台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
更新时间：17:13 2026-01-29 HKT
发布时间：17:13 2026-01-29 HKT
港铁站设有不同出口，在各出口指示牌上亦有标示附近地标，方便市民或游客以最短时间前往目的地。最近，有台湾游客于网上社交平台分享一个港铁站出口指示牌的隐藏功能，简单2步即可显示自选导航点的直达路线，引起一众港人大感震惊，并表示：「坐咗地铁几十年都唔知！」
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点
每次乘搭铁路到不同目的地，有时难免需要查看出口指示牌，确保能在正确出口离开，以免走远路。最近，有台湾游客来港时发现，原来各个港铁出口指示牌有一个隐藏功能，简单2步就可以显示由车站前往目的地的路线！只要扫瞄指示牌上的二维码即可显示邻近地标，点选目的地后，地图会显示导航路线，方便用家由所在地前往，让楼主直言「可以直接导航也很方便」。
港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
帖文引起广泛网民热议，大多港人对此功能感到震惊，表示一直不知道有这个功能，「我坐咗地铁几十年都唔知」、「香港人表示现在才知道」、「香港人表示从来不知道」、「香港人表示：乜有QR code㗎咩」。有网民感谢分享，称自己学到新知识，「学到了新知识，现在才知道有这个功能」、「笑死，我居然在台湾人的帖学到香港地铁小知识」。不过，有网民表示还是惯用手机地图搜寻路线，「个人觉得直接在地图上输入目的地导航比扫QR Code更快」。
文:RY
资料及图片来源:Threads
