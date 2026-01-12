金管局收银车2026｜1至3月时间表+地点一览！免手续费唱钱/增值八达通
更新时间：13:42 2026-01-12 HKT
收银车时间表／地点｜储起大量硬币不知如何处理？香港金融管理局（金管局）的「硬币收集计划」绝对是你的好帮手！两辆「收银车」会定期巡回全港各区，为市民提供免费的硬币兑换服务，让你轻松将「神沙」转换成现金或增值至电子钱包，方便又环保。
收银车点用？3步轻松解决「神沙」
想善用收银车服务，过程非常简单。市民无需预约，只需在服务时段内前往指定地点排队即可。
-
倒入硬币：携带硬币到收银车，职员会请你将硬币倒入胶盘，再放进点算机。记得要先移除包装及清走杂物。
-
自动点算：机器会自动分拣及计算硬币总值。
-
选择兑换方式：你可以选择将款项全数兑换成现金，或增值至八达通及其他电子钱包，包括支付宝香港、WeChat Pay、拍住赏等。你亦可选择将款项捐赠作公益用途。
【收银车３大贴士】
-
接受硬币：所有港元硬币（$0.1, $0.2, $0.5, $1, $2, $5, $10）均可接受。
-
重量限制：为让更多市民使用服务，每人每次的回收上限约为10公斤。
-
注意状况：请确保硬币清洁，已生锈、发霉或沾有污水的硬币将不被接受。
收银车服务时间表+地点｜2026年1月至3月
两辆收银车将于1月至3月期间，每日上午10时至晚上7时，在下列地点为市民服务。农历新年及维修期间会暂停服务，出发前请留意。
收银车 1号
|服务日期
|地区
|停泊地点
|备注
|1月5日 - 1月11日
|中西区
|上环永乐街118号路旁停车处(近上环文化广场)
|1月6日暂停
|1月12日 - 1月18日
|沙田区
|大围村南道 (近大围港铁站A出口) / 新翠邨新杰楼
|1月16日暂停
|1月19日 - 1月25日
|深水埗区
|石峡尾大坑东邨东怡楼侧 / 医局街路旁停车处
|1月20日暂停
|1月27日 - 2月1日
|观塘区
|秀茂坪邨秀晖楼侧空地 / 翠屏道19号路旁停车处
|1月26日及28日暂停
|2月2日 - 2月8日
|屯门区
|屯门宝田邨第四座
|2月3日暂停
|2月9日 - 2月15日
|葵青区
|青衣牙鹰洲街路旁停车处 / 葵涌葵翠邨平台地下
|2月14日暂停
|2月16日 - 2月22日
|-
|暂停服务 (农历新年假期及机件维修)
|-
|2月23日 - 3月1日
|大埔区
|大埔广福道43-59号路旁
|2月24日暂停
|3月2日 - 3月8日
|北区
|上水智明街 / 粉岭和丰路路旁停车处
|3月3日暂停
|3月9日 - 3月15日
|九龙城区
|土瓜湾靠背垄道 / 德朗邨德瑜楼
|3月14日暂停
|3月16日 - 3月22日
|元朗区
|洪水桥洪福邨洪乐楼 / 元朗文化康乐大楼对面路旁
|3月17日暂停
收银车 2号
|服务日期
|地区
|停泊地点
|备注
|1月5日 - 1月11日
|元朗区
|天水围天瑞邨天瑞社区中心
|1月7日暂停
|1月12日 - 1月18日
|离岛区
|愉景湾愉景广场 / 东涌满东邨满顺楼
|1月13日暂停
|1月19日 - 1月25日
|油尖旺区
|佐敦广东道575号 / 油麻地砵兰街路旁停车处
|1月21日暂停
|1月26日 - 2月1日
|湾仔区
|湾仔港湾径湾景中心路旁停车处
|1月27日及30日暂停
|2月2日 - 2月8日
|荃湾区
|荃湾众安街(千色汇外) / 福来邨永定楼对出
|2月5日及7日暂停
|2月9日 - 2月15日
|南区
|香港仔田湾兴和街
|2月10日暂停
|2月16日 - 2月22日
|-
|暂停服务 (农历新年假期及机件维修)
|-
|2月23日 - 3月1日
|黄大仙区
|慈云山慈康邨康秀楼及康德楼之间露天车位
|2月26日暂停
|3月2日 - 3月8日
|西贡区
|调景岭彩明苑彩富阁侧
|3月4日及6日暂停
|3月9日 - 3月15日
|东区
|西湾河鲤景湾太康街逸星阁 / 北角城市花园道路旁
|3月11日暂停
|3月16日 - 3月22日
|沙田区
|沙田多石街路旁停车处 / 上禾𪨶路旁停车处
|3月18日暂停
注：服务地点及时间表或有变动，最新资讯请以金管局官方公布为准。
