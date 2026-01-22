Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠

发布时间：13:20 2026-01-22 HKT

对年满65岁或以上的香港长者来说，长者咭是享用各种社会福利及商户折扣的重要凭证。为方便市民出行，除实体长者咭外，社会福利署（社署）现已推出「智方便」版本的电子长者咭，让老友记们可以将长者咭储存在手机中，毋须再担心遗失实体咭的烦恼，即睇内文申请方法及步骤！

「智方便」电子版长者咭推出！3步简单免费申请

电子长者咭即是实体长者咭的数码版本，为方便年满65岁或以上的合资格香港居民，社会福利署透过「智方便」平台推出电子长者咭，让老友记免费将他们的长者咭资料加入「智方便」流动应用程式中。

电子版长者咭的功能与法律效力与实体版完全相同，可用作年龄证明，以及享用多项政府部门、公共机构及食买玩商户提供的优惠。无论是首次申请长者咭的新用户，还是已经持有实体咭的长者，都可以申请和使用电子版本。长者们亦可放心，原有的实体长者咭仍然有效，大家可按照个人习惯，自由选择使用其中一种。

 

使用电子长者咭两大好处

在现今电子化的时代，转用电子长者咭主要有两大好处：更安全和更轻便。首先，考虑到现时许多人手机不离身，将长者咭资料储存在手机内，便毋须再为遗失实体咭而烦恼，也省却了耗时费神的补领程序，自然用得更加放心。

此外，电子咭也能为您的钱包「减重」，让您能够轻便地出门。日后无论是购物消费，还是乘搭交通工具，只需简单出示手机屏幕上的电子咭，即可代替实体咭使用，免除了寻找钱包的麻烦，省时又方便。

 

申请方法及步骤

申请电子长者咭的过程非常简单，只需3个步骤即可完成。前提是您必须为年满65岁的香港居民，并已登记「智方便」帐户。

  1. 下载及登记「智方便」︰若您尚未成为「智方便」用户，请先在手机的应用程式商店下载「智方便（i AM Smart）App」，并按指示完成登记。
  2. 登入并选取服务︰成功登入「智方便」后，在主页的服务列表中寻找并点选「电子长者咭」。
  3. 自动加入完成︰系统将会自动核对您的资料，并将您的电子长者咭显示在应用程式内。在每次消费时，只需向店员展示这个手机画面即可使用

>> 即睇如何在「智方便」加入电子长者咭 <<

 

如何查阅「长者咭」最新优惠资讯？

想知道哪里有长者咭优惠？社署已同步在「智方便」内推出「长者咭计划」小程序，方便您随时查阅最新的优惠详情。长者们可透过以下任何一种方式进入：

方法一：于「智方便」主页下方点选「服务」> 点选「社会服务及福利」> 点选「安老及长者服务」> 再点选「长者咭计划优惠资讯」

方法二：于「智方便」主页点选「搜寻」> 输入关键字「长者咭」，即可在结果中找到

方法三：于程式内开启「扫描」功能，扫描社署提供的官方二维码

不过各大机构及商户所提供的优惠内容或会随时变动，建议在使用优惠前，先向店员查询，并以商户当时提供的资料为准。

 

资料来源︰社会福利署智方便

延伸阅读︰长者优惠2025｜135大乐悠咭/长者咭食买玩折扣！海洋公园免费入场/配眼镜减$600/美心MX晚市7折

