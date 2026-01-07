农历新年好去处2026｜全港10+新年打卡好去处！巨型开运松林/灿子怀旧茶楼/开运旋转木马

农历新年好去处2026｜农历新年即将来临，不少商场场换上过年新装饰，包括太古城中心巨型的福运松林、置富Malls灿子一家以可爱贺年装束度新岁，还有荃湾广场粉色花海的溜冰场与3.5米高祈愿桃花树！《星岛头条》记者搜罗2026年全港各区新年打卡好去处，让大家新年行过大运，喜迎马年！

农历新年好去处2026｜全港新年打卡好去处推介！

农历新年好去处2026目录：

太古城中心与青年艺术家谢凸合作，带来其品牌「松与松」笔下形象鲜明的松树插画及传统盆栽文化的元素及时下「新禅生活」的精神。商场设有4大福运区域、8大打卡装置，巧妙融合各种传统吉祥寓意与当代艺术，精心策划一趟从「迎福」、「聚财」到「求缘」的美满开运旅程。由品牌的人气萌趣角色「睡眼青松」引领大家漫步祈福、招财及接缘的福运之路，当中最瞩目为可走进内部打卡的5米高「常满聚抱树」，毛绒绒的松树仿真手感让人沾满好运，抱起松叶及巨型大吉咕𠱸能令新春好运蒸蒸日上。此外，5米长的「⾶龙接福」、7米高的「开运松此喜」、必与爱人携手走过的松缘桥「⼀路幸福」、互动游戏「盘满『拨』满」，相当好意头！

太古城中心「福运松林」

地点：太古城中心二楼中庭及中桥

灿氏家族于今个新春到置富Malls带来4大场景，一家人换上贺年装与大家共度新岁！马鞍山广场的灿氏会馆贺新岁，在全城皆 Gym 的时代，灿子一身功夫造型出现，以武会友。近 4 米高的吹气灿子在擂台上跟木人桩练习各种套路，擂台上金币滚滚，象征著财运与健康的双重祝福。+WOO嘉湖的「灿枱脚．贺团圆」，一家大小等你开年饮早茶，怀旧茶楼花砖重现昔日香港情。

红磡置富都会的「灿定三生姻缘寺」，大家可以走入给繁花包围的姻缘大型签筒打卡，灿子化身月老帮大家祈求天赐良缘，小琪则在开运风车转轮中为你打气。沙田置富第一城的「璀灿光影巨星影院」，灿子早已在置灿里戏院早买好戏票等你一起看套贺岁电影，全年笑口常开，生活好戏连连。

「置『灿』你迎新春」

日期：1月15日 至 3月8日

地点：马鞍山广场、红磡置富都会、+WOO嘉湖、沙田置富第一城

今个农历新年，由1月23日至3月3日期间，MOSTown新港城中心将首度联乘人气Sanrio角色HANGYODON，呈献全港首次亮相的新春限定主题商场装置「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON风生『水』起花庭园」。开运福星HANGYODON换上和风新春造型，于4大开运主题打卡区及2大互动玩乐区现身！当中必去6米高「HANGYODON如『鱼』得水温泉风吕」以及「HANGYODON花开富贵祈愿花圃」。同场更有4款和风新年造型的HANGYODON登场，包括：新春招运达摩造型、招福猫造型、穿华丽金线羽织造型及温泉风吕造型。

此外，HANGYODON新春期间限定店售卖10款独家HANGYODON新品及多款日本限量精品，同场更汇集逾200款HANGYODON及人气Sanrio characters新春精选商品，各位粉丝要入手！

「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 风生『水』起花庭园」活动详情

日期：2026年1月23日至3月3日

时间： 主题打卡区：上午10时至晚上10时 主题互动玩乐区：星期一至五 : 下午2时至下午6时；星期六、日及公众假期 : 中午12时至晚上8时

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

HANGYODON新春期间限定店 日期：2026年1月23日至3月3日 时间：中午12时至晚上8时 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

好运财神见面会 日期：2026年3月1日 (初十三) 时间：下午3时至下午5时

迎春接福醒狮贺新岁 日期：2026年3月1日 (初十三) 时间：下午2时



西沙GO PARK的春日乐园特别准备5大行运打卡位，全港首个商场户外机动5.9米阔「炫梦旋转木马」变身开运木马，更特设宠物友善的静态木马时段，让市民与毛孩享受「人宠Photo Time」，再加上3米高的桃花拱门，大家于百花盛放下拍下唯美照片。GO PARK2打造以粉色花卉风车构成的「缘转风车台」，四座风车以柔美粉色系营造春日氛围，风车缀满精致花卉与吉祥纹饰，象征缘来运转、风生水起！

