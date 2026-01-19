免费睇中医！1日限定专业医师义诊服务 痛症处理/按摩体验/长者防跌运动教育

免费睇中医｜慈善中医机构「保信堂」将于2026年1月25日，于蓝田举办免费中医义诊暨健康推广日，届时现场提供免费中医义诊服务、中医痛症处理及按摩体验，由专业医师一对一把脉诊症，绝对是各位长者及关注健康人士不容错过的机会。

慈善中医机构「保信堂」将于2026年1月25日，于蓝田于1月指定日子举办免费中医义诊暨健康推广日，提供免费中医义诊服务。

为回馈街坊，保信堂将于1月25日在蓝田举办免费中医义诊暨健康推广日，届时有专业医师提供义诊服务，包括免费中医义诊服务、免费中医痛症处理、免费按摩体验，参加者可由专业医师一对一把脉诊症，针对常见肩颈僵硬、腰背酸痛、腿部不适等问题给予精准诊断与调理建议。到时更设防跌运动教育摊位，免费教导长者如何改善平衡及肌力，降低跌倒风险。

表演环节及健康讲座

活动亮点亦包括多间长者中心带来的精彩表演，如军鼓、爵士鼓、快乐椅子舞、集体舞及赞美操，展现长者活力。儿童方面则有舞蹈及小歌手歌唱表演，充满欢乐气氛，更鼓励大家一起伸展筋骨、踢走痛症。届时亦有由保信堂主持的健康讲座，为参加者增进中医养生知识。活动欢迎公众免费参与，到场参与者可获小礼品乙份，数量有限，送完即止，记得把握机会。

保信堂 中医健康推广日暨感谢礼活动详情