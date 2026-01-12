Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烧春鸡名店员工通告惹关注 严禁向老板娘做这件事？网民热议：家家有本难念的经

生活百科
更新时间：15:11 2026-01-12 HKT
发布时间：15:11 2026-01-12 HKT

不少餐厅都会在店内张贴员工通告，通知员工需要注意的事项。近日，有网民光顾一间人气烧春鸡名店时，发现餐厅张贴一张员工通告，内容措词强硬，严禁员工向老板娘做1件事，惹来网民有不少猜测，更感慨表示：「家家有本难念的经。」详情即看下文！

烧春鸡名店张贴「惹火」员工通告 严禁向老板娘做1件事

最近，有网民发现一间主打烧春鸡的茶餐厅，其分店内张贴一张员工通告，并以「家家有本难念的经」为题在社交平台发文，引起网民关注。据楼主上载的图片显示，通告于去年7月31日发出，内容指出由即日开始，任何员工都「不可以直接与王太讲出一句要求或查询任何事情」，又指员工如有问题，需以书面形式「向我（王生）本人提出」，而末段更表明：「如有犯以上，本人会严惩！」可见通告行文措词强硬。

网民推断：应该系啲员工太麻烦？

餐厅张贴通告禁止员工向老板娘提出要求或查询，有网民根据内容推断，「应该系啲员工太麻烦，搞到个事头婆好烦恼，所以出呢啲通告」，亦有人分享其体验指出，「上次去啲员工每一个态度都劲差同埋劲串」、「啲员工系有啲八卦嘅」，有网民则留言表示「老板娘好nice」，好奇发生何事；亦有人放错「重点」，大赞通告的手写字，「手字几靓」「啲字写得几好」。

文：TF

资料及图片来源：Threads

延伸阅读：太子酒楼出位标语吸客？「高潮轰动」大卖$4.8这东西...... 网民热议：生意真系难做


————
 

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔尔乌代德空军基地，向美军喊话。美联社
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
4小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
6小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
7小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
4小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
6小时前
光明顶停播︱陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代
政情
4小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
5小时前
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
5小时前