李丞责2026香港10大预言︱楼市住宅定价不宜过高！大雷雨恐酿灾 股市这季节有波动 政情/经济/地产全面睇

踏入2026马年，香港运程将迎来怎样的变局？著名玄学家李丞责师傅运用奇门遁甲，卜卦揭示香港10大预言！内容从整体运势，到政情、财政、经济、地产、股市等关键领域，逐一全面分析。即睇丞丞师傅奇门遁甲2026年马年香港10大预言及完整预测，趋吉避凶！

2026年李丞责预测香港运程！10大预言 政情/经济/地产/天灾全面睇

2026年香港整体运程：缓慢发展 有国际级人物到访旺经济

卦象：地风升

卦辞曰：「升，元亨。用见大人，勿恤。南征吉。」

地，为坤土，属土的可指地产、教育、医疗。风，可指航空运输。升，可用以形容种子发芽及徐徐向上的状况。机遇的种子已经出现，种子暂被泥土盖着，有待时机，其状况乃缓缓地向上发展，须知道，种子成长的过程是需要一段时间，急也急不来；以卦推算，二O二八戊申猴年方见大顺。

卦辞中有利见大人，可理解为得到重要人物到访，带来一时的声势，其方向可以是属娱乐事业，或国际政治人物，又或是其他的范畴。例如某国际巨星来港演出，吸引了四面八方的粉丝到来欣赏及支持，是次项目同时可带动酒店入住、餐饮、交通、零售等业务发展，得见一定程度的升势。演出活动好比其中一粒机遇的种子，其成长过程对周边环境发挥了引动性的作用。

此卦下方为巽，代表草木，上方为坤土，两者配合，以阴为主，可理解为与女性相关，以此推算，女性为主导的行业或商业项目，其种子发芽的速度会相对快速，并能创造更多的条件。

香港政务2026：社福/饮食/能源易引起关注 相关制度需改变

卦象：天水讼

卦辞曰：「讼，有孚窒。惕中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。」

此卦上为干，下为坎，为纯阳卦。法制开明之下，应得到公平的对待，但在推行政务时，似乎有机会受到不公平的国家之对待，以卦辞来解释，因受到某些因素所影响，而未能出行，或不利出行，但仍会有机会与到临的大人物见面。

对于香港政界人士，本年挑战颇大，深信相关人士定能努力克服，迎难而上。以卦分析，姓名中如有：安、禄、国、杨、忠，及俗称的三点水、草花头的字，本年需多加留意。

香港官政人士/重要领导人2026：强调问责性 需时刻警惕

卦象：泽火革

卦辞曰：「革，己日乃孚。元亨，利贞，悔亡。」

此卦象为两位女性，以此推算，会与女性为主导。

泽，兑卦，金生水也，逐渐生成为泽，泽有福泽的意，代表社会福利、遍及、交通水道；火，与饮食、能源、网络有关，本年见限制、管制之象。革，可指皮革、外皮，除此之外，亦明显的改变、改正的意思，更可联系至旧有遗留、积累已久的事项和制度，代表有需要完善和完满。

本年政务得此卦，显示与社会福利、饮食、能源、网络得相关范畴容易令人关注或发生问题，需要作出支持、改变、修正。

适逢赤马红羊，各方均宜加强忍耐。

香港财政2026：春夏之时 财政较紧张

卦象：水风井

卦辞曰：「井，改邑不改井。无丧无得，往来井，井汔至，亦未繘井。羸其瓶，凶。」

贡献社会，人人有责，市民和官员也应爱国爱港、奉公守法、尽守本份；当社会整体遇上挫折时，各方均宜认真修正，其位置越高者，承担之力应越大。引用此卦的相应典故，提防错漏是本年之点子，不论是升斗小民，还是高官重职之人士，也应有承担责任之勇气，地位越高、责任越重大。

水，代表三点水；风，为巽卦，巽即木和草花头；井，为困于井中。对应此卦，可留意名字上有安、禄、国、杨、忠，及俗称的三点水、草花头等，不宜倚靠运气，凡事各项当加紧注意，将有望人定胜天。

香港经济2026：市场竞争激烈 经济雨季后迎来小阳春

卦象：雷水解

卦辞曰：「解，利西南，无所往。其来复吉，有攸往，夙吉。」

本年财政得解卦，代表当面对问题时而得到解决方法；此卦上震，下坎，为纯阳之卦；所谓水生木，需留意此木为参天巨木，水木双生，是逐步实践，不能急进。

时段方面，留意打雷季节出现不吉之象，即意味春夏之时，财政出现较为紧张之状况，后来可以因为政策或其他条件之下，不吉之状况得见解除。

引用此卦之相对典故，古人体恤民情，民众生活得到关顾，但整体财务状况则需时间，有如参天巨木非一朝一夕。

香港地产2026：豪宅商厦走势向好 住宅市场宜减价

卦象：泽天夬

卦辞日：「夬，扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。」

本年经济得泽天夬卦，上兑下干；夬，有对决、挑战、决斗的意思，更有汰弱留强，取而代之的含意。泽，福泽，与民生有关，服务对象为市民大众，通常指老百姓的必需品；天，这里引伸为天子之地，有代表高档的意思，通常指奢侈品；若以三层为区分，泽与天之对决，是两极之走向，独欠中间部份之参与，可理解为中产市场在本年的整个经济圈中之参与性似乎有放轻之象，直接地说，即中产消费表现不足。

