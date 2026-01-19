港男帮衬连锁卡拉OK力数8宗罪 歌单无更新/食物质素不如前 1举动疑为执笠先兆：根本已经无心恋战

曾几何时，香港连锁卡拉OK店百花齐放，不论歌单以及食物质素都有保证，成不少港人的休闲好去处。惟近年因音乐串流平台及私人派对房间等兴起，连锁卡拉OK几乎已成夕阳行业，部分大集团旗下的卡拉OK分店亦相继结业。近日，有港男在网上分享惠顾一间本地大型连锁卡拉OK分店的不愉快经历，更力数8宗罪，批评店方「无心恋战」，更「大胆估下应该挨唔到2027」。详情即看下文！

港男帮衬连锁卡拉OK力数8宗罪

近日，有港人在社交平台Threads发「警世文」，称深知「K房变夕阳工业，都非一朝一夕嘅事」，但本著支持的心态，于是决定事隔两年再光顾一间本地连锁卡拉OK。然而，由预约开始至到店后的经历均未能令人满意，更力数8宗罪，直言「你想执笠，我嚟帮你」。

事主表示，当日透过WhatsApp向铜锣湾分店订位，惟店方「回复劲慢」，甚至是一行人抵达现场后，职员方才解释「想覆返但我哋已经到咗」，形容全店仿佛只有「一千零一个员工」。而当事主询问能否续会员时，职员才告知原来店方已停止招收会员，质疑是「执笠先兆」。

昔日光顾连锁卡拉OK会有职员引路入房，而事主表示今次需要「自己揾房」，「感觉好似自助K房」；在点食物时，致电予服务台却「打咗5分钟冇人听」，打算走出房外找职员，但身处楼层「一个职员都冇」，后来「落返2楼reception（接待处），个男职员都唔见埋。」

食物质素大不如前 歌单无更新连字幕都冇？

至于食物质素亦令事主感到不满，「想要牛柳粒炒饭又冇，想要豚骨拉面又冇」，食物款式「得30款都备唔够料」，而且这间卡拉OK店以往提供的食物向来有质素，指「就算唔唱歌，去食个晚餐都唔失礼」，惟现时「连食物质素都keep唔到，全部唔好味。」

事主续指，原本光顾这间卡拉OK是因其歌库有独家新歌，然而到场后始发现歌库久未更新，「用背脊唱情歌依啲半年前嘅歌又冇，陈伯（陈柏宇）我所看见的未来又冇」。至于其他较新的歌目则只有MV版本，连卡拉OK常设的变色字幕都欠奉，「畀$185一位入嚟睇MV，我何不留返喺屋企，开住YouTube premium任唱呀？」就连男厕都有问题，「尿兜封晒垃圾胶袋」、「厕板都烂埋无人整」。

事主总结时，认为该连锁卡拉OK管理层已经「无心恋战」，「估计事实就系租约未完，佢都只系硬头皮开舖」，又认为「做好自己服务同Facilities同口碑，先值得香港人嚟帮衬㗎？」他又再补充指，今次相信是「最后一次嚟」，但重申「唔觉得系依度职员嘅问题，佢哋都系打工，请几多人返工系管理层决定。」更大胆推断：「以上观察，大胆估应该挨唔到2027。」

网民形容：似系等Last Day嘅打工仔

不少网民都就以上事件留言，有网民以「打工仔」作比喻：「佢而家就好似一个已经递咗信confirm埋几时last day嘅打工仔咁，做咩都系大晒。」有不少人更表示有同感，「想食嘅嘢都冇，真系百无」、「旺角果间啲房好残，仲要野食选择好少，同埋唔收信用卡」。有人则认为，目前本地的卡拉OK市场实在难以跟「北上唱K」比较，「讲真唱k已经选择北上，歌齐房大有啲有埋独立厕所，音质比香港好几条街，人均百几唱6个钟，我真系谂唔到点解要起香港唱。」

文：TF

资料及图片来源：threads

