元朗街坊买新鲜鸡疑遭「呃秤」？称去除鸡毛/内脏后轻近1斤 网民热议：下次买鸡唔好斩

不少港人都习惯到传统街市买餸，然而却不时因「呃秤」问题引发争议。近日，有元朗街坊在社交平台发文，指日前于元朗一个街市购买一只两斤六両的新鲜鸡，惟回家后发现已斩开的鸡件重量比原来的轻近1斤（市斤），惹来其他网民热议。有人认为鸡只㓥斩后重量变轻实属正常，又称如不想有误会，建议下次「买鸡唔好斩」，详情即看下文！

元朗街坊买新鲜鸡质疑被「呃秤」 称去除鸡毛/内脏后重量轻近1斤？

有元朗街坊于社交平台指，日前于元朗大桥街市选购新鲜鸡，售价为$95/斤，而鲜鸡重两斤六両（约1.43公斤），总收费为$225。及后，楼主回家再为已㓥斩开的鸡件量重，发现重量为1公斤，认为跟在鸡档选购时的重量出现偏差，「除去鸡毛及内脏是会吃了这么多？」

另外，楼主又指已斩开及去除内脏的鸡件「两边鸡拼返埋好似都唔对称」，再于留言区表示「有一边冇咗旧鸡胸」，认为鸡件份量或有不足。

网民称重量偏差属正常 建议：下次买鸡唔好斩

对于楼主提出的质疑，引来不少网民留言热议，有人认为新鲜鸡经处理后，重量由约1.43公斤变成1公斤实属正常，「血，水，排泄物，都有重量」、「除毛同内脏差不多」，亦有街坊网民认为情况常见，「咁边间足秤唔呃人？」

对于楼主认为鸡件左右不对称的指控，有网民指「虽然两边唔系几对称，但鸡皮纹理好一致」，又建议楼主下次选购新鲜鸡时「唔好斩」，「买鸡唔好斩，好多都系咁」、「碎咗就睇唔到」、「唔识用刀，返屋企用厨剪剪开」。