从另一角度来分析，不少来自各省各市的知名商户和品牌，本年亦会选择加入香港地区的经济市场，互相比拼，继续成为一个发展特色，同时带动整体的民生需要。

时段方面，此卦有欠水的意思，因此预计与水有关的时段会较为有利，传统雨季时份有望得见经济小阳春，但若说到相对较好的景象，似乎要留意属水之月份，即农历十月、十一月。

至于近年火红的话题：人工智能，正如前文提到九运属火，科技发展正正就是其中一个当旺的项目，有些人可乘势得到好处，有些人的事业前途却受到不利的影响，这个除了自身条件和个人选择外，个别人士亦可从分析个人命格及流年运势以推算出自身状况的发展，预早为自己作出相关的准备，配合大势所趋。

个别人士，可从加强招财和守财的气场，以及运用风水对应家中和工作地点的正财位、偏财位、守财位、贵人位，将有助巩固和提高整体运气，当然，面对环境变迁，懂得保持身心健康和抱持积极正向的态度，都是行运的重要点子。

香港地产2026：豪宅商厦走势向好 住宅定价不宜过高

卦象：雷火丰

卦辞曰：「丰，亨，王假之，勿忧。宜日中。」

上震下离，有如燃料在上方，不断被下方的火所烧着。丰，丰盛也，原本指有收获，但这里有另一番意思。由于建筑、供应之改变，以及息口的问题，令至对房地产的需求亦有所影响。

合作和联手会是本年楼盘的特色和趋势，即不再以香港地区的建筑公司、发展商为单一主导，从好的方面来说，是集结了力量，风险也被平均地负担。

市场状况的起跌往往在于需求和供应，本年得丰卦，不妨可从中参得一些意思。预料本年的豪宅市场及商业楼宇能站稳势头，较过去两年迎来美好向上的回升趋势，有所进步；相反，一般需求之房屋可能需要推出一些策略，例如在价格上作出调整或与人合作，故整体金额不宜有过高的期望。

香港股市2026：整体宜守不宜攻 这季节有波动…

卦象：水风井

卦辞曰：「井，改邑不改井。无丧无得，往来井，井汔至，亦未繘井。羸其瓶，凶。」

这里的井内似乎略见空洞，需要疏通，引水入内。套于分析本年股市，引水入内，好比有待引入新的资金而带来的喜讯。改屋不改井，以井比喻整体股

市，屋就比喻为原本在香港上市的公司，改为不上市，客席可比喻为来自各省各市的机构将于香港上市；有人退下火线，有人大张旗鼓，有出有入，正是

发挥着作用。

值得一提，春入夏季欠佳，并提防夏季波幅向下，本年动力多在中秋之后，相关人士可以从科学客观的态度作出更深入的研究和参考。

以卦推算，不宜进取，或采宜守不宜攻之策略。时段方面，本年的风季易见凶险，即新历四、六、七、十月，投资人士要加强留意市场存在的大风险；相对之下，年头和年尾会稍见好景。

香港黄金走势2026：易出现突发性剧烈波动！

卦象：离为火

卦辞曰： 「离，利贞，亨。畜牝牛，吉。」

离为火，有通明的意思；上火下火，全火之卦；火，代表科技、网络、饮食、燃料，甚至战火。九运得火卦，加上战火之时，对于黄金通常比较有需求。

留意此卦象带有突发性，而不是慢慢发生、慢慢形成，可出现久沉高起的情况，如因战火所引发的黄金价格波动，若果不能作出即时的处理，对于以黄金来炒卖之人士，若其个人运势未能配合得上金价起跌之节奏，则容易蒙受大额损失。紧记一句：投资涉及风险。

以卦推算，留意农历四、五、六月及十二月，易见强势和上升的机会。

香港天灾2026：大雷雨易酿地陷/山泥倾泻灾害

卦象：地雷复

卦辞曰：「复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。」

此卦上坤下震，坤土内埋伏了震木，有如棺材埋于地下，意味本年的天灾会引致意外，不论人畜。

注意沙井、隧道、地下管道、坑渠等，尤其在大雷大雨之时，更容易产生麻烦，如受困、通道被隔断、地陷、山泥下塌、断桥等事件，需要发动搜救行动；而

事件带来的麻烦，可以是持续的交通阻塞、食水电力供应受阻、电缆受损、网络中断等，维修需时，影响市民大众的生活。

一字记之曰：水，乃本年危机所在，包括海、河、湖、溪流等。

各方人士，宗教无抵触者，如有需要，可及早进行摄太岁及祈福，祈求神明眷顾，或配带配合自己的护身物品以助加强健康气场，并可从风水角度对应家中和工作地点的病位和灾煞位，当然，提高安全意识都是十分重要。

