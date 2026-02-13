新年行大运 穿越油尖旺复古路线 黑胶精品概念店 / 618上海街

新年想换种方式「行大运」，又想加添特别情调？不如钻进尖沙咀一条静中带旺的小街，探索一间令人耳目一新的黑胶精品概念店。

推开门，地下是满满的潮流生活选物，简约而有态度；沿著楼梯往上走，就是真正的宝藏之地！一整层宽敞明亮的空间，排满林林总总的黑胶唱片。大可随心试听，让复古旋律迎合当刻心情成为专属BGM，沉浸于不慌不忙的怀旧黑胶时光。

带著悠然的节奏，再漫步到不远处的618上海街。这栋活化老建筑在闹市中别树一帜，藏著不少本地怀旧小店，扑面而来的都是浓浓的复古气息，正好与手中的黑胶乐声遥相呼应。这条拥著满满复古氛围的路线，似是一场自带音效的时空漫游。农历新年长假期又是一个慢活的借口，在街角与旧物之间，寻觅属于香港的新春节拍。

地下选物：集结设计、科技与生活美学的灵感角落

当零售空间超越了「买与卖」会变成怎样？走进这家位于尖沙咀的黑胶唱片概念店，自会找到答案。

与期说地下的精品区是单纯的购物区，不如说成一个精心策划的「现代生活实验室」！从简约经典的音响设备、操作直觉的黑胶唱盘，到点缀生活格调的家居摆设，每件选品都体现到美学与功能的双重执著。融合技术创新与设计巧思，旨在唤醒你对日常之美的感知。无论是科技爱好者或生活美学追寻者，都能在此发现触动灵感的物件。

地下零售区精选陈列各色品味好物，然而，真正的惊喜，正藏在楼上。沿阶而上，踏入一个截然不同的世界。

这里的收藏横跨数十年甚至是百年光阴，从古典乐、慵懒随性的爵士乐，到节奏强劲的现代Hip Hop、Pop等等，不同年代与乐种在此对话。更特别的是，这里有驻场的音乐专员，他们不只是店员，亦是导听人，甚至DJ，即席与你分享每张黑胶唱片的故事，继而手把手带你体验：如何放置唱针、如何感受不同压片与版本的声音温度。

无论是资深黑胶迷，还是如小编一样初次好奇的新手，这里都总是一片毫无压力的沉浸空间，可以轻松试听感受音乐的质感，在专业又不失亲切的引导下，放松身心与音乐直接对话。不知不觉间，沉入黑胶独有、温暖而真实的魅力之中。

这里提供的不仅是商品，更是一段有格调的感官时光，一次关于声音的深度探索。在这里可带走的可能不只是一张唱片，而是一种欣赏生活的方式，值得亲身到访体验。

WAKE Concept Store

地点：尖沙咀中间道5-6号远东大厦3-8号店地下

营业时间：星期一至五上午10:00至下午19:30

星期六上午11:00至下午19:00

星期日 休息

从声音穿越到街角——618上海街的时光切片

带著回荡的黑胶余韵拐个弯走几步，便从尖沙咀的摩登角落，穿越旺角闹市来到一个截然不同的时空 –618上海街。

这里本来是百年战前唐楼群，结合中国南方街舖屋及西方廊柱式的建筑特色，糅合了中西建筑风格，在19世纪末到战后初期在粤港流行。及后被评为二级历史建筑，经活化后成为一个低调而内涵丰富的文创空间。

此处未必是人尽皆知的打卡热点，正因如此，保留著更纯粹、更地道的本地文化气息。走进大楼，看到脚下是复古花砖，眼前是保留原貌的建筑结构与老铁窗，仿佛瞬间被拉回旧有时光。这里聚集许多特色小店，专售充满岁月痕迹的怀旧物品。例如地下的人气选物店「黑地」，就是一个时光宝库，里头摆满各类港式怀旧杂货，从印著「万寿无疆」的陶瓷杯碗，到各种老式容器，不仅是本地人的寻宝地，更吸引到不少旅客专程而来，想要带走一份香港记忆的必访之处。

618上海街

地点：旺角上海街618号

开放时间：星期一至日上午11:00至下午23:00

逛累了，618上海街里都有不少餐饮选择，从人气的「苏妈．苏妈」到文青Cafe「虫二」皆备，同时，这里有一家意义非凡的隐藏版食肆。

「厨尊」是一家由新加坡社企营办的餐厅，其核心使命是为身体残障或有特殊需要的员工提供就业机会与培训。餐厅以大排档作主题， 近7,000平方呎的宽敞空间，被巧妙地设计成拥有七至八个档口，充满旧香港的热闹氛围。大排档格局，菜式却是浓郁的星马风情，这里主打地道的马来西亚与新加坡美食。港式大排档跟南洋风味结合，形成独特的体验，在支持社会共融理念的同时，又能享受到南洋美食风情，为这趟穿越时光的漫步，画下一个温暖而饱足的句点。

厨尊

地点：旺角上海街618号2楼

营业时间：星期一至六上午11:00至下午20:00

星期日上午11:00至下午17:00

文：Yasmin

图：Jimmy

