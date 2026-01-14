Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富士FujiFilm免费LUT开放下载！iPhone 5步套用拍出经典调色 附教学+下载连结

富士FujiFilm日前正式向公众开放旗下菲林风格LUT（Look-Up Table），不论是相机用家抑或iPhone手机用户，都可以随时随地让相片及影片充满富士经典滤镜色调。即睇如何在iPhone安装及使用富士官方LUT，并配合相容的免费相机应用程式，简单拍出浓厚「富士味」照片！

甚么是LUT？

富士FujiFilm日前正式向公众开放旗下菲林风格LUT（Look-Up Table）（来源：Fujifilm）
富士FujiFilm日前正式向公众开放旗下菲林风格LUT（Look-Up Table）（来源：Fujifilm）

LUT（Look-Up Table）是一种调色工具，将输入数值（如影像素材颜色）转换成新数值的预设对照表，将其套用在图像和影片后，就会依照LUT重新设定及校正亮度、色调及饱和度等，并呈现出特定风格，如电影感冷色调或复古暖色调等。

富士FujiFilm经典滤镜LUT免费下载！iPhone完整5步教学

富士FujiFilm的早前免费公开多款经典风格LUT，全均为.cube格式，涵盖旗下多款热门相机系列，如GFX100系列、GFX ETERNA 55及X系列相机等，用家可以表照喜好下载，除了套用于相机及相片编辑软体，iPhone用家亦可配合与LUT档案相容的相机App使用，以下教学将以BlackMagic Cam为例，实测5步成功拍出富士风格作品！

iPhone套用富士免费调色LUT教学：

  • 步骤1：下载iPhone富士Fujifilm LUT
  • 步骤2：透过App Store安装支援LUT相机
  • 步骤3：在相机App中完成相机基本设置，包括编辑码、比特率及分辨率（点击图辑看详细步骤）
  • 步骤4：在相机App中载入LUT档案
  • 步骤5：回到拍摄界面，点击「LUT」图示即可使用经典滤镜

提提大家，iPhone型号需要支援Apple log模式摄影，即iPhone 15 Pro及Pro Max、iPhone 16 Pro及Pro Max和iPhone 17Pro及Pro Max。

  • 富士FujiFilm模拟LUT下载连结：按此
  • Blackmagic Camera下载：App Store

文：LW

