港人得罪「小气」野生鹦鹉？驱赶后翌日齐集20只「报仇」咬烂灯饰 网民认出为1濒危物种：全球仅剩二千只

港人得罪「小气」鹦鹉？近日，有网民表示早前于家中天台发现一只白色野生鹦鹉，于是挥手尝试驱赶鹦鹉离开。不料，翌日天台竟出现逾20只同类鹦鹉，不但咬烂天台灯饰，更「每隔几日都嚟我天台巡舖」。事主对此不知如何是好，遂于网上发文向其他网民求助。帖文引起网民热议，有人认出白色鹦鹉是濒危物种，「极度濒危，极度爱闹，极度小气。全球仅剩二千只，香港占了二百只，全球第二大族群。你真系大镬了。」即看下文了解详情。

港人天台聚集逾20只鹦鹉 咬烂天台灯饰+隔几日「巡舖」

近日，有网民在Threads以「发生一啲好离奇嘅事情」为题发文诉苦，指早前在其住宅天台发现一只白色野生鹦鹉，其丈夫遂挥手尝到驱赶该鹦鹉离开。岂料，翌日天台竟再出现逾20只同类鹦鹉，「点知第二日佢叫咗20几个兄弟嚟」，不止将天台灯饰咬烂，且每隔数日就会再度到访「巡视」。

根据事主分享的影片可见，天台附近有2至3只鹦鹉不断徘徊。面对此情况，事主表示束手无策，「我都冇佢哋办法」，于是在网上发文求助网民们，「有冇解决方法呢？」

网民认出是1濒危物种：全球仅剩二千只

帖文随即引起网民热议，有网民认出是濒危物种「小葵花凤头鹦鹉」，「全世界2000只，全港200只，你天台20只」、「全球野生小葵花仅剩二千只，香港占了二百只，全球第二大族群。」有网民形容小葵花凤头鹦鹉性格顽皮，「极度濒危、极度顽皮、极度记仇，你真系大镬了」、「得罪野生葵花群，你有排受了」；有网民更笑言，「无计，你得罪咗铜锣湾揸fit鸡。」

有网民则分享「得罪」小葵花凤头鹦鹉的经验，「以前住中西区，对正佢哋地盘，每次佢哋喺我窗口紥马，我只猫就会凶走佢哋，然后佢哋成群每日黄昏定时定候返嚟同我只猫闹交，闹足几年，直至搬走。」、「好叻架，西半山某学校校工赶过佢哋一次，佢哋call马系学校操场早会过晒嚟嘈，同埋咬断啲细树支跌落学生个头到，学校停咗一个几月操场早会。」

而事主得悉鹦鹉为「小葵花凤头鹦鹉」后留言回复：「真系多谢大家咁热心，虽然佢哋而家每日都嚟探我，但系其实我哋都系好被动嘅，我都唔敢掂佢哋，所以爱护动物嘅朋友唔使担心。」

图片及资料来源：Threads@geangean

文：Y