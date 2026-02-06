农历新年2026｜养宠物留意！10大年花/植物禁忌 百合/水仙/富贵竹有份 恐致命/呕吐/急性肾衰竭

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活百科
农历新年将至，大家或许正在忙于办年货、添置年花。年花虽美，但原来部份年花及植物会对猫狗有毒，如宠物接触、误食或会造成中毒、呕吐、急性肾衰竭，甚至致命！下文整合香港爱护动物协会、渔农自然护理署提及常见对猫狗有害的植物，饲养宠物家庭于选购年花时可多加注意！

每逢农历新年，大家都会在家摆放年花应节，寓意「花开富贵」的好意头。不过，毛孩家庭则要注意不少年花，如水仙、菊花、百合、剑兰、富贵竹等都会令猫狗中毒，甚至危害到牠们的健康，严重的话更有机会导致死亡。切记不要将以下年花及植物放在猫狗接触到的地方，如想更为安心的话可考虑避免在家放置。

  1. 水仙花：水仙花的花苞是毒性最强的部位，猫咪不慎食用会导致呕吐﹑腹泻﹑肚痛﹑食欲不振，严重者甚至影响中枢神经系统，引致全身抽搐﹑心律不正等。狗狗进食水仙花后会出现呕吐、腹泻、流口水的征状；大量服食则会导致抽搐、低血压、颤抖、心律失常。
  2. 百合花：百合花整株植物连花粉都带有毒性，即使猫狗食用少量亦可引致中毒，包括对心、肺、肾等造成损伤，严重可致昏迷甚至死亡。
  3. 菊花：菊花对猫咪是第一剧毒，即使食用少量可引致中毒，对心、肺、肾造成损伤，严重可致昏迷，甚至死亡；狗狗则出现上吐下泻、流口水、皮肤炎等征状。
  4. 杜鹃花：杜鹃花只需数片花叶，即可严重损害猫猫健康，可引起口腔刺激﹑呕吐及肚泻等。而毒素会干扰神经﹑心肌，最终导致死亡；狗狗则会出现呕吐、腹泻、虚弱乏力，甚至心脏衰竭。
  5. 剑兰：猫狗误食剑兰出现呕吐、腹泻、流口水、嗜睡或渴睡的中毒症状。
  6. 牡丹花：猫狗误食牡丹花后会引致肠胃不适、呕吐、腹泻，甚至抑郁。
  7. 年桔：年桔含有柠檬酸和苹果酸等酸性物质，肠道脆弱猫狗如摄入过多，可能会刺液肠道黏膜，引起胃酸分泌过多，导致呕吐、腹泻、腹痛、精神不振等。
  8. 富贵竹：富贵竹对猫狗而言隐藏极大毒性，猫咪误食或出现异常兴奋、抑郁、呕吐带血等症状；狗狗则可引起呕吐、厌食、流口水和抑郁。
  9. 绣球花：绣球花含有天然毒素氰甙，氰化物中毒会令狗胃肠功能紊乱，导致呕吐、腹泻，甚至出现抑郁征状；猫猫误食后可引致胃痛、呕吐等不适。
  10. 郁金香：郁金香的毒性集中于球茎之中，狗一旦咀嚼该部分，可引起严重中毒，令牠们大量分泌唾液、呕吐、腹泻，甚至会引起抑郁、全身抽搐和心跳紊乱；猫猫则会抑郁、肚泻﹑呕吐﹑作呕等征状。

可选择宠物友善的蝴蝶兰

如果饲养毛孩的家庭都想摆放年花应节，其实都有更安心的选择。根据香港爱护动物协会Facebook显示，其实常见年花之一的蝴蝶兰为宠物友善植物，颜色鲜艳的非洲菊亦是另一种安心之选。不过，为了避免毛孩因误食而出现不必要的健康风险，家长都应尽量避免让毛孩接触到蝴蝶兰和非洲菊。

文:RY
资料及图片来源:香港爱护动物协会渔农自然护理署ASPCA

延伸阅读：农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！

 

 

 

