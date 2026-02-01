网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」

港人北上创业屡见不鲜，但成功与否往往取决于周详计划与市场触觉。香港网红「David大卫」继早前在深圳经营烤肉店亏损数十万结业后，近日再度北上挑战，转行摆摊卖鸡蛋仔。然而开档过程却不甚顺利，引来网民热议。

移居湾区网红David 北上创业失败曾扬言回流

拥有逾十万追踪者的香港网红「David大卫」。（图片来源：YouTube @David 大卫）

去年曾在深圳罗湖投资经营烤肉店，惟不足半年便因「无办法负担亏损」而结业。（图片来源：YouTube @David 大卫）

YouTube频道拥有逾十万订阅的香港网红「David大卫」，于2025年初在深圳罗湖投资经营烤肉店，惟不足半年便因「无办法负担亏损」而结业，亏损额高达六位数字。他当时坦言，作为餐饮新手，在竞争激烈的内地市场中，因缺乏经验及经济压力而创业失败。

经历重创后，David一度决定回流香港，更发布影片「湾区移居计划，失败告终！」宣告「败走」。他直言「最大嘅死症就系揾唔到钱」，指内地收入与香港差距大，加上失业四个月后，「个人好辛苦，越来越颓废」，故决心返港「重新做人，重头振作」。

再接再厉转行卖鸡蛋仔？ 街边摆档「不似预期」

正当外界以为他的「湾区梦」已碎，近日David却卷土重来，在YouTube上发布新影片，分享他在东莞虎门摆摊卖鸡蛋仔的经历。影片标题充满戏剧性：「我在湾区摆摊卖鸡蛋仔第一天，一切就绪，超香脆但冇生意... 生意惨淡！口味不符？不似预期，揾食艰难，极度挫败，又要败走收场？天无绝人之路！？」

影片内容详述David鸡蛋仔摊档首日开张的情况。他驾车至一条满布小食摊档的马路，幸运地找到一个空位停泊就随即开档。档口相当简陋，仅由一张简单的桌子和一部鸡蛋仔机组成，电源则取自他的电动车。档口前未有任何遮挡或灯箱招牌，只以一块布写著「港式鸡蛋仔」。其摆档过程亦显得手忙脚乱，David神情尴尬，并无叫卖。虽然他形容鸡蛋仔「超香脆」，但整天下来却无人问津，最终一份鸡蛋仔也没有卖出，日赚$0。面对如此窘境，他不禁在片中感慨「揾食艰难」，流露出极度的挫败感。

网民：成件事好似小朋友玩摆档

影片发布后，随即引发网民热烈讨论。部分留言质疑David的经营手法，批评其准备不足。有网民认为其摊档外观欠佳，卫生情况堪忧，直言「咁嘅外观点会有生意」、「个档口太简陋，做好的鸡蛋仔不能放枱面，太不合卫生。」更有人批评其鸡蛋仔成品「鸳鸯色，好难有人帮衬」。

此外，不少网民认为David的态度不够认真，嘲讽道：「成件事好似小朋友玩摆档咁，好求其。」、「天都未黑就走，都唔知有无开到一两个钟」。不过，亦有网民提出善意建议，著他「去学校附近等中午和放学时间」、「开埋抖音小红书直播，仲有要做试食，咁先引到人流架」。

然而，更多评论则质疑David的真正动机，认为他志不在卖鸡蛋仔，而在于制造话题，赚取网络流量，「拍片流量先系真」、「呢一辑片好明显系一个策略。卖唔卖到冇乜所谓。最主要系个流量。」似乎成为不少网民的共识。



