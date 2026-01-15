消委会痱滋膏评测｜10款药膏、啫喱成份各异 部份含类固醇、水阳酸 不慎使用或致严重口腔灼伤

消委会痱滋膏｜痱滋是出现在口腔内的小伤口，在进食、吞咽甚至说话时引发痛楚，带来困扰。许多患者会选择自行购买痱滋膏纾缓症状。消费者委员会(下称消委会) 今日（15日)公布市面上10款声称能治疗或改善痱滋的软膏与啫喱凝胶调查，当中包括保治灵、特快灵（Difflam）、尚护健 （SanteCare）、正美等常见品牌，结果发现功效及成分各异，部份含类固醇、水阳酸或其他致敏成份，使用不当或引致反效果。

消委会评测10款痱滋膏：药膏或刺激口腔 引发过敏反应

消委会早前曾接获消费者投诉，指坊间的痱滋产品后，出现了严重的口腔灼伤情况，求诊后被诊断为「接触性过敏性口腔炎」，可见选择合适产品的重要性。消委会是次市场调查涵盖10款痱滋软膏及啫喱凝胶类产品，声称可纾缓或治疗痱滋或口腔溃疡，售价由$29.9至$79.5。报告指出，虽然大部分产品均为外用设计，可直接施用于患处，以加速痊愈并降低由痱滋所引致的不良反应风险。然而，消委会特别提醒，即使是外用药剂，仍有机会刺激口腔黏膜，甚至引发过敏反应。因此，消费者在选购及使用相关产品前，务必仔细检视其成分资料，以确保安全。

10款评测痱滋膏列表：

保治灵 bonjela 保治灵口腔止痛软膏 $73.9 正美 正美得口乐特效口腔内膏 $50 特快灵 Difflam 特快灵口腔软膏 $79.5 EUROCORT 「口腔疗」糊剂 $50 Oramedy 腔痊口腔膏 $45 唇疹消 Herpesan 唇疹消透明啫喱膏 $49.9 佐藤 Sato 口炎灵（止痛 消炎 口腔膏） $65 STADA Kamistad-Gel N $61 尚护健 SanteCare 口健乐痱滋啫喱 $29.9 尚护健 SanteCare 口健乐儿童痱滋啫喱 $65

2款痱滋膏含类固醇 不当使用有副作用

消委会发现市面上两款痱滋膏，包括「EUROCORT 口腔疗糊剂」及「Oramedy腔痊口腔膏」，含有处方类固醇成分「曲安奈德」（triamcinolone acetonide）。香港药学会会长沈明达药剂师警告，此成分属中效类固醇，根据法例必须由医生处方、药剂师监督配售，市民绝不应自行购买使用。

沈药剂师解释，曲安奈德虽有助消炎，但长期或不当使用恐会抑制免疫系统，引发严重副作用。他特别提醒，孕妇、哺乳期妇女、肝炎患者，以及正服用免疫抑制药物的人士不适合使用。此外，12岁以下儿童的剂量与成人不同，必须严格遵从医生指引。药学会呼吁，市民在使用任何含类固醇药物前，务必先咨询医生，进行专业诊断，以确保用药安全。

2款含水杨酸！服阿士匹灵忌混用 药剂师：或增儿童患雷尔氏综合症风险

消委会又指出，其中两款痱滋膏「保治灵口腔止痛软膏」及「正美得口乐特效口腔内膏」，含有「水杨酸胆碱」成分。香港药学会会长沈明达药剂师警告，此类药物可有机会引致儿童患上「雷尔氏综合症（Reye’s syndrome）」，影响中枢神经及肝脏，故16岁以下儿童应避免使用。沈药剂师又指出，孕妇、哺乳期妇女、肝肾功能障碍及出血性疾病患者亦应禁用。

他特别强调，使用者切勿将此类药物与阿士匹灵等其他水杨酸类药物混用，否则可能因成分叠加而导致药物过量，引发不良反应。市民用药前必须详细阅读说明，如有疑问应先咨询医生或药剂师。

消委会点名潜在过敏成分

消委会又提醒，消费者在选择痱滋产品时，须留意其他可能引致过敏的添加成分报告中提及「尚护健SanteCare口健乐痱滋啫喱」及「尚护健 SanteCare 口健乐儿童痱滋啫喱」，虽然均在包装上注明为医疗器械，但前者已标明对硫磺（sulphur）过敏者不应使用。

