原来真系有。」有人则不屑「碰瓷党」的行骗方式，「果然好方法，碰一碰又可以叫人俾钱」，事主则回应表示「佢部烂phone（iPhone）都唔知一日跌几多次」。
文：TF
资料及图片来源：facebook
