金管局收银车2026｜1至3月时间表+地点一览！免手续费唱钱/增值八达通

收银车时间表／地点｜储起大量硬币不知如何处理？香港金融管理局（金管局）的「硬币收集计划」绝对是你的好帮手！两辆「收银车」会定期巡回全港各区，为市民提供免费的硬币兑换服务，让你轻松将「神沙」转换成现金或增值至电子钱包，方便又环保。

收银车点用？3步轻松解决「神沙」​​​​​​

金管局收银车2026年最新时间表已经出炉。

想善用收银车服务，过程非常简单。市民无需预约，只需在服务时段内前往指定地点排队即可。

倒入硬币：携带硬币到收银车，职员会请你将硬币倒入胶盘，再放进点算机。记得要先移除包装及清走杂物。 自动点算：机器会自动分拣及计算硬币总值。 选择兑换方式：你可以选择将款项全数兑换成现金，或增值至八达通及其他电子钱包，包括支付宝香港、WeChat Pay、拍住赏等。你亦可选择将款项捐赠作公益用途。

【收银车３大贴士】

收银车接受的硬币

接受硬币 ：所有港元硬币（$0.1, $0.2, $0.5, $1, $2, $5, $10）均可接受。

重量限制 ：为让更多市民使用服务，每人每次的回收上限约为10公斤。

注意状况：请确保硬币清洁，已生锈、发霉或沾有污水的硬币将不被接受。

收银车服务时间表+地点｜2026年1月至3月

两辆收银车将于1月至3月期间，每日上午10时至晚上7时，在下列地点为市民服务。农历新年及维修期间会暂停服务，出发前请留意。

收银车 1号

服务日期 地区 停泊地点 备注 1月5日 - 1月11日 中西区 上环永乐街118号路旁停车处(近上环文化广场) 1月6日暂停 1月12日 - 1月18日 沙田区 大围村南道 (近大围港铁站A出口) / 新翠邨新杰楼 1月16日暂停 1月19日 - 1月25日 深水埗区 石峡尾大坑东邨东怡楼侧 / 医局街路旁停车处 1月20日暂停 1月27日 - 2月1日 观塘区 秀茂坪邨秀晖楼侧空地 / 翠屏道19号路旁停车处 1月26日及28日暂停 2月2日 - 2月8日 屯门区 屯门宝田邨第四座 2月3日暂停 2月9日 - 2月15日 葵青区 青衣牙鹰洲街路旁停车处 / 葵涌葵翠邨平台地下 2月14日暂停 2月16日 - 2月22日 - 暂停服务 (农历新年假期及机件维修) - 2月23日 - 3月1日 大埔区 大埔广福道43-59号路旁 2月24日暂停 3月2日 - 3月8日 北区 上水智明街 / 粉岭和丰路路旁停车处 3月3日暂停 3月9日 - 3月15日 九龙城区 土瓜湾靠背垄道 / 德朗邨德瑜楼 3月14日暂停 3月16日 - 3月22日 元朗区 洪水桥洪福邨洪乐楼 / 元朗文化康乐大楼对面路旁 3月17日暂停

收银车 2号

服务日期 地区 停泊地点 备注 1月5日 - 1月11日 元朗区 天水围天瑞邨天瑞社区中心 1月7日暂停 1月12日 - 1月18日 离岛区 愉景湾愉景广场 / 东涌满东邨满顺楼 1月13日暂停 1月19日 - 1月25日 油尖旺区 佐敦广东道575号 / 油麻地砵兰街路旁停车处 1月21日暂停 1月26日 - 2月1日 湾仔区 湾仔港湾径湾景中心路旁停车处 1月27日及30日暂停 2月2日 - 2月8日 荃湾区 荃湾众安街(千色汇外) / 福来邨永定楼对出 2月5日及7日暂停 2月9日 - 2月15日 南区 香港仔田湾兴和街 2月10日暂停 2月16日 - 2月22日 - 暂停服务 (农历新年假期及机件维修) - 2月23日 - 3月1日 黄大仙区 慈云山慈康邨康秀楼及康德楼之间露天车位 2月26日暂停 3月2日 - 3月8日 西贡区 调景岭彩明苑彩富阁侧 3月4日及6日暂停 3月9日 - 3月15日 东区 西湾河鲤景湾太康街逸星阁 / 北角城市花园道路旁 3月11日暂停 3月16日 - 3月22日 沙田区 沙田多石街路旁停车处 / 上禾𪨶路旁停车处 3月18日暂停

注：服务地点及时间表或有变动，最新资讯请以金管局官方公布为准。