BLACKPINK演唱会Rosé试食鸡蛋仔掀话题！小食店1举动被批骑劫 网民质疑：误导他人

韩国人气组合BLACKPINK日前在启德体育园完成一连三场世界巡回演唱会香港站，吸引大批来自世界各地的粉丝入场支持。其中，BLACKPINK成员Rosé延续她于世界各地后台试食地道美食的传统，首日试食「香港代表」鸡蛋仔，不少网民纷纷猜测其出自哪一间小食店，希望购买「同款」鸡蛋仔。最近，有港人发现位于场地附近的一间小食店藉著这股热潮做出一举动，吸引不少人排队购买鸡蛋仔，被不少网民批评并认为带有误导之意。

BLACKPINK演唱会Rosé试食鸡蛋仔掀话题！小食店1举动被批骑劫

BLACKPINK早前来港开演唱会，成员Rosé延续她于各地后台试食地道美食的传统，先后试食鸡蛋仔、港式奶茶及咖哩鱼蛋。其中，首日试食鸡蛋仔时，更表现的美味的表情，并用力举起手指公比赞，随即引来粉丝们讨论鸡蛋仔为哪一间小食店出品，甚至纷纷推介本地值得一试的鸡蛋仔。

随后，演唱会场地附近一间有出售鸡蛋仔的小食店，疑似把握Rosé带起的鸡蛋仔热潮，于店内及门面贴出Rosé试食鸡蛋仔的照片，于往后两天的BLACKPINK演唱会成功吸引不少粉丝打卡及一尝鸡蛋仔。最近，有网民亦前往该店购买鸡蛋仔，并向店方查询「问间嘢系咪Rose买你呢间，对方话佢𠮶晚唔喺度，唔知Rose食咩味」，网民认为对方答非所问且回避问题，加上其包装与Rosé演唱会当日手持的有分别，「包装完全两回事，成间舖都贴Rose食鸡蛋仔嘅相」。

网民质疑：咁有误导人嘅意思㖞

对于该小食店的举动，不少网民认为有误导成份，质疑是「骑劫」Rosé吃鸡蛋仔的热潮来宣传自家店舖，「咁贴法有误导人嘅意思㖞，借人过桥就好唔要得」、「间舖贴晒Rose个样喺度，就唔系咁好啦」、「如果真系系佢𠮶间，你系老细都一定话佢帮衬咗你啦，点会好似佢依家咁避重就轻净系讲rose食鸡蛋仔，明显想误导人」。有网民表示如果该店确是Rosé试食出品并以此宣传并无不可，「但系唔系食佢𠮶间拎嚟做宣传认真XX」、「呢间嘢𠮶日第一时间跳出嚟周围comment，但又避重就轻咁讲，似借啲意抽水」。

有网友感谢Rosé尊重及欣赏香港饮食文化，「至于，如果借势用佢头像嚟诱使人购买就……」；有网民表示既然该店能以此作宣传，「全港卖鸡蛋仔嘅舖都可以咁post啦」。有眼利网友留意到此店舖于部份网民分享Rosé食鸡蛋仔的帖文中留言，「多谢支持启德鸡蛋仔，好似系买咗佢啲鸡蛋仔咁，但明明呢间啲鸡蛋仔系摊平，Rosé系𠮶个系拱型，根本两样嘢」。

有网民则认为未能单以包装来判断是否相同食店出品，「有时啲artist工作人员会要求换走show到舖头名嘅包装」；也有网友表示相信鸡蛋仔多由工作人员购买，相信店方也未必知道其出品被带到舞台，「其实真𠮶间都唔会知，因为一定系工作人员买，所以如果有人行出嚟自认嘅话都系呃人」。对于有一众网民批评此宣传手法或具有误导性，《星岛头条》记者就此事件向店方查询，惟截稿前尚未获得回复。

文:RY

资料及图片来源:Threads、instagram