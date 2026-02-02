立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外

立春2026｜2026年2月4日是立春之日，为新一年廿四节气中的第一个节气。今年立春较为特别，刚好遇上农历年新旧交替的日子，犯太岁生肖及指定岁数人士需要「躲春」，同时要留意立春8大禁忌，避免不慎破财、影响健康或出意外，当中犯禁1事更有机会衰足全年？即睇下文了解立春禁忌！

立春犯太岁4生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外

与往年有别，2026年立春于2月4日凌晨4时01分交节，落在蛇年腊月十七，但距离马年春节尚余13天，实为「早立春」。与此同时，2025年蛇年为「双春年」，2026年马年为「无春年」，无春年叠加双春年的历法交替，传统来说容易受太岁影响人士需要「躲春」，又称「躲太岁」，古人视之为「趋吉避凶」举动，应减少受到外界混乱气场的干扰，独处守静，隔绝干扰，让自身气场与新生春气相融，为未来一年的顺逐打下基础。

2026年需要「躲春」的人士包括：2026年马年犯太岁的属马、属鼠、属牛、属兔生肖，加上年龄逢「九」人士都要特别注意立春禁忌，避免破财、影响健度或出意外，祈求未来一年顺遂。

2026年立春5类「躲春」人士：

属马：作为本命年，属马人士易情绪焦虑、人际摩擦增多，健康上需留意心脏与肝火问题，躲春可平稳气场，减少内耗。 属鼠：子鼠与午马为十二地支「六冲」，气场冲突直接，易遭遇事业变动、突发破财、意外风险上升，躲春可规避气场冲撞，让运势更平稳。 属牛：属牛人易招小人暗算、事业遇瓶颈，脾胃健康与偏财方面需多留意，躲春能减少暗地里的阻碍，避免是非缠身。 属兔：属兔人士气场易紊乱、情绪隐躁，人际内耗与事业感情变故风险增加，躲春可稳固气场，降低意外发生的机率。 年龄逢「九」的人群（明九及暗九）：民间习俗认为虚岁逢九是「关口年」，气场较弱，易受外界干扰。「明九」春虚岁尾数为9者，即9岁、19岁、29岁等；「暗九」指虚数为9的倍数者，如18岁、27岁、36岁等。这类人士躲春，为了平稳度过运势波动，减少不必要的困扰。

立春8大禁忌！1事犯禁随时衰足全年

立春为廿四节气的第一个节气，象征新一年的开始，特别留意生肖分界以立春为准，故此2026年2月4日立春后出世即为属马生肖。立春当天有不少禁忌，特别是今年需要「躲春」人士要小心犯禁，一旦犯禁随时霉运跟着一整年！

切勿出夜街：2026年立春为2月4日凌晨4时01分交节，上文提及需要「躲春」人士勿出夜街，建议留在家中静心休息，不做重大决定、不吵架、好好休息有助提升运势，整年保持正能量。 不宜搬家：立春是新旧能量的交接之日，要避免搬家，导致气场变动而破坏了能量。 不宜吵架争执：新一年新开始，和气生财，以和为贵，避免与他人起争执、吵架，以免吓走立春的好运气 不宜躺着：春暖之日阳气正要兴起，气温开始回升，代表万物复苏。大家不要在家中躺着，要出门活动筋骨，促进血液循环，才能保持身体健康。 不宜剧烈运动：立春是一年的开始，正是开始养生的时刻，若太过激烈运动，会损耗阳气，对养生不利。 不可沉迷游戏：一年之计在于春，春天到来亦是大家努力打拼之时，如新一年开始便只顾玩乐，将会没办法成就大事业。 忌去负能量场所：古代立春时会举办祭祀、祭典，被视为好日子，这时节不宜前往医院、殡仪馆、墓地等地方，避免沾染晦气。 忌重大决策：气场动荡期易判断失误，不宜作出跳槽、投资、签约等重要决定

文:RY

资料及图片来源:埔盐紫竹观音宫、小孟老师星座塔罗牌之清水孟、柯柏成/命理