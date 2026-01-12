47岁年薪百万港男征婚引议！自称唔执著唔计较 理想对象需符合4大条件 网民：其实好执著

单身男女除了利用线上交友配对软件结识另一半，近年有「媒人」亦透过社交平台协助单身人士寻找理想对象。最近有网上交友平台透过社交平台分享一个47岁、从事IT行业的港男的征婚投稿。该名港男称年薪过百万，为人不看重物质及不执著，「好多时都冇乜所谓，但会成日讲道理」，自比「黎明式一往情深」，更列出理想结婚对象需符合4大条件。港男的要求及自我介绍引起网民热议，认为他常强调「不执著」，「其实就系好执著」。

47岁港男征婚引议！自称年薪百万不重物质 理想对象需符合4大条件

现今世代要交友或结识另一半不只靠长辈或朋友介绍，坊间有不同交友配对软件或婚配公司，根据不同交友条件作出配对。最近有交友平台在社交网站分享一个47岁、从事IT行业的港男的征婚投稿，该名港男称年薪过百万，兴趣是玩匹克球，过去曾拍拖超过5次，惜因性格不合而分开。事主形容自己的性格比较害羞，为人简单直接、有同理心，且没有太多机心亦不会计较，「好多时都冇乜所谓，但会成日讲道理，理性，所以好多嘢都唔会太执著」。

事主表示不看重物质，「比起牛扒，我更钟意食干炒牛河」，他更以电影《甜蜜蜜》由黎明饰演的「黎小军」角色自比，形容自己「锁定目标后就会一往情深」。提到自己征婚对象条件，事主表示希望对象为40岁以下，「理想对象系想要小朋友、心地善良、未结过婚嘅女士」。

网民批：唔太执著但好多要求

港男的征婚要求及自我介绍引起热议，有网民指出港男提出的是「唔对等嘅要求」，表示大众或可能接受47岁的事主要求年纪相若、曾结婚或有小朋友的女士，「但佢要求揾自己细好多嘅对象、冇婚姻史，大家感觉个关系唔系好对等」。再者，网民认为高龄产妇生子需要更多资源作调养及照顾，质疑事主不重物质是否能支援太太与照顾小朋友成长，「其实你话自己唔物质，但生仔好多时就要讲钱㖞」，认为想法不切实际。

有网民甚至提出高龄得子，将来或会为刚出社会工作的孩子带来负担，「仲要47岁，即系个仔大学毕业，佢啱啱好退休，个仔就帮佢养老」、「小朋友20岁𠮶阵你已经70，呢个情况有冇除强积金以外嘅退休金」、「个仔中学佢都2蚊搭车」。不少网友认为事主口说「不执著」及「冇乜所谓」，与其经常讲道理有所衡突，「呢啲似系自以为自己唔计较，实际上乜都要拗赢，讲经讲到人怕」、「系咁强调唔太执著其实就系好执著」、「呢位唔太执著兄有好多要求」。不过，有网民认为47岁仍可以结婚生子，「人哋大把留俾细路点解唔生得？」