此外，「尚护健 SanteCare 口健乐儿童痱滋啫喱」则被发现含有芳樟醇（linalool）及柠檬烯（limonene）等潜在香料致敏物，其包装亦已提醒对产品任何成分过敏的人士不宜使用。

保治灵痱滋膏含薄荷醇 高剂量或诱发蚕豆症

至于「保治灵bonjela保治灵口腔止痛软膏」则标示含有薄荷醇（menthol）。药剂师沈明达先生解释，薄荷醇能为患处带来清凉感以纾缓疼痛，同时也可作为调味剂以掩盖药物苦味。

然而，他特别强调，过高剂量的薄荷醇（menthol）有机会诱发俗称「蚕豆症」（G6PD症）的患者出现溶血反应。因此，他强烈建议患有蚕豆症的人士，在使用任何含薄荷醇的产品前，必须先咨询医生或药剂师的专业意见。

含局部麻醉剂心脏/肝肾病患慎用？ 药剂师：过量涂抹无助愈合反增风险

市面上部分痱滋膏，包括「EUROCORT 口腔疗糊剂」及「STADA Kamistad-Gel N」，被发现含有局部麻醉剂「利多卡因」。沈明达药剂师指出，此成分虽能迅速纾缓痛楚，但并无任何消炎或促进伤口愈合的功效。过量涂抹无助加快康复，反而会增加药物被身体吸收引发不良反应的风险。虽然正确使用下副作用罕见，但严重可致短暂影响味觉或引起作呕。

根据法例，利多卡因属第1部毒药，须在注册药剂师监督下于药房售卖。沈药剂师特别提醒，患有严重⼼律不正、肝肾相关慢性病的患者，以及对利多卡因过敏者应避免使用。孕妇在使用前亦应先咨询医生或药剂师意见，以策安全。

代购日本痱滋膏？ 消委会验出「第1部毒药」随时犯法

近年网上涌现大量推荐日、韩、泰等地痱滋药品的资讯，部分网民更将其誉为「神药」，并标榜成分天然安全。

消委会于2025年9月进行实测，成功从本地网店购得数款声称来自日本的痱滋贴及软膏。其中两款样本的全日文包装上，均标示含有「曲安奈德」（Triamcinolone Acetonide）为主要有效成分。根据本港法例属第1部毒药，必须由医生处方。

消委会指出，由于产品包装仅以日文标示成分、用法及警告，消费者根本难以分辨药物是否含有受管制成分。管有未经注册的药剂制品或第1部毒药即属违法，可被检控。

使用痱滋产品须知 消委会提醒注意7大要点

市面上有各式治疗及纾缓痱滋（口腔溃疡）的产品，大多声称具改善功效。消费者在选购时，除了可留意包装是否标明针对「痱滋」或「口腔溃疡」外，亦应参考以下几项建议，确保使用安全。

1. 留意成分长者/儿童/孕妇需谨慎

选购前应先检视产品成分。儿童、孕妇、蚕豆症患者、长期病患、长者，以及对特定成分过敏的高风险人士，应避免使用可能致敏或引发药物过量的产品。如有疑问，应及时咨询药剂师或家庭医生。

2. 详阅说明 出现异常立即停用

务必仔细阅读产品说明书，了解其警告字句、注意事项、潜在副作用及可能出现的异常反应。一旦出现任何不适，应立即停用并寻求医疗协助，以免延误治疗导致伤口恶化。

3. 针对患处 避免涂抹其他部位

应确保只在痱滋的患处涂抹产品，避免触及口腔内其他健康部位。

4. 避免混用 遵循医护人员指示

除非有医护人员的明确指示，否则应尽量避免同时使用超过一款痱滋产品，以免成分重叠或相互影响。

5. 依照指引 切勿过量使用

必须严格按照产品包装、说明书或医护人员的指示，使用规定的剂量与频率，切勿自行增加用量。

6. 注意饮食与卫生

在使用产品后，建议避免进食辛辣、过热等刺激性食物，并时刻保持良好的口腔卫生习惯。

7. 观察康复进度 适时求医

应留意患处的康复情况。如果在使用产品两至三星期后，溃疡位置仍未见好转，甚至出现恶化迹象（如伤口面积扩大），便应停用产品并立即求医诊治。