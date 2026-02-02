长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞

长者北上养老︱广东院舍试验计划︱随著愈来愈多长者选择北上养老，香港政府亦积极提供相应支援。社会福利署（社署）日前宣布，「广东院舍照顾服务计划」由今个月起会新增两间位于东莞及广州的安老院，为轮候资助护理安老宿位的香港老友记，提供更多在大湾区养老的选择。长者只要符合一条件，即可申请入住，并且每月可获发放$5000资助额，即睇内文申请条件及详情！

「广东院舍照顾服务计划」增2间安老院！长者每月获津贴$5000

近年愈来愈多长者及退休人士选择移居大湾区安享晚年，这项为期3年的试验计划，是透过关爱基金拨款推行。主要对象为正领取综援的合资格长者。若长者参与此计划，除了可以继续领取「综援长者广东及福建省养老计划」下的援助金外，每月还可额外获发$5,000元资助，专门用作支付指定安老院的费用，名额共1,000个。

大湾区26间指定安老院舍 深圳/广州/珠海/东莞

而由本月起，计划新增了两间位于大湾区的安老院舍，分别是：

东莞市洪梅医院护理院︰由博爱医院与内地机构合作营运

太平健康养老（广州）有限公司︰由福安老人院有限公司与内地机构合作营运

连同现有选择，参与计划的院舍总数已增至26间，广泛覆盖大湾区9个不同的内地城市，为长者提供更多元化的地点选择。

26间安老院舍详情︰

编号 名称 地址 月费（人民币）

深圳市 1 香港赛马会深圳復康会颐康院 深圳市盐田区青云路1号 目前宿位比较紧张 2 深业颐居养老运营（深圳）有限公司 深圳市宝安区航城街道洲石路743号 7,000-8,000 3 深圳市宝安区前海人寿幸福之家养老院 深圳市宝安区新安街道海滨社区新安六路 1099 号 目前宿位比较紧张 4 深高速深高樂康健康服务（深圳）有限公司（光明社会福利院） 深圳市光明区光明街道碧明路光明社会福利院101 4,500-5,500 5 深圳市共享之家养老服务有限公司龍城店 深圳市龍岗区龍城街道天昊华庭配套 7,000-8,000 肇庆市 6 香港赛马会伸手助人肇庆护老颐养院 肇庆市高要白土镇福寿 4,500-5,500 中山市 7 中山火炬开发区颐康老年服务中心 中山市火炬开发区岐关东路 5,000-6,000 佛山市 8 佛山市众星天福养老服务有限公司 佛山市禅城区汾江北路24号 3,500-4,500 9 佛山市畅享荟养老院有限公司 佛山市南海区狮山镇羅村纵一路南1号 6,500-7,500 10 佛山市顺德区和泰安养中心 佛山市顺德区北滘镇君蘭社区水韵路3号 5,000-6,000 11 佛山市南海区桃苑福利中心有限公司 佛山市南海区狮山镇羅村狀元路1号 4,000-5,000 12 佛山市医养康养产业发展有限公司 佛山市禅城区江湾二路马鞍街12号佛山市颐养院 4,000-5,000 13 佛山市顺德区倫教医院 佛山市顺德区倫教街道办事处常教居委会新城南路1号 目前宿位比较紧张 广州市 14 南沙区养老院（广州市南沙区颐年养老服务中心） 广州市南沙区黄阁镇麒麟中学北侧 目前宿位比较紧张 15 广东颐寿医療养老有限公司广州麓湖家长荟分院 广州市越秀区横枝岗路64-1号 5,500-6,500 16 广州椿萱茂陈涌养老服务有限公司 广州市番禺区陈涌路200号 7,000-8,000 17 保利养老服务管理有限公司广州天悦和熹会颐养中心 广州市海珠区琶洲仁瑞新街6号 7,500-8,500 18 广州椿萱茂养老服务有限公司 广州市天河区科林路18号G栋 7,000-8,000 19 广州市祈福护老公寓 广州市番禺区钟村街晋福路107号（2号仓储樓）、111号 8,000-9,000 20 广州江颐养老服务有限公司 广州市海珠区南洲路139号1-9层01房 5,500-6,500 21（新） 太平健康养老（广州）有限公司 广州市番禺区东环街东艺路139号10栋102-104 未有资料 江门市 22 江门市新会区养老中心 江门市新会区会城街道南安路三巷68号 4,000-5,000 珠海市 23 和园颐养中心 珠海市香洲翠前南路99号 3,500-4,500 惠州市 24 蔚耆（广东）养老有限公司 惠州大亚湾区澳头水塘面路蔚耆（广东）养老有限公司 3,000-4,000 25 惠州市社会福利院（惠州市社会福利服务中心） 惠州市惠城区古塘坳大道福安路8号 目前宿位比较紧张 东莞市 26（新） 东莞市洪梅医院护理院 东莞市洪梅镇洪梅大道39号 未有资料

您是否符合申请资格？

有兴趣的长者，需符合以下几项主要条件，方能申请： 必须符合「综援长者广东及福建省养老计划」的资格：

年满65岁或以上。

是香港永久居民，或在申请前已在香港居住最少7年。

在申请前，已连续领取综援金最少一年。 入住指定院舍：申请人将会或已经入住上述计划下的其中一间指定安老院。 无重复领取资助：没有同时获取由社署或其他机构发放的安老院住宿费用资助。

如何办理申请手续？

合资格的长者可以透过以下步骤提出申请：

提交申请：可联络已获社署委聘协助推行此计划的新家园协会，或直接向负责您综援个案的社会保障办事处提出申请。 准备文件：填妥申请表格后，请连同以下文件的副本一并提交： 申请人的香港身份证

领取综援的香港银行户口证明文件（需清楚显示姓名及帐户号码）

如由他人代为申请（受委人），亦需提交受委人的身份及银行户口证明

审批机构收到申请后会联络申请人并审核文件。申请人可自行在26间院舍名单中选择心仪的安老院，并自行办理入住手续。

但要注意，长者必须书面声明会持续居住在院舍，即每月居住不少于15天，才能确保每月领取$5,000元的资助。

长者可享有哪些院舍服务？

计划下的院舍会为长者提供一套全面的照顾服务，入住后毋须额外支付食宿、基本护理、个人照顾及基本医疗费用，惟一些个人消耗品，例如尿片、特殊伤口敷料等，则需由长者自行付费。

院舍服务内容包括：

于共住的房间住宿

每日三餐及另加小食

24小时照顾及护理服务

为每位长者制订及执行个人照顾计划

每周提供两次的复康运动，以个人或小组形式进行

每月安排一次由认可服务机构安排的医生提供健康检查及一般诊治

陪诊及／或住院陪护服务，提供交通及陪同长者到指定医院或诊所就诊，以及陪同长者接受住院治疗（各院舍提供服务次数及形式不同）

辅导、发展／支援／治疗小组等及定期的社交康乐活动

洗衣服务

查询计划内容及其他详情︰

社会福利署安老服务科（院舍照顾服务组）

地址︰湾仔皇后大道东213号胡忠大厦23楼2354室

电话︰2961 7234

新家园协会（香港办事处）

地址︰葵涌和宜合道122号新华银行大厦7楼

电话︰2815 7399

营业时间︰星期一至星期五9:15am至1pm、2pm至6pm（公众假期休息）

新家园协会（深圳办事处）

地址︰深圳市福田区福保街道加福华尔登府邸裙楼

电话： (86) 0755 8300 3068

新家园协会（广州办事处）

地址︰广州市越秀匿广九大马路19 303

电话︰（86) 020 8319 9106

资料来源︰社会福利署、博爱医院