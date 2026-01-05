机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免

机场快线长者优惠｜机场快线快捷舒适，一直是不少本地及访港旅客来往香港国际机场的首选。踏入新一年，机场快线特别呈献一系列「冬日出行惊喜」，当中包括专为家庭旅客而设的小童免费、长者半价优惠，更有机会赢取免费机票的大型挑战游戏，让每趟旅程从出发一刻便充满喜悦！

机场快线长者优惠！乐悠咭专享半价／小童免费

机场快线特别呈献一系列「冬日出行惊喜」，长者可享半价。

对于计划在假期举家出游的市民来说，交通费往往是旅费预算的一部分。机场快线贴心推出专属家庭的乘车优惠，由即日起至2026年3月1日，凡3至11岁并持有有效小童八达通的儿童，即可免费乘搭机场快线往返香港、九龙、青衣站与机场站，或免费即日往返博览馆站，让小朋友的旅程由免费的愉快体验开始。长者亦有惊喜，年满60岁或以上并持有有效乐悠咭的乘客，同样可于期内享有半价乘搭机场快线的优惠。无论是带同孙儿出游，还是与挚爱展开一趟轻松旅程，这项优惠都能为家庭节省开支，尽享天伦之乐。

手指要快！挑战「快到弹起」游戏赢机票

除了直接的票价优惠，机场快线更史无前例地举办「快到弹起」线上及线下挑战，送出超过50,000份丰富奖品。线上挑战由2026年1月2日起至3月1日，参加者只需登入活动网站，在计时器显示「24:00」的一刻按下按钮，即有机会赢取机场快线半价或七折电子优惠券。此外，更刺激的街头快闪挑战将于1月至2月期间在铜锣湾、旺角及中环等闹市举行，参加者将安坐于1:1的机场快线座椅上进行挑战，每日首两位成功挑战者，更可赢得首尔单人来回机票乙张！其他成功者亦有机会获赠双人机场快线来回车票，绝对是考验反应与运气的绝佳机会。

朋友结伴出游 团体票价低至58折

与三五知己结伴出发，机场快线的团体票优惠可谓度身订造。此优惠现已延长至2026年8月31日，不论是2人、3人或4人同行，只需一同到客务中心购买单程团体票，即可享受低至五八折的票价。以4人同行的青衣站出发为例，平均每位乘客只需港币$42.5，价格极具吸引力。这个优惠不仅适合朋友出游，也为小型家庭或商务旅客提供了一个更经济实惠的交通方案，让大家一同分享旅途的喜悦。

机场快线优惠详情

小童免费及长者半价优惠

推广日期： 即日起至2026年3月1日

小童优惠： 3至11岁持有效小童八达通之乘客，可免费乘搭机场快线往返指定市区车站与机场站或博览馆站。

长者优惠： 60岁或以上持有效乐悠咭之乘客，可以半价优惠乘搭机场快线。

「快到弹起」挑战

团体票优惠

推广日期： 即日起至2026年8月31日

优惠： 2人、3人或4人同行购买单程团体票，可享折扣优惠，最多可达五八折。



备注：所有活动及优惠均受相关条款及细则约束，最新资讯请以港铁官方网站及社交媒体平台发布为准。





