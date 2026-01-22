Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）

生活百科
更新时间：15:51 2026-01-22 HKT
发布时间：15:51 2026-01-22 HKT

骗徒手法层出不穷，除了常见钓鱼网站连结、远端操作通讯软件借钱、储值点数卡等手法，诈骗电话更是令不少市民感滋扰。最近，有港人活用Android手机其中一个内置功能，实测2个月后可疑来电减少，「基本冇再收过诈骗电话」，成功令到骗徒知难而退，即睇成功杜绝电骗或可疑来电！

杜绝可疑来电新招！活用Android手机1功能 网民实测2个月减9成诈骗电话

过往不时收到诈骗电话或短讯时，除了感到滋扰，部份长辈或老人家可能因此误堕骗局，导致财物损失。坊间有不少手机App或电讯商提供过滤可疑或垃圾电话的服务，而最近则有港人发现一个从根本杜绝电骗的妙法。事主表示，Android用户接到疑似诈骗电话时，可以于手机的通话画面上点击「录音」图案，随后电话会自动播放「正在录音」的语言。

当骗徒听到后会挂断电话，从而误以为是警方调查，事主指出骗徒或因为怕留下证据，「进而从他们的名单中删除你的号码，之后就唔会再骚扰你」。事主表示已经实测此方法两个月，「基本上都冇再收过诈骗电话」，提醒网民可以分享予家中长辈或朋友。事主后来补充，这个方法不适用于一般推销、广告类电话，对方或不会因被录音而放弃推销。

iPhone用户善用「来电筛选」功能

上述方法只适用于Android用家，不过iPhone用户其实亦可善用「来电筛选」功能，协助过滤不知名来电。当非电话簿内的陌生号码来电时，iPhone会自动启用AI语言助理，询问来电者的姓名及来电原因，并将对过内容即时转录成文字显示，用家可先确认对方身份和来电目的，再决定是否接听或回电。惟使用此功能须更新至iOS 26，并不支援iPhone XR、XS及XS Max型号。

启用「来电筛选」功能步骤：

  • 确认你的iPhone已升级至iOS 26或更高版本
  • 开启「设定」>「App」>「电话」
  • 找到「筛选未知的来电者」，将选项改为「要求通话原因」
  • 完成设定后，任何未储存在手机联络人列表中的电话号码，都会先由AI接听

文:RY

资料及图片来源:Threads

延伸阅读：Netflix惊现诈骗电邮 称帐户有问题需更新付款资料 官方回应教处理方法

 

 

 

