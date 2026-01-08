佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼

佳宝8折优惠｜新年伊始，想为家中粮仓补给，又想悭得更多？深受市民欢迎的连锁超市「佳宝食品」为大家带来2026年首个重磅优惠，诚意十足地推出全场货品8折的限时抢购活动！由2026年1月8日起一连四日，全线分店（海滨花园分店除外）所有货品一律8折，当中更有大量精选货品折后价钱极之吸引，例如金象牌顶上茉莉香米仅售$87.2、美国牛板腱肥牛片每磅$56，绝对是入货的最佳时机。

佳宝超市8折优惠！必抢$13.6起火锅食材

天气转凉，最适合与亲朋好友围炉吃火锅。佳宝今次优惠精选了多款人气火锅配料，让大家以至抵价钱大饱口福。当中首推「美国牛板腱肥牛片」，折后每磅只需$56，其肉质鲜嫩，油花分布均匀，无论是轻轻一涮或长时间烹煮，口感都同样嫩滑。海鲜方面，千万不能错过来自日本的「北海道带子」，原盒1kg装折实后仅$200，粒粒饱满鲜甜，是火锅的奢华享受。想再丰富一点，还有「原生态鲍鱼」，一包12个折后$70.4，口感弹牙，鲜味十足。此外，方便快捷的「七鲜」系列水饺，无论是粟米蔬菜猪肉还是白菜猪肉口味，折后每包$13.6，是家中冰柜的必备存货。

囤货好时机！金象米$87.2包/卷纸平均$18.8

除了新鲜食品，一系列粮油杂货及家居用品亦是今次优惠的重点。每日都需要的白米，优惠期间「金象牌顶上茉莉香米」8公斤装每包只需$87.2，绝对是必囤之选。食油方面，多款知名品牌均有折扣，「狮球唛粟米油」900毫升4支套装折后$79.2，「刀唛纯正花生油」5.5公升装亦只售$126.4，满足不同家庭的烹饪需求。家居消耗品同样值得大量入货，「七鲜云柔压花有芯卷纸」12卷装两条$37.6，平均每条仅$18.8；「维达四层卫生纸」12卷装两条亦只需$43.2，平均每条$21.6，趁低价入货，节省更多生活开支。

佳宝开年「抢」先机8折优惠

优惠推广 ：全场货品一律8折

优惠日期 ：2026年1月8日至1月11日

适用分店：全线佳宝食品分店（海滨花园分店除外）

精选货品清单（折后价）：

金象牌顶上茉莉香米8kg：$87.2/包

美国牛板腱肥牛片：$56/磅

北海道带子1kg：$200/盒

原生态鲍鱼(12个)：$70.4/包

七鲜粟米蔬菜猪肉水饺504g：$13.6/包

七鲜白菜猪肉水饺504g：$13.6/包

七鲜云柔压花有芯卷纸125gX12卷：$37.6/两条 (平均$18.8/条)

维达四层卫生纸12pc：$43.2/两条 (平均$21.6/条)

七鲜有机花生油 900毫升：$32/支

七鲜压榨一级浓香花生油 5L：$108.8/支

狮球唛粟米油900mlx4pc：$79.2/套

刀唛纯正花生油5.5L：$126.4/支

条款及细则：优惠货品数量有限，售完即止。折扣优惠于付款时自动扣除，详情以店内宣传为准。