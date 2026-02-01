Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」

生活百科
更新时间：09:00 2026-02-01 HKT
发布时间：09:00 2026-02-01 HKT

港人北上创业屡见不鲜，但成功与否往往取决于周详计划与市场触觉。香港网红「David大卫」继早前在深圳经营烤肉店亏损数十万结业后，近日再度北上挑战，转行摆摊卖鸡蛋仔。然而开档过程却不甚顺利，引来网民热议。

移居湾区网红David 北上创业失败曾扬言回流 

拥有逾十万追踪者的香港网红「David大卫」。（图片来源：YouTube @David 大卫）
拥有逾十万追踪者的香港网红「David大卫」。（图片来源：YouTube @David 大卫）
去年曾在深圳罗湖投资经营烤肉店，惟不足半年便因「无办法负担亏损」而结业。（图片来源：YouTube @David 大卫）
去年曾在深圳罗湖投资经营烤肉店，惟不足半年便因「无办法负担亏损」而结业。（图片来源：YouTube @David 大卫）

YouTube频道拥有逾十万订阅的香港网红「David大卫」，于2025年初在深圳罗湖投资经营烤肉店，惟不足半年便因「无办法负担亏损」而结业，亏损额高达六位数字。他当时坦言，作为餐饮新手，在竞争激烈的内地市场中，因缺乏经验及经济压力而创业失败。

经历重创后，David一度决定回流香港，更发布影片「湾区移居计划，失败告终！」宣告「败走」。他直言「最大嘅死症就系揾唔到钱」，指内地收入与香港差距大，加上失业四个月后，「个人好辛苦，越来越颓废」，故决心返港「重新做人，重头振作」。

再接再厉转行卖鸡蛋仔？ 街边摆档「不似预期」

正当外界以为他的「湾区梦」已碎，近日David却卷土重来，在YouTube上发布新影片，分享他在东莞虎门摆摊卖鸡蛋仔的经历。影片标题充满戏剧性：「我在湾区摆摊卖鸡蛋仔第一天，一切就绪，超香脆但冇生意... 生意惨淡！口味不符？不似预期，揾食艰难，极度挫败，又要败走收场？天无绝人之路！？」

影片内容详述David鸡蛋仔摊档首日开张的情况。他驾车至一条满布小食摊档的马路，幸运地找到一个空位停泊就随即开档。档口相当简陋，仅由一张简单的桌子和一部鸡蛋仔机组成，电源则取自他的电动车。档口前未有任何遮挡或灯箱招牌，只以一块布写著「港式鸡蛋仔」。其摆档过程亦显得手忙脚乱，David神情尴尬，并无叫卖。虽然他形容鸡蛋仔「超香脆」，但整天下来却无人问津，最终一份鸡蛋仔也没有卖出，日赚$0。面对如此窘境，他不禁在片中感慨「揾食艰难」，流露出极度的挫败感。

网民：成件事好似小朋友玩摆档

影片发布后，随即引发网民热烈讨论。部分留言质疑David的经营手法，批评其准备不足。有网民认为其摊档外观欠佳，卫生情况堪忧，直言「咁嘅外观点会有生意」、「个档口太简陋，做好的鸡蛋仔不能放枱面，太不合卫生。」更有人批评其鸡蛋仔成品「鸳鸯色，好难有人帮衬」。

此外，不少网民认为David的态度不够认真，嘲讽道：「成件事好似小朋友玩摆档咁，好求其。」、「天都未黑就走，都唔知有无开到一两个钟」。不过，亦有网民提出善意建议，著他「去学校附近等中午和放学时间」、「开埋抖音小红书直播，仲有要做试食，咁先引到人流架」。

然而，更多评论则质疑David的真正动机，认为他志不在卖鸡蛋仔，而在于制造话题，赚取网络流量，「拍片流量先系真」、「呢一辑片好明显系一个策略。卖唔卖到冇乜所谓。最主要系个流量。」似乎成为不少网民的共识。


资料来源及完整短片：David 大卫 2.0@YouTube

 

同场加映：长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时

 

 





 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
15小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
巴黎警方捣破针对华人抢劫集团拘11人。（资料图片）
全国人大代表巴黎寓所失窃 贼人扑头抢6500万港元名表珠宝
即时国际
14小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
19小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
22小时前
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
影视圈
13小时前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
2026-01-31 09:00 HKT
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
投资理财
3小时前
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
19小时前