公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？

农历新年即将来临，公屋住户收到亲友派发的利是或其他大额现金后，记得小心处理，因为根据香港房屋委员会（房委会）的《富户政策》，这些资金可能会视为个人资产，或会影响家庭的入息或资产净值申报，触发额外租金、甚至面对迁出公屋的风险。

富户政策是甚么？

房委会最新《富户政策》（即公屋住户资助政策及维护公屋资源的合理分配政策）已于2025年4月1日生效，目的是确保公屋资源优先分配给真正有需要的低收入家庭，鼓励经济较佳住户。（图片来源：星岛图库）

房委会最新《富户政策》（即公屋住户资助政策及维护公屋资源的合理分配政策）已于2025年4月1日生效，目的是确保公屋资源优先分配给真正有需要的低收入家庭，鼓励经济较佳住户「向上流动」，加快单位流转。公屋住户需定期申报一次家庭入息、总资产净值及是否拥有香港住宅物业。

2026年最新公屋入息及资产限额一览

（一般家庭） 入息限额 资产限额 1人家庭 $65,450 $310,000 2人家庭 $101,150 $2,030,000 3人家庭 $125,500 $2,510,000 4人家庭 $155,000 $3,100,000 5人家庭 $193,250 $3,870,000 6人家庭 $227,200 $4,550,000 7人家庭 $249,650 $5,000,000 8人家庭 $279,150 $5,590,000 9人家庭 $307,850 $6,160,000 10人家庭 $335,900 $6,720,000

（所有成员皆年逾55岁的小家庭） 入息限额 资产限额 1人家庭 $65,450 $310,000 2人家庭 $101,150 $3,100,000 3人家庭 $125,500 $3,100,000

来源：香港房屋委员会

甚么情况下须迁出公屋？

「富户政策」适用于居住满10年的公屋住户。如家庭入息或资产超出指定限额，或在香港拥有住宅物业，便可能需要缴交额外租金，甚至迁出现居公屋单位。

入息超标：家庭每月总入息超过「公屋入息限额」5倍，即须迁出公屋。

资产超标：家庭总资产净值超过「公屋入息限额」100倍，即须迁出公屋。

拥有香港住宅物业：不论入息/资产，即须迁出公屋

连续两个申报周期（4年）入息超4倍但≤5倍：亦须迁出公屋（新收紧措施）。

不申报或虚报：直接终止租约，可罚款最高$50,000及监禁6个月，家庭成员5年内不得申请公屋。

以2人家庭为例，2025/26年度公屋入息限额约$20,230，资产上限即$20,230 × 100 ≈ $2,023,000。若家庭接近上限，新年大额利是或现金存入极易触发红线。

申报资产包括什么？

存款、现金及借出的贷款：银行存款（活期/定期）、现金、手头现金

投资：股票、基金、债券、强积金/公积金（非一笔过退休金部分）、保险计划的现金价值、年金、贵金属（如金条、金器，按当日市值计算）、加密货币或其他金融产品。

经营业务：自雇或经营公司的资产净值

车辆：私家车、电单车、货车等

的士／公共小型巴士牌照（连车辆）

物业：非住宅物业（如商业舖位、工业大厦、停车位、农地等，按市值计算）；香港住宅物业虽会直接导致迁出（不论资产多少），但仍需申报并计入总资产。

土地：持有土地权益（包括香港或海外土地，按市值）。

其他资产：贵重物品（如珠宝、手表、艺术品，若价值显著需申报）；海外资产（如外国银行存款、物业、投资）均需包括。

其他任何收入（如个别家庭成员的综援金、非同住亲友的资助、离婚赡养费等）

豁免例子：如户籍内有家庭成员离世/患上危疾，或因工作、交通及其他意外受伤，引致丧失工作能力并已收取的一笔过赔偿金；或因户籍内的家庭成员离世而收取的一笔过非法定赔偿金及其他特别的财政援助；或因退休并已收取的一笔过退休金，均可将其金额在家庭的资产总值中扣除。

新年利是/大额现金/婚嫁收金器如何影响审查？

新年收利是、大额现金，或婚嫁收金器，随时超房署最新审查红线？（图片来源：istockphoto；示意图）

新年收利是、大额现金，或婚嫁收金器，随时超房署最新审查红线？（图片来源：istockphoto；示意图）

房委会审查以申报周期内入息及申报时点资产净值为主，银行存款、现金、贵金属等均计入总资产净值。

大额现金：直接存入银行：立即计入总资产。若总资产超过限额100倍，即有机会触发迁出（即使短期存入）。

新年利是/红包：小额（如数千元）影响不大，但大额（如数万元或以上）可能视为其他收入（计入入息）或资产增长。一次性礼物较多计入资产而非每月入息，但仍会推高总资产。

金器：按当日市值计算（非购入价），贵重金器属贵重物品，若价值显著必须申报。

新年利是建议处理方法：

保留来源证明（如转账记录、亲友说明） 申报时列明为「节日礼金」或「亲属赠予」

金器建议处理方法：

保留来源记录、转账截图、购买单据、提供婚礼纪录作证明（如为婚礼礼物） 2可到金舖或珠宝店索取估值报告

查询方法

如有任何疑问，可透过以下方式查询：