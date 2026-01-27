Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

买机票注意！航空公司2月下调燃油附加费 短途最平$140 长途航线减近$200

更新时间：16:32 2026-01-27
发布时间：16:32 2026-01-27

农历新年长假期将至，如打算买机票去旅行可以多等几天，事关各大航空公司将于2月调整燃油附加费，不少短途航线的燃油附加费都往下调，至于长途航线方面，3间航空公司都会下调价格！详情即看下文！

航空公司2月下调燃油附加费 2月1日起买机票即享新价

如打算买机票于农历新年长假期去旅行，建议待至2月才正式出手！事关各大航空公司将于2月下调燃油附加费，短途航线方面，更新后的燃油附加费最平低至$140。

事实上，燃油附加费于2026年1月1日起曾经历调整，由约$140元上调至约$190。换句话说，经过1个月之后，2月的最新燃油附加费会「还原」至2025年12月时之水平。

短途航线方面，8间航空公司包括：国泰航空、大湾区航空、大韩航空、德威航空、长荣航空、中华航空、星宇航空、联合航空，燃油附加费会由$191下调至$142；香港快运的燃油附加费会由$190下调至$140；香港航空的燃油附加费则由$211下调至$162。另外，有3间航空公司亦会就长途航线下调燃油附加费，包括：国泰航空、联合航空、新西兰航空，价格会由$767下调至$569。

如希望能享受到下调后的燃油附加费，记得要在2月1日起方可购买机票，如在2月1日前买票，仍会收取调整前的燃油附加费价格。

燃油附加费可加可减 民航处2018年曾令禁收

燃油附加费为「客运燃油附加费（Fuel Surcharge，YQ）」，是航空公司向乘客征收的附加费，以帮助航空公司收回部分的额外经营成本，费用会因应当时的燃油价格而波动。当燃油价格上涨，燃油附加费自然会往上调；反之，燃油附加费亦会有下调、甚至取消的空间。早于2016年2月，民航处鉴于「航油价格近月已大幅下调并处于稳定而合理的水平」，宣布航空公司将不可就香港出发的航班征收客运燃油附加费，直到2018年11月1日可容许航空公司重新征收燃油附加费。

文：TF

资料及图片来源：国泰航空联合航空长荣航空、星岛图片库

