玩具展｜智能伙伴 绿色游戏 创意玩具新领域

玩具也要跟上潮流，未来将有多游个新领域，包括「AI互动玩具」，玩家不但能听故事，更能与角色对话，甚至主导故事发展。另一受重视的方向是「绿色游戏」，随着大众对可持续发展的支持，玩具研发者以加深小朋友对回收物品认知为研发重心，让玩具与社会责任多一份连系。

环保知识 培养逻辑

未来创意玩具元素之一是融入「永续发展」教学，大众希望在促进经济繁荣的同时，能好好保护地球，如果由小时候开始学习如何可以保护地球，必然更理想。鹏利有限公司早前推出「循环回收游戏」，正是希望透过游戏教导小孩学习废物分类，此玩具并荣获香港智营设计奖绿色企业产品， 高级业务经理Peter Law指出，「过往我们曾设计过货币认知游戏、着色艺术游戏等，着重训练小朋友技能，而这款『循环回收游戏』在游戏中能加深孩子们对回收物品的认知，让他们了解纸张、金属、塑胶和一般垃圾等可回收物品的含义，当中也有计分元素，是希望从胜负中培养小朋友的使用逻辑和策略能力，而玩具扮演的角色也不止于娱乐，还是一份社会责任。」

AI互动 心智共成长

人工智能（AI）是科技潮流，估计AI未来迅速发展，并在多方面范畴应用，至于玩具界别，当然也融入AI技术。怡高安迪有限公司玩具设计师Angus Yiu设计出全新 Evie’s Magical Tale AI 故事机，他提到，「产品核心理念是缔造一位会成长的伙伴，让小朋友创造故事。我们发现，每个孩子都渴望互动与陪伴，他们的『为甚么』永远问不完，而想像力不应有边界，所以便有故事机的出现。传统故事机只能被动播放，革命性的AI互动故事机，是拥有独立人格、故事背景的角色。孩子不仅能听故事，更能与角色对话，主导故事发展。这是一位能激发创造力、满足好奇心，并与孩子心智共同成长的智能玩伴。」

Angus 提到，核心技术是产品的亮点，「它拥有个性化AI引擎，每个角色都拥有专属知识库与对话风格，从孙悟空的顽皮到牛顿的严谨，对话绝不重复。设计团队又创作出共演系统，可召唤两个角色同时登场对话、辩论或合作说故事，培养孩子的多元思维。而家长可洞察仪表板，通过可视化数据，清晰看见孩子的进步。」他又提到大家在不久的将来，可在香港巿场购买得到，售价约数百元。

香港玩具展 首办潮玩馆

若有兴趣了解世界及本地玩具发展，大家可以参加第52届香港玩具展，于1月12日至1月15日 举行，今年玩具展将首次设立「潮玩馆」（Pop & Play），同步开放予公众，汇聚约150个潮玩IP，同场更推出「会场首发」及「全球限量」的珍品。

info

香港玩具展

地点︰湾仔博览道1号香港会议展览中心

日期︰1月12日至1月15日

现场登记费 : 每位$100（使用电子入场证及已预先登记人士可免费入场）

「潮玩馆」（Pop & Play）

公众入场费：每位$40（公众人士可预先网上登记领取入场证免费入场）

查询︰www.hktdc.com/event/hktoyfair/en/pop-play

文︰Angel 图︰陈浩元、星岛图片库