全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠

连锁超市的赠品推广策略向来是吸引顾客的有效手段。近日，两大连锁超市龙头百佳与惠康，就滴露品牌的洗衣珠掀起一场激烈的优惠战。透过「买一送一」甚至「买三送三」的折扣，并附上总值近千元的卫生纸、即食面、鸡汤乃至电煮锅、行李箱等赠品，成功点燃了市民的抢购热情，引发网上热烈讨论！

滴露洗衣珠推广优惠 百佳惠康斗派赠品

连锁超市、连锁零售店经常会使用赠品推广策略吸引顾客，最为人津津乐道的是牙膏，经常会推出买牙膏就送一大批赠品的优惠。不过近来有另一种货品的推广更加吸引眼球，就是洗衣珠。

百佳与惠康两大超市，不约而同地针对滴露洗衣珠推出极具吸引力的优惠，优惠力度及赠品质量，迅速触动了消费者的神经，成为城中热话。在百佳门市或网店，顾客购买三盒滴露洗衣珠即可获赠三盒，等同每盒价钱只需「半价」，同时附送Tempo卫生纸、Tempo袋装面纸、出前一丁即食面及史云生鸡汤等多达十数件、总值超过$520的礼品。若消费满指定金额，更可获赠「Bruno电子温控旅行电煮锅」，赠品价值高达$919。

惠康方面也不甘示弱，推出「买一送一」优惠，网店则以丰富赠品吸引顾客，消费满额即送Tempo万用厨纸、Tempo面纸、诗乐氏洗洁精、折叠式旅行箱等，优惠力度相当强劲。

网民兴奋入货：真系超级无敌抵

有成功购物的网民兴奋分享，形容优惠「真系超级无敌抵」，表示「我都忍唔住去买左，明明屋企仲有2条厕纸，半年唔洗再买」。亦有网民精打细算，在百佳网店下单后选择门市自取，埋单$510.7，并指「唔知门市都做紧，但见个个都讲紧就拿拿声上app买」。不少人都表示，赠品的数量之多，让他们无需在短期内再次购买卫生纸等日用品。

这次的「洗衣珠之乱」不仅让两间超市门庭若市，也引发了网民的广泛讨论。有留言指出「两间超市斗紧」，认为竞争白热化是赠品加码的主因，甚至有网民观察到「见到隔篱惠康送咁多嘢，今日即刻加赠品」。

然而，并非所有人都对此趋之若鹜。有理性的消费者认为，这种「捆绑式消费」策略，是「证明唔值依个价，所以用送赠品吸客」。同时，产品的实用性也成为焦点，有人就质疑「洗衣珠真心唔好用」。此外，庞大赠品带来的储存问题也让不少人头痛，直言「最大问题，应该系要揾位放」，更有独居者表示「比我有排用我一个人住」。

图片及资料来源：香港百佳超级市场、惠康超级市场、超市优惠关注组＠Facebook