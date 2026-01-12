烧春鸡名店员工通告惹关注 严禁向老板娘做这件事？网民热议：家家有本难念的经

不少餐厅都会在店内张贴员工通告，通知员工需要注意的事项。近日，有网民光顾一间人气烧春鸡名店时，发现餐厅张贴一张员工通告，内容措词强硬，严禁员工向老板娘做1件事，惹来网民有不少猜测，更感慨表示：「家家有本难念的经。」详情即看下文！

烧春鸡名店张贴「惹火」员工通告 严禁向老板娘做1件事

最近，有网民发现一间主打烧春鸡的茶餐厅，其分店内张贴一张员工通告，并以「家家有本难念的经」为题在社交平台发文，引起网民关注。据楼主上载的图片显示，通告于去年7月31日发出，内容指出由即日开始，任何员工都「不可以直接与王太讲出一句要求或查询任何事情」，又指员工如有问题，需以书面形式「向我（王生）本人提出」，而末段更表明：「如有犯以上，本人会严惩！」可见通告行文措词强硬。

网民推断：应该系啲员工太麻烦？

餐厅张贴通告禁止员工向老板娘提出要求或查询，有网民根据内容推断，「应该系啲员工太麻烦，搞到个事头婆好烦恼，所以出呢啲通告」，亦有人分享其体验指出，「上次去啲员工每一个态度都劲差同埋劲串」、「啲员工系有啲八卦嘅」，有网民则留言表示「老板娘好nice」，好奇发生何事；亦有人放错「重点」，大赞通告的手写字，「手字几靓」「啲字写得几好」。

文：TF

资料及图片来源：Threads



————

