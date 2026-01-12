李居明-《马年通胜》吉祥好意头 兔肖马年喜从天降｜李居明大师会客室

谁不想全年通胜！妙法就是把《马年通胜》放在枱头左方青龙位，便应书名所言「马年通胜」！这是应口卦，语焉吉祥！《马年通胜》出版后，马年风水展进入更高潮！如能有机会见到你，必乐意为你签名及加持风水物！注意签名日期公布！

兔肖全年喜事频传

今年风水展最抢手的「喜从天降」四喜牌，是加持人人在马年都有「喜出望外」的幸福感！属「兔」的朋友不禁会心一笑，因为他们正是马年十二生肖中，遇到喜事最多的幸运儿！

兔肖在马年行「天喜」和「太阴」两大吉星。「天喜」代表一定会有喜事、开心事、笑口常开，喜事重重。「太阴」星主人形光彩，尤其是女仔，特别有魅力吸引人，最要恭喜的是属兔的佘诗曼，四度封视后，今年事业或生活上一定会有喜事频传。

属兔的人天生有「奇遇」

属兔的人，无论男女都有一个共通点， 就是他们必有「奇遇」！甚么是「奇遇」？就是「平地一声雷」！会突然间有一个运来令到兔肖平地一声雷，十二生肖中只有属兔才有这个运。姜涛正是属兔！姜涛成名与别人不同，因为每年4月30日，铜锣湾都变成了「姜涛湾」，不是所有当红的明星都能有这种「奇遇」！这是属兔的人独有！

从玄学角度解释，原因是「兔」是文昌星，代表高中状元。古时寒窗苦读的学子，一朝「金榜题名」，便令整个家族脱胎换骨。「兔」在年柱代表祖先辈，代表属兔的人天生会有「奇遇」，一生中必有一次令他们爆起的时刻！

除了姜涛外，影视圈属兔的明星还有：张振朗，郑欣宜、佘诗曼、汤洛雯，内地演员刘亦菲亦都是属兔。

金色鹿王化五黄煞

属兔的生肖在马年的凶星有「勾神」和「贯索」，「贯索」是指思想好像绑了条绳，没办法解开。兔肖今年其实是破太岁，好在有「天喜」和「太阴」来冲喜，不会太严重。但兔肖压力大，头脑不清醒，今年一定要化泄飞到家居正南方的五黄煞！

由于南方是火地，火生土，会令五黄煞更为凶险，因此放好化五黄的风水物「鹿王镇」刻不容缓！这只金鹿造型的风水物非常有威势。古代帝皇猎鹿要获得角，因为角代表王者的地位。鹿与「羊」同，代表得到马羊的六合加持。由于南方在九运是财位，又要兼顾招财，中间的大铜钱应六个铜钱，两个菜头寓意好彩头、有财的好意头！「鹿」音「六」、「禄」，代表「六六大顺」、「禄禄无穷」。

今年家家户户的正南方要「鹿王镇」化五黄煞，如果南方是大门、窗户，则一定要挂六铜钱。风水物要放在最少四呎以上位置风水效应才会生效！今年学会自己做风水师摆风水阵！