Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局收银车2026｜1至3月时间表+地点一览！免手续费唱钱/增值八达通

生活百科
更新时间：13:42 2026-01-12 HKT
发布时间：13:42 2026-01-12 HKT

收银车时间表／地点｜储起大量硬币不知如何处理？香港金融管理局（金管局）的「硬币收集计划」绝对是你的好帮手！两辆「收银车」会定期巡回全港各区，为市民提供免费的硬币兑换服务，让你轻松将「神沙」转换成现金或增值至电子钱包，方便又环保。

收银车点用？3步轻松解决「神沙」​​​​​​

金管局收银车2026年最新时间表已经出炉。
金管局收银车2026年最新时间表已经出炉。

想善用收银车服务，过程非常简单。市民无需预约，只需在服务时段内前往指定地点排队即可。

  1. 倒入硬币：携带硬币到收银车，职员会请你将硬币倒入胶盘，再放进点算机。记得要先移除包装及清走杂物。

  2. 自动点算：机器会自动分拣及计算硬币总值。

  3. 选择兑换方式：你可以选择将款项全数兑换成现金，或增值至八达通及其他电子钱包，包括支付宝香港、WeChat Pay、拍住赏等。你亦可选择将款项捐赠作公益用途。

收银车３大贴士】

收银车接受的硬币
收银车接受的硬币

  • 接受硬币：所有港元硬币（$0.1, $0.2, $0.5, $1, $2, $5, $10）均可接受。

  • 重量限制：为让更多市民使用服务，每人每次的回收上限约为10公斤。

  • 注意状况：请确保硬币清洁，已生锈、发霉或沾有污水的硬币将不被接受。

 

收银车服务时间表+地点｜2026年1月至3月

两辆收银车将于1月至3月期间，每日上午10时至晚上7时，在下列地点为市民服务。农历新年及维修期间会暂停服务，出发前请留意。

收银车 1号

服务日期 地区 停泊地点 备注
1月5日 - 1月11日 中西区 上环永乐街118号路旁停车处(近上环文化广场) 1月6日暂停
1月12日 - 1月18日 沙田区 大围村南道 (近大围港铁站A出口) / 新翠邨新杰楼 1月16日暂停
1月19日 - 1月25日 深水埗区 石峡尾大坑东邨东怡楼侧 / 医局街路旁停车处 1月20日暂停
1月27日 - 2月1日 观塘区 秀茂坪邨秀晖楼侧空地 / 翠屏道19号路旁停车处 1月26日及28日暂停
2月2日 - 2月8日 屯门区 屯门宝田邨第四座 2月3日暂停
2月9日 - 2月15日 葵青区 青衣牙鹰洲街路旁停车处 / 葵涌葵翠邨平台地下 2月14日暂停
2月16日 - 2月22日 - 暂停服务 (农历新年假期及机件维修) -
2月23日 - 3月1日 大埔区 大埔广福道43-59号路旁 2月24日暂停
3月2日 - 3月8日 北区 上水智明街 / 粉岭和丰路路旁停车处 3月3日暂停
3月9日 - 3月15日 九龙城区 土瓜湾靠背垄道 / 德朗邨德瑜楼 3月14日暂停
3月16日 - 3月22日 元朗区 洪水桥洪福邨洪乐楼 / 元朗文化康乐大楼对面路旁 3月17日暂停

收银车 2号

服务日期 地区 停泊地点 备注
1月5日 - 1月11日 元朗区 天水围天瑞邨天瑞社区中心 1月7日暂停
1月12日 - 1月18日 离岛区 愉景湾愉景广场 / 东涌满东邨满顺楼 1月13日暂停
1月19日 - 1月25日 油尖旺区 佐敦广东道575号 / 油麻地砵兰街路旁停车处 1月21日暂停
1月26日 - 2月1日 湾仔区 湾仔港湾径湾景中心路旁停车处 1月27日及30日暂停
2月2日 - 2月8日 荃湾区 荃湾众安街(千色汇外) / 福来邨永定楼对出 2月5日及7日暂停
2月9日 - 2月15日 南区 香港仔田湾兴和街 2月10日暂停
2月16日 - 2月22日 - 暂停服务 (农历新年假期及机件维修) -
2月23日 - 3月1日 黄大仙区 慈云山慈康邨康秀楼及康德楼之间露天车位 2月26日暂停
3月2日 - 3月8日 西贡区 调景岭彩明苑彩富阁侧 3月4日及6日暂停
3月9日 - 3月15日 东区 西湾河鲤景湾太康街逸星阁 / 北角城市花园道路旁 3月11日暂停
3月16日 - 3月22日 沙田区 沙田多石街路旁停车处 / 上禾𪨶路旁停车处 3月18日暂停

注：服务地点及时间表或有变动，最新资讯请以金管局官方公布为准。

 

同场加映：电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
14小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
7小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
6小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
5小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
4小时前
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘。
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘丨独家
影视圈
6小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
19小时前