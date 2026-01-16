香港山顶本地半日游！隐世花园打卡秘景/新开怀旧风Cafe/缆车景餐厅

香港山顶本地半日游｜香港山顶景点｜山顶向来是香港最具代表性的景点之一，以山顶缆车、凌霄阁及开阔的维多利亚港景观闻名，吸引世界各地旅客络绎不绝前来。然而，除了这些经典地标，山顶其实隐藏著多处远离人群的静谧角落，只要稍稍放慢脚步、离开主要热点，便能发现截然不同的另一面。《星岛头条》记者今次带大家来个香港山顶本地一日游，当中包括山顶隐世花园打卡秘景、新开怀旧风Cafe，以及可以静望车厢穿梭的餐厅，发掘别具港式情怀的打卡好去处！

1.Halfway coffee 半路咖啡：山顶店新开怀旧风Cafe

Halfway Coffee距离山顶广场仅3至4分钟步行路程，是近期落脚山顶的最新Cafe，迅速在小红书上获得高度关注。这家以复古情怀著称的咖啡店，在九龙及港岛其他分店已累积大量支持者，尤其是上环店以超过500款中式瓷杯搭配拉花咖啡闻名。

新山顶分店则更进一步强调空间优势：高挑楼底设计配以一整面标志性的巨型玻璃窗，窗框采用欧陆圆拱造型，成为店内最抢眼的焦点。窗外视野豁然开朗，可远眺山峦与海天一色的景致，许多客人专程前来轮候窗边座位，只为拍下这幅开扬画面。

饮品方面，冻美式与热拿铁等经典选择一如品牌风格，而真正让人留下深刻印象的，是店内延续的怀旧细节：桌上摆放「万寿无疆」陶瓷杯、手绘花纹的港式复古碟，以及怀旧木柜、旧式吊扇与墙饰，将老香港的日常元素巧妙融入现代咖啡空间。这种细腻的怀旧营造，让人在享用咖啡的同时，也感受到一种时光交错的温暖。相较山顶其他热闹地点，Halfway Coffee提供了一处相对静谧的落脚点，适合想在高处慢下来、静静品味一杯咖啡的访客。

Halfway coffee 半路咖啡

地点：山顶山顶道100号牛奶公司购物中心LG层3号舖

营业时间： 星期一至日：上午08:00至下午17:00



2.缆车景观餐厅Tram View Café

位于中环缆车径2号的Tram View Café，地理位置得天独厚，正好紧邻山顶缆车轨道，成为不少人上山前的最后停留点。店内采用大面积玻璃窗设计，让室内空间与户外景观无缝连接，室外更设有露天座位区，客人可直接坐在轨道旁，近距离观赏复古绿色缆车每隔数分钟便缓缓经过的景象。这一幕已成为社交平店上极为热门的打卡画面，几乎所有相关照片都取景自露天座位伴随行驶中的缆车，捕捉到那种独特的动态与怀旧感。

餐饮方面，Tram View Café以简单实在为主，提供精选早餐、肉酱意粉等基本选择，价格亲民，重点并不在于菜式复杂，而是让用餐成为欣赏缆车景观的背景。无论是准备搭乘缆车上山，还是刚下山转乘其他交通工具，这里都是一个极为方便的起点或终点。

许多人选择在此稍作休息，点一杯饮品，静静等待缆车穿梭而过的瞬间，既能放松心情，又能拍下极具纪念价值的照片。作为山顶之旅的门户，Tram View Café以其独一无二的「缆车即景」优势，成功将简单的用餐体验提升为一场视觉与情怀兼具的享受。

Tram View Cafe

地点：中环䌫车径2号地舖

营业时间： 星期一至五上午11:00至下午18:00 星期六至日 公众假期上午10:00至下午18:00



3.山顶欧式秘密花园打卡秘景

由山顶广场沿山顶餐厅旁的柯士甸山道往上行，途经柯士甸山游乐场直行约15至20分钟，即可抵达山顶公园。这座公园拥有浓厚的维多利亚时代风情，其历史可追溯至19世纪，原址为港督的山顶别墅，1946年拆卸后改建为现今公园。园内环境清幽，平缓易行的山径两旁绿树成荫，空气清新，开阔风景令人心旷神怡。欧式凉亭、喷水池、复古仿制煤气灯，以及红砖砌成的洗手间等细节，均保留了古典欧陆气息，即使面积不算太大，却布满值得细品的打卡位。

广阔草坪适合野餐、遛宠物或简单散步，而公园前方更隐藏一处较少游客知晓的角落：继续前行至旧总督山顶别墅守卫室，这座历史建筑旁设有一道充满欧陆风情的石楼梯，楼梯尽头连著小型观景阳台。此处视野静谧雅致，周围少有人群，是许多本地行山客私藏的休憩空间。在石阶上稍作停留，听风声、望远景，拍下几张意境照片，便能为整趟山顶慢游之旅画上最完美的句点。山顶公园不仅是绿色休憩地，更是历史与自然交织的静谧后花园，让人得以在城市高处寻回难得的安宁与诗意。

山顶公园

地点：香港岛山顶柯士甸山道

前往方法：从山顶广场沿山顶餐厅旁柯士甸山道往上行，途经柯士甸山游乐场直行，即到山顶公园。

文：Yasmin

图：Jimmy