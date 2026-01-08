地区康健中心健身设施超新净！完成1条件可免费用 网民大赞：器材新过康文署！

随著近年健身运动成为热潮，市民如想使用平价健身室，除了可以到康乐及文化事务署（康文署）提供的健身室，原来各区陆续落成的地区康健中心亦设有免费健身设施，有港人日前分享使用体验，只需完成1个条件即可免费使用，不少网民更大赞「（健身）器材新过康文署！」详情即看下文！

地区康健中心健身设施超新净！完成1条件即可免费使用

日前，有港人于社交平台发文分享在地区康健中心免费使用健身设施的体验，表示参加地区康健中心的体适能健康运动课程，通过评估获得证书后，「可在各区中心，免费申请使用健身器材。」同时分享健身器材照片，获不少网民大赞器材簇新，「器材比康文署更新」、「正㖞，靓过康文（署）」。

其后，楼主在留言补充道，持有香港身份证登记成为中心会员即可报名，而参加体适能健康运动课程需要进行抽签，中签者需进行3小时的课程，完成后通过考核可获发「体适能健康运动课程证书」，其后需要「每期填表申请用器材」，惟人数众多「未必次次抽中」。除了地区康健中心，亦可自行登记使用康文署健身设施。

全港设18地区康健中心/地区康健站 南区/荃湾/屯门设健身设施

政府近年致力推广健康生活以及推动基层医疗发展，并与各非政府组织合作，在各区设立地区康健中心或地区康健站，为市民提供健康推广、健康评估、慢性疾病管理及社区复康等服务，部分更设有器械运动区、痛症管理室、体适能训练室等。目前全港共有10间地区康健中心以及8间地区康健站，目标是将现有的地区康健站升级为地区康健中心。

提提大家，并非每间地区康健中心都有提供免费健身设施。翻查官方资料，南区、荃湾及屯门的地区康健中心设有较大型的器械运动区及免费健身设施供市民使用，至于「体适能健康运动课程证书」课程则为不定时举办。有关设施及课程详情可向各区地区康健中心查询。

各区地区康健中心：

地区康健中心 地址 服务时间 中西区地区康健中心 上环德辅道中308号7至8楼 星期一、三、五、六：上午 10 时至晚上 8 时、星期二及四：上午 10 时至晚上 9 时、星期日及公众假期：休息 东区地区康健中心 柴湾小西湾富欣道11号小西湾康健综合大楼10楼至12楼 星期一、三、五、日：上午10时至晚上8时、星期二及四：上午11时至晚上 9 时、星期六及公众假期：休息 南区地区康健中心 黄竹坑香叶道28号嘉尚汇21楼 星期一、五：上午11时至晚上9时、星期二至四、六：上午10时至晚上8时、星期日：上午10时至下午2时、公众假期：休息 深水埗地区康健中心 深水埗石硖尾邨美禧楼2楼201A 星期一、二：上午10时至晚上9时、星期三至六：上午10时至晚上8时、星期日：上午10时至下午2时、公众假期：休息 黄大仙地区康健中心 九龙钻石山启钻苑启钻商场2楼 星期一至六：上午10时至晚上9时（星期一至四：延长服务至晚上9时）、星期日：上午10时至下午2时、公众假期：休息 油尖旺地区康健中心 旺角广东道1047号 星期一、三、五、六：上午10时至晚上8时、星期二、四：上午10时至晚上9时、星期日：上午10时至下午2时、公众假期：休息 葵青地区康健中心 葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第2座30楼 星期一至四及星期日：上午10时至晚上8时、星期五、六：上午10时至晚上9时、公众假期：休息 荃湾地区康健中心 荃湾杨屋道荃湾88商场9楼3及5号舖 星期一至四：上午10时至晚上8时、星期五、六：上午10时至晚上9时、星期日：下午2时至下午6时、公众假期：休息 屯门地区康健中心 屯门新墟青山公路133号玫瑰花园商场1楼 星期一至六：上午10时至晚上9时、星期日：下午2时至下午6时、公众假期：休息 元朗地区康健中心 元朗天水围北天秀路8号天一商城2楼 星期三、五、六及日：上午10时至晚上8时、星期二、四：上午10时至晚上9时、星期一及公众假期：休息

各区地区康健站：

地区康健站 地址 服务时间 湾仔地区康健站 铜锣湾礼顿道119号公理堂16楼 星期一、三、五：上午9时至下午5时30分、星期二、四：上午9时至晚上9时、星期六：上午9时至晚上7时、星期日：上午9时至下午1时、公众假期：休息 九龙城地区康健站 土瓜湾旭日街9号港图湾地下 星期一、三、五、六：上午10时至晚上7时、星期二、四：上午10时至晚上9时、星期日：上午10时至下午2时、公众假期：休息 观塘地区康健站 观塘协和街130号基督教联合医院J座4楼 星期一、三、五、六：上午10时至下午6时、星期二、四：上午10时至晚上9时、星期日及公众假期：休息 离岛地区康健站 新界大屿山东涌下岭皮2536号B座 星期一至四：上午9时至下午6时、星期五、六：中午12时至晚上9时、星期日：早上9时至下午1时、公众假期：休息 北区地区康健站 上水龙琛路48号上水汇901室 星期一、四、六：上午9时至下午6时、星期二：上什11时至晚上8时、星期三、五：中午12时至晚上9时、星期日：早上9时至下午1时、公众假期：休息 西贡地区康健站 将军澳宝林邨宝宁楼3楼311-312及325-326室 星期一、三、五、六：上午9时至下午6时、星期二、四：上午9时至晚上9时、星期日：早上9时至下午1时 沙田地区康健站 沙田乡事会路138号新城市中央广场2座15楼1520室 星期一、三、五、六：上午9时至下午5时30分、星期二、四：上午11时至晚上9时、星期日：早上9时至下午1时、公众假期：休息 大埔地区康健站 大埔安埔路12号富善商场1楼F115至F116室 星期一、三、五、六：上午10时至下午6时、星期二、四：上午10时至晚上9时、星期日：早上9时至下午5时、公众假期：休息



文：TF

资料及图片来源：Threads、地区康健中心

