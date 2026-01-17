李居明-《粤剧特朗普4.0》贺岁档 扮嘢天后江欣燕化身「高巿」

在最新出版的《马年通胜》中，我特别撰文《高市早苗前世今生八字大破解》，为何《粤剧特拉普4.0》中会设计「街市菜苗」与「黑熊」一起出现呢？我在此文中首度揭示其秘密，更突破性地将「黑熊」化作戏中一角，以粤剧功架演绎，增添娱乐性。此剧反响热烈， 一票难求！为回应观众热情，贺岁档于沙田大会堂特别加开三楼的超特等座位，各位戏迷切勿错过，扑飞要快！

《粤剧特朗普4.0》已经是第二次开记者会，因为加入了「扮嘢天后」江欣燕饰演的「街市菜苗，即日本首相高市早苗。第一次记者会江欣燕穿了红色长裙，以特朗普女儿伊万卡的造型出场，但这次记者会，她不仅要拉高眼眉，还要加建下巴，完全不同的两个人物，非常有挑战性！江欣燕现场大讲日文，许多记者和网民表示如果不细看，真的看不出她是江欣燕。

由于近期国际局势的戏剧性变化，所以即将贺岁演出的4.0版又会加插全新角色与桥段，由龙贯天扮演委内瑞拉总统马杜罗，因此，旭哥一人要兼演四个角色，包括：马杜罗、毛泽东、特朗普和川普！为隆重其事，在演出前会举行第三次记招，率先公开旭哥「马杜罗」造型。

有记者问我，如果一直有事情发生，是否一直加插新情节？由于在新年大年初六2月22日才公演，好多未知数，随时去到表演当日要「飞纸仔」。但我相信，《粤剧特朗普》的全班底都是经验丰富的老倌，相信他们一定能胜任。当然，因为多了人物，只好忍痛删减某些戏份，否则一次过完成要4小时，现在浓缩成3小时，所以「非常抵睇」。

用神火土有两年运

说说高市早苗吧！她的八字是「己」土生于「卯」月，正是命中的七煞，用神要火土，丙午年极多火土，旺了她的运。她也爱「午」火月生的美国和特朗普，故拍拖挠手见传媒，风骚之极。她登场刚好在2025年「七星逆转」之年运中，早有预言这是一个倒打逆施的世运，想不到诞生了一个这般的人物出来，成为赤马红羊劫忌火国家中的最抢镜的主角。而日本的八字已十分多火，丙午、丁未年却是日本哀变之年。

为何要设计「高市」与「黑熊」同时出现呢？原来黑熊是戊戌之土，其卦象是「大地震」，黑熊频频出没，乃大地震及火山爆发的先兆。而高市早苗脸上凹凸不平，也暗喻「土」之异动，身为首相，其面部特征亦会应在其国家的运势。这是为何江欣燕的「街市菜苗」要吊高眼、加建下巴的原因！看粤剧亦可学面相八字！

《马年通胜》、《马年运程》已出版