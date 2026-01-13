问路收$20引万人赞好？内地客发文讽刺香港「友善城市」 网民1理由群攻......

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：11:14 2026-01-13 HKT
发布时间：11:14 2026-01-13 HKT

出外旅游，问路是常有之事，但因文化及言语差异，有时或会引起误会。早前有内地旅客在香港街头发现有店家挂出「不要问路」甚至「问路$20」的告示，于网上发文讽刺，直呼「香港是一个多么友善的城市！」，事件旋即引发网民热议，数万人关注赞好。

街头小店竖告示「问路$20」 旅客讽刺：多么友善

香港街头一间小店的告示牌，引发数万人赞好关注。
事缘，有网民于社交平台发帖，分享在香港街头一间小摊挡拍摄的两张照片。从照片可见，档主在摊位上分别挂出了用黄色卡纸手写的「不要问路」及橙色卡纸写的「问路$20」的告示牌，似乎不愿回答途人查询，甚至将问路视为收费服务。该网民以简体字写著「香港是一个多么友善的城市！」为题发文，语带讽刺，帖文迅速获得数万点赞及大量留言。

港网民涌入留言：每句标语背后都一定有故事

事件引发大量香港网民讨论，他们纷纷留言，认为事件背后反映了不少旅客问路时的态度问题。有网民指出不少人问路时欠缺礼貌，「连一句不好意思/请问/谢谢都不会说」。亦有网民分享被无礼问路的经历，例如对方会直接问「『太空馆在哪？』」，得到答案后「一句多谢也没有的走了」，更有甚者会拍打膊头，或粗鲁地以「喂」称呼，令人反感。亦有人指出，旅客应善用电子地图，而非理所当然地要求店家放下生意为自己指路。

帖文引发的讨论，揭示了部分港人对旅客问路态度的不满。不少留言指，若问路者能抱持尊重、有礼的态度，相信大多数人都会乐意伸出援手，但当问路者缺乏基本尊重，例如不会说「唔该」、「请问」，甚至问完路便转身离去，就令人心生厌烦。有网民称：「我之前上班的地方在山顶缆车附近，每次被问路第一句：喂...缆车站在哪？详细解答完一句谢谢都没有就走」。有网民总结：「相信好多香港人都试过被不礼貌问路过，每句标语背后都一定有故事」。

 

图片及资料来源：Threads 


