居港英国人大赞香港国际机场效率高！实测行李托运/离境安检/过海关只需X分钟 网民骄傲：香港机场是最好的！

香港人不论工作或步速均以效率见称，务求用最短时间完成工作。最近，一位居港英国人由香港国际机场出发外游，惊叹香港国际机场的服务极具效率，更拍片实测由行李托运、离境安检及通关手续，全程竟然10分钟内完成，笑指这可能达成另类的世界纪录！

香港人办事效率数一数二，如人气食店澳洲牛奶公司就以极速落单、上菜而闻名，令其茶餐素有「光速餐」的称号，曾有网民实测澳牛「光速餐」上菜约8分钟，相当惊人。最近，居港英国人兼内容创作者Pete Laverick一直希望找到世界上效率最高的机场，他今次由香港国际机场出发，拍片测试由行李托运、离境安检至通关的全程所需时间。

他由排队办理自助登机开始计时，在自助登机柜位顺利列印出行李带，并成功自助托运行李，对可以极速托运行李表示惊讶。随后，他到离境大堂进行安全检查，以及利用旅游证件过海关，过程相当顺利。直到他步出海关后按停计时器，全程只需7分41秒，比起「澳牛」从落单到上齐通粉、炒蛋及餐茶的8分钟更快，笑指这个时间可能达成另类的世界纪录，「现在我需要等候1.5小时才能登机，但这真的是非常有效率！」

网民骄傲：香港机场是最好的！

影片上载后随即引起网民热议，不少人大赞香港国际机场的效率，「香港机场是最好！」、「我为香港机场感到骄傲」；也有网民表示香港的效率是毋庸置疑，对此大感佩服。有网友则Pete Laverick「推介」一试由海外乘搭国泰航空的航班并经香港转机，「你应该试试乘坐国泰到香港转机，从降落、跑去安检直到登机门都非常快速」；有网民分享新加坡樟宜机场是另一个极具效率的机场，指从飞机降落到提取行李离开约20分钟，同样效率惊人。

