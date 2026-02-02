亲子游乐场结业潮？「大树先生」铜锣湾店低调离场 余下1分店传顶手 上环百田游园开业2年执笠

本地有不少室内亲子游乐场，适合家长带同小朋友「放电」。惟最近有网民发现，来自台湾、早于2016年落户香港的亲子餐厅兼游乐场「大树先生的家」铜锣湾分店低调结业，更有传指余下的荔枝角分店舖位正寻「顶手」；另一位于上环的游乐场「百田游园」开业2年亦宣告结业，详情即看下文！

台湾过江龙亲子餐厅「大树先生的家」铜锣湾店低调离场 攻港10年剩1分店

本地亲子室内游乐场于早年深受家长欢迎，惟近年市场似乎出现萎缩，来自台湾的亲子餐厅过江龙「大树先生的家」铜锣湾分店于上月低调结业，目前只余荔枝角店，惟网传荔枝角店的舖位亦正寻求顶手，品牌欲撤出香港的消息不迳而走。

「大树先生的家」是来自台湾的室内亲子游乐场品牌，以儿童游乐场及休闲自助餐厅形式经营，早于2016年落户香港，于荔枝角D2 Place TWO开设首店。至2018年，「大树先生的家」于铜锣湾皇室堡开设香港首间分店。《星岛头条》记者曾尝试致电及经社交平台联络餐厅查询，惟截稿前未获回复。

百田游园上环分店结业 老板叹经营困难：进入随时全线结业时刻

除了「大树先生的家」，另一亲子游乐场「百田游园」上环分店开业2年后亦宣告结业。老板曾在其社交平台专页形容，「随著上环的结束，百田亦进入随时全线结业的时刻，因为余下分店的收入是远追不上百田每月所需的营运开支」，同时指出为打造最好的儿童乐园，斥资巨额重新装修，直言「二百几万投资化为乌有」。据称，上环分店收到业主通知，需于1个月后搬离现址。对于结业消息，有网民表示不舍，亦有人不满业主的处理手法，「佢根本揾你笨，你帮佢整好晒佢就可以高价租俾第二个」。

「百田游园」开业至今约10年，高峰时期曾拥有9间分店，遍布铜锣湾、佐敦、屯门等，设有多项亲子游乐设施，如小型电动车、室内电动船、绳网、儿童弹床等，现余佐敦及马鞍山分店。

文：TF

