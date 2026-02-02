Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-由特朗普「黄金墓穴」说到家山福荫｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-02-02 HKT
发布时间：00:05 2026-02-02 HKT

原来由面相可看到一个人的祖先家山！在面相学中，两条眉毛尾部对上的位置，叫做「丘陵」与「冢墓」。这两个位置，正正掌管着一个人的祖先家山，特别是「阿爷」那一代的墓穴风水。

阿爷墓穴影响孙子

「丘陵冢墓」大约掌管 80 到 85 岁左右的运气。如果老人家这个位置气色红润、饱满，代表晚年安稳。但如果这里有黑癦或者出现斑点，代表祖先的家山出了问题，或者未来百年归老后的墓地选得不好。

看特朗普的「丘陵冢墓」位，长得非常漂亮，这代表他的家山祖先葬得极好。为甚么他能成为举足轻重的人物？这与他祖辈的福德与风水护持息息相关。

中国人很重视家山，当年的历史故事大家都听过，蒋介石曾派人去动毛泽东的祖坟，结果阴差阳错反而「负负得正」。特朗普深谙此理，他知道自己当总统，祖先的墓穴很重要。

曾有外国记者深入调查，发现了一个惊人的秘密：特朗普祖先的墓穴，竟然是用「真金」打造！有人严密看管，任何记者靠近都会被驱赶，这印证了特朗普对风水的重视。从玄学角度，祖先的影响往往是隔代最深，阿爷的墓穴则直接影响孙子的兴衰。

事实上，特朗普笃信中国风水。虽然他不公开说，但术家知道那些都是风水局。我曾亲赴美国白宫看风水，还拜访了以黄金打造而著名的特朗普大楼，除了外墙金碧辉煌外，大堂内有面墙是用黄金堆砌而成，是名副其实的「黄金天阶局」。特朗普生于午月，八字要金水，这些金水设计助旺他的运势。

格陵兰的金水布局

虽然特朗普家山好，但他在 2026 年将迎来一个极大的关口。2026 年是丙午年火旺。特朗普的八字本身「火」太多，急需要金要水来过度难关。

大家有没有发现，特朗普一直对「格陵兰岛」念念不忘，甚至想归为己有，从玄学角度看，格陵兰冰天雪地，那是极寒、极多水的地方，对他来说简直是命理上的「天堂」。他密谋要得到那块地，其实是在为自己的命运争取「金水」，好让他能平安度过 2026 年的大关。这是由玄学角度讲政治事件。

由特朗普祖先的「黄金墓穴」说到每个人的家山福荫，我们普通人也一样，要特别孝顺家中长辈，因为他们就是我们活着的「家山」。如果祖先已经百年归老，留心他们的墓穴，会影响我们的未来。

马上要迎来2月4日立春，大家要为自己计划好马年大计，写下十大愿望放在你家的东南方，这是今年当时得令的方位。家长可以教小朋友拿一张纸写十大愿望，然后贴在他们房间的东南方，提醒他每个愿望都要履行，十大愿望逐个完成。这也是心理学的「自我启示法」。祝福各位读者「春风得意行大运」！