场内户外空间以盛开桃花与飞舞花瓣打造一条贯穿全场的「桃花迎春步道」，取「步步生花、一路繁华」之吉祥寓意！一向是毛孩爱蒲点的二楼晴空花园，今次特意打造「宠爱花见阵」，其中2.8米高桃花树尤其夺目，树上挂满心型霓虹灯和写满马年愿望的祈福挂饰；一旁的2.9米阔立体桃花「Love」装置以花团锦簇之姿，盛载著「爱宠如意、缘满家圆」。二楼宠物公园旁，以多块不规则镜面与缤纷花卉交织成「迎春花镜庭园」。镜中映照著萌宠与主人的欢乐互动，绽放的花卉点缀其间，带来充满生机的视觉惊喜。

商场地面中央广场将于2月份连续3个周末化身「人宠迎福马新春市集」，贺年礼品、特色应节食品、宠物专区及手工产品一应俱全，方便大家轻松办年货。2月28日（初十二）商场带来醒狮点睛开年礼及「醒狮迎新岁」巡游表演，将新年气氛推向高峰，为区内市民和云云商户送上新春祝福，共度美好马年！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日乐园》

日期：1月13日 至 3月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

「炫梦旋转木马」体验换领

日期：1月逢周六及周日；2月1、7-8、14-22及28日；3月1日

时间：下午1:00 至 晚上8:00（2月16-19日延长至晚上9:00）

地点：地面中央广场

换领方法：The Point 会员凭 100 积分及即日于场内任何「即赚分」商户单一电子消费满 HK$100，即可于 The Point手机程式内换领双人入场门票乙张

人宠迎福马新春市集

日期：2月7-8、14-15、21-22日

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：地面中央广场

「醒狮迎新岁」巡游表演

日期：2月28日（年初十二）

时间：上午11:00

地点：地面中央广场

荃湾广场于今个新春在L5空中花园带来《光影花见．幸福小马园》，为大家带来3大互动体验及3大春日打卡热点，当中包括：全新20米长的「福愿光影大道，全新设计的光影大道以「花见流星」、「梦幻幸福球」、「年年有鱼」等光影为主题，配合变色水波光影效果，大家可于此许下新年愿望。1500呎「甜蜜光影泡泡溜冰场」踏入梦幻泡泡世界，结合变幻灯效与粉红色流苏打造浪漫天空，配以花海装饰。小朋友可于「童趣骑马仔互动区」骑上可爱马仔拍照留念，体验马年专属萌趣时刻。

至于3大祈愿打卡热点，当中必影3.5米高「『心心满满』祈愿桃花树」，象征爱与希望的心心装置配合花见小精灵隆重登场。「七彩灯谜小径」，绚烂七彩灯饰与园景交织，打造趣味灯谜小径； 20米长「花好月圆打卡墙」，以花海巨画结合心意许愿镜、家肥屋润如意镜及闪烁花型、蝴蝶镜，在灯光照映下闪耀动人更有七彩灯谜。

同场还有「一田新年•春飨好礼」载誉归来，网罗人气日式贺年礼盒、节日礼盒、高级海味、迎春年花以及贺年装饰。「开心果甜品x手作市集」以近年人气兼应节的「开心果」为灵感，带来一系列创意甜点，更汇聚本地手作匠人巧制的工艺精品，包括CATCHI 开心果三重奏麻糬、开心果提拉米苏的A.D.C.等。

荃湾广场《光影花见．幸福小马园》

日期：1月17日至3月1日

时间：上午10:30 至 晚上10:00

地点：荃湾广场L5空中乐园

「一田新年•春飨好礼」

日期：1月20日至2月21日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：荃湾广场L1中庭

「开心果甜品x手作市集」

日期：1月22日至2月22日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：荃湾广场L1中庭

My Melody × Sanrio characters 主题店正式登陆又一城！主题店设有6大 My Melody打卡场景，打造满满粉红治愈氛围。场内发售多款My Melody商品，包括贝雷帽造型系列公仔钥匙扣、毛公仔、侧揹袋和化妆袋等；全新My Melody & My Sweet Piano梦裳仙境系列；更有Sanrio characters 新春精品发售，商品包括Hello Kitty、Kuromi毛公仔、利是封、节庆装饰和挥春，另外亦有多个会场限定优惠，不可错过！

My Melody × Sanrio characters 主题店

地点：九龙塘又一城 MTR 层 2 号 C.T.A. by GOK SIK

日期：2026 年 1 月 6 日至 3 月 22 日

时间：11:00 – 21:00

会场限定优惠 单一发票消费折实满$100,即可获赠DIY心型木牌乙个及迷你挥春乙张。 单一发票消费折实满$200,即可获赠Sanrio Gift Gate门市$50电子优惠券乙张。(消费满$250即可减$50,有效期到2026年3月31日) 单一发票消费折实满$450,即可获赠限量版电子会员卡卡面乙个。(共2款,款式随机) 消费折实满$488,即可获赠新年立体装饰乙个。 会员于又一城 Sanrio Gift Gate 和 C.T.A. by GOK SIK主题专区进行打卡,完成打卡任务后可获50 Smiles及$50优惠券乙张



