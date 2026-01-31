李居明-特朗普面相九大奇学 不为人知的牙齿秘密｜李居明大师会客室

相信全香港、全世界的人都很有兴趣，就是特朗普的面相。特朗普的面相里藏着九种学问，现在逐一为大家揭盅最关键的几个绝招。

第一样要看的，就是特朗普的耳朵，这与大家都息息相关。你有没有发现，特朗普的耳珠上有一条很深的痕？

教你一招绝招：看一个人的耳珠，耳珠上有条横线，像被割破荷包一样，代表到老都要忙着工作，没得退休。耳朵上有这条横纹，代表投胎往生前夕都是非常疲于奔命地工作。相反，没有这条纹，代表很悠闲地安享晚年。特朗普现在这年纪还在冲刺，这条纹正好应了他是在做事、在忙碌中度过晚年，没得退休。

耳珠有这条横纹，也有机会代表心脏健康出现问题，千万不可掉以轻心，例如要通波仔。奇妙的是，通完波仔后，这条纹会变浅。马上为自己和身边人看看耳珠是否有条痕？

面相学上有个很重要的诀，通常说话能看到上面牙齿的人，性格比较外向，直肠直肚，为人率真。

双悬纹天命与神护

我们要看一个人行不行运，眼睛最重要，要「通」也要「透」，特朗普的眼睛是很通透。但除了眼神，还有一个玄学上的关键，有没有「神助」？

这就是玄学奇妙的地方。有些力量是前世带来的因果，或者是某种次元的护持。你看特朗普遇刺，子弹竟然能「闪一闪」只擦过耳朵，这你不能不说是有些神力或者巧合在里面。在面相上怎么看这种神护呢？

大家看特朗普鼻梁直上眉心，有两条纹直冲额头。如果只有一条在中间，那叫「悬针纹」，主孤寡，对宗教有兴趣。但特朗普很明显，他是两条纹向上升，这叫「双悬纹」，这两条纹代表他有宗教信仰。特朗普讲一句话，真的能影响全世界，从面相上看，他确实有一种灵学背景在背后支持他。晚年印堂出现两条「悬针」纹，代表可以通天。对于修行或从事术数的人，印堂很重要。

说话不见上牙有玄机

虽然有神助，但特朗普的面相里也藏着一个很大的「麻烦」，这个秘密就在他讲话时的牙齿。你有没有发现？特朗普说话的时候，人们只看得到他下面的牙齿，永远见不到上面的牙。面相学上有个很重要的诀，通常说话能看到上面牙齿的人，性格比较外向，直肠直肚，为人率真。 只见到下排牙齿，这种人经常反口覆舌，甚至有背叛的倾向。一个人说话时上下排牙齿都见不到，代表此人不会被任何人睇穿，非常收藏。说话时上下排牙齿都见到，表示这个人对人时好时坏，对人不对事。说到最后，牙相最重要是门牙整齐！

看相就是这么有趣，从耳朵的一条痕到讲话的一排牙，已经把一个人的晚年运、神灵缘分以及诚信底牌看得清清楚楚。你不妨也仔细观察一下身边亲友，是不是只见下牙不见上牙？