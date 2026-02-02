海洋保育｜减微塑胶 参与药余回收 日常小举动解危机｜专家教精你

微塑胶对本地海洋生态造成严重破坏，以往不少潜水员参加「鬼网特攻」，不过其实大众亦可进行海岸清洁活动、弃用化学性防晒用品进行海上活动、参与药余回收等。请来过去积极参与海洋保育人士，讲解大众如何在日常生活中，实践海洋环保。

文︰Angel 图︰吴艳玲、被访者提供

弃用化学性防晒用品

微塑胶及弃置渔具成为气候与健康的双重危机，香港知名潜水教练余晓彤（Hidy）是一位环保推广者及运动爱好者，活跃于海洋保育、潜水教育，她以「环保海洋侠」的形象广为人知，致力推动海洋垃圾清理与潜水文化。Hidy经常在潜水过程中清理称为「鬼网」的海洋垃圾，不过提到一般大众如何透过日常活动帮助海洋保育，她则建议要从源头减废，选择环保包装产品，支持「升级再造」的生活方式，当然，亦可身体力行，参与沙滩拾垃圾活动。Hidy补充说︰「大家进行海上活动时，要避免搽化学性防晒品，最好穿上防晒衣代替，这就可以保护海洋免受污染。遇到搁浅或受伤的海洋动物如海龟，立即通知相关部门，协助救援。」提到饮食，原来Hidy亦有一套环保理念，「我会尽量选食环保海鲜，例如可食繁殖率较高的海胆，尽量避免选频临绝种或量少的海鲜，例如鲨鱼、蓝鲸吞拿等，都是保护海洋的一部分。」

药余回收 减水源污染

岑乐怡（阿妹）是位90后环保女生，她在个人 YouTube 频道也有畅谈环保大小事。 提到她的环保历程，她说︰「由于妈妈的影响，我自小学四年级开始，已经有实践胶樽回收的习惯，即使到餐厅用餐，也会自携餐具，初时有人会问我会否太麻烦，但其实只要它变成一种习惯便不觉麻烦了，反而不少身边人受我影响，现在都有自携餐具。但我认为大家看法和习惯不需一致，更不希望做成一种对立。除了自携餐具，我亦鼓励大家可以进行药余回收，

不当弃置药物有机会污染环境，假如药余流入海洋，或被海洋生物进食，会产生抗药性。人类食用这些有抗药性的生物例如鱼类时，或容易感染抗药性细菌及患病。其实保护海洋等于爱护自己。」



她于去年与同样热爱海洋的好友余晓彤（Hidy），率领 80 位粉丝前往石澳净滩。阿妹形容希望用自己小小力量做有意义的事，就算净滩地点属于入门级，沙滩、石隙间仍遍布难以执拾的发泡胶粒，那次合共清理逾 20 袋海洋垃圾。阿妹最近自编自导一套香港环保纪录片，希望可以将环保信息带给观众 。而由Hidy创立的Bling Bling Ocean香港海洋节，今年首度举行「蓝海奔Fun日——海废慈善体能挑战赛」 ， 而阿妹则为活动推介大使，大众参与则可将运动转化为力量，出钱出力回馈海洋。

挑战赛 考验体 救海洋

「蓝海奔Fun日——海废慈善体能挑战赛」由香港区Hyrox冠军得主林以乐为大家量身订造，充满体能与耐力的考验。参赛者需依次完成「鬼网拔河」、「搬运废油筒100米」、「弃置浮波深蹲投掷」、「翻动废车呔来回」、「跳越弃置发泡胶箱阵」，以及「为海跑3分里」，所有道具均取材自真实的海洋垃圾，经清理再造，考验体能、耐力与团队协作。

蓝海奔Fun日——海废慈善体能挑战赛

日期：3月8日（星期日）

时间：早上8时 至 下午3时半

地点：湾仔水上运动及康乐主题区

活动收费：个人赛$550/位；队制赛$1,100/队

查询：blingblingocean.org