「昂坪360．骏马跃动迎新春」将在昂坪市集各处带来祝福满满的萌爆骏马「打卡位」，堪舆学家麦玲玲师傅亦参与新春装置设计。昂坪市集圆形广场设有大型新春装置「金骏报喜迎新春」，五匹骏马分别穿上贺年唐装、戴上粉红色花朵、染成红色鬃毛，以及披上「福」字马鞍，以可爱新春造型出现，象征「五福临门」。

昂坪市集放置了两个新春祝福「打卡位」，位于市集牌坊旁的「马到功成幸运轮」以桃花、签筒及金元宝布置，象征幸运、健康与财富。菩提树旁的「金禧福袋贺新岁，宾客可踏进巨型福袋中，与堆满的金元宝以及可爱骏马合照，象征新一年「财福环抱、金银满屋」。由即日起至1月30日，宾客可于昂坪360官方网站选购「双重畅游」优惠，以一张来回缆车（标准车厢）门票的价钱，在3月底前乘搭两次来回缆车（标准车厢），优惠适用于成人、小童及长者来回缆车（标准车厢）门票。

昂坪360邀请了专业醒狮团队及财神，年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12时半及下午3时半，在昂坪市集凉亭前进行醒狮表演，以及财神向宾客派发「金元宝」，与宾客一同庆祝新春，并为昂坪市集加添节庆色彩。

昂坪360．骏马跃动迎新春

日期：1月24日 至 3月8日

时间：上午10:00 至 下午6:00

地点：圆形广场、昂坪市集牌坊旁及菩提树旁

醒狮表演贺新岁+财神驾临迎新春

日期：2月17至22日（年初一至初六）

时间：下午12:30及3:30（每日两场，2月21日首场提前上午11:45举行）

地点：昂坪市集凉亭前

堪舆学家麦玲玲师傅派发祝福

日期：2月21日（年初五）

时间：上午11:45

地点：昂坪市集凉亭

尖沙咀iSQUARE国际广场联乘香港插画家品牌oh…little sweet，将其笔下小汤圆、柴火人、小水滴等10多位人气角色，化身新春打卡装置。地下正门前iPIAZZA的「新春甜蜜花园」，从春日庭园拱门为起点，到5米高巨型团圆福袋、小庭园、樱花园等，祝福大家新年财运、事业、爱情、学业、健康等大丰收。大堂楼层的iEXHIBITION的「甜甜蜜蜜团子店」由一众角色以「圆」满幸运三色小团子及食得幸福团圆麻糬摊档，让大家感受农历年的热闹气氛！3楼iFUNCTION的「招财开运大街」为大家准备吉祥美食，招财角仔、步步「糕」年糕店、甜丝丝点心店、热烘烘栗子店，祝愿大家新年丰衣足食，甜蜜圆满。

除了打卡装置之外，商场于2月举行新春市集贺新岁，除了购买年货、应节特色商品及文创产品，更有oh…little sweet的期间限定店，包括首次发售的萌萌的文件夹、御守匙扣及挥春等。

iSQUARE国际广场「春日甜蜜乐园」

日期：1月23日至3月8日

时间：上午10:30 至 晚上10:30

地点：iSQUARE国际广场地下iPIAZZA、3楼iFUNCTION、大堂楼层iEXHIBITION

新春市集贺新岁+期间限定店

日期：2月7至8日、14至15日

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：3楼iFUNCTION

Fashion Walk X Brunch Brother“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

今年新春，恒隆地产旗下商场Fashion Walk诚意送上暖笠笠的祝福！商场联乘韩国人气文创角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主题活动，将韩式软萌暖意融入浓厚中式元素带到铜锣湾潮流街区。一众可爱讨喜的 Brunch Brother 角色已换上全新喜庆贺年春装，喜气亮相，即日起至 2026 年 3 月 3 日与大家共迎马年，祝愿新年暖意洋溢、福运连连！

“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

日期：即日起至2026年3月3日

地点：Fashion Walk

香港仔中心新春呈献「马上发发发」

今个新春，香港仔中心联同本地人气插画师「胡氏这一家」及「小袜兔」联手打造「马上发发发 !」新春活动，由1月16日起至3月3日，胡氏这一家及小袜兔家族将首次亮相香港仔中心，当中包括祈愿马年马运亨通的「马上发发发巨型点钞机」及体验天降横财的「现金马上从天降」2大打卡位，更可参加「马上抓钱发发发游戏」，于指定日子凭消费即可免费参加抓钱游戏，赢取幸运福袋。

「马年发大财 马上发发发 !」户外新春装置活动详情

日期：1月16日至3月3日

时间：上午10时至晚上10时

地点：香港仔露天广场及香港仔中心4期地下

「马上抓钱发发发」游戏活动详情

换领日期：2月7-8及14-16日

时间：下午1时至晚上10时

地点：香港仔中心2期地下

参加方法：

于香港仔中心商舖以电子货币消费满港币$300或以上，凭有效即日单一机印发票，及对应商户之即日电子货币付款存根或手机支付之交易记录页面，即可免费参加抓钱游戏，赢取幸运福袋。每日名额有限，额满即止。

文:RY

资料及图片来源:官方提供