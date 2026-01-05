Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免

生活百科
更新时间：17:45 2026-01-05 HKT
发布时间：17:45 2026-01-05 HKT

机场快线长者优惠｜机场快线快捷舒适，一直是不少本地及访港旅客来往香港国际机场的首选。踏入新一年，机场快线特别呈献一系列「冬日出行惊喜」，当中包括专为家庭旅客而设的小童免费、长者半价优惠，更有机会赢取免费机票的大型挑战游戏，让每趟旅程从出发一刻便充满喜悦！

机场快线长者优惠乐悠咭专享半价／小童免费

机场快线特别呈献一系列「冬日出行惊喜」，长者可享半价。
机场快线特别呈献一系列「冬日出行惊喜」，长者可享半价。

对于计划在假期举家出游的市民来说，交通费往往是旅费预算的一部分。机场快线贴心推出专属家庭的乘车优惠，由即日起至2026年3月1日，凡3至11岁并持有有效小童八达通的儿童，即可免费乘搭机场快线往返香港、九龙、青衣站与机场站，或免费即日往返博览馆站，让小朋友的旅程由免费的愉快体验开始。长者亦有惊喜，年满60岁或以上并持有有效乐悠咭的乘客，同样可于期内享有半价乘搭机场快线的优惠。无论是带同孙儿出游，还是与挚爱展开一趟轻松旅程，这项优惠都能为家庭节省开支，尽享天伦之乐。

手指要快！挑战「快到弹起」游戏赢机票

除了直接的票价优惠，机场快线更史无前例地举办「快到弹起」线上及线下挑战，送出超过50,000份丰富奖品。线上挑战由2026年1月2日起至3月1日，参加者只需登入活动网站，在计时器显示「24:00」的一刻按下按钮，即有机会赢取机场快线半价或七折电子优惠券。此外，更刺激的街头快闪挑战将于1月至2月期间在铜锣湾、旺角及中环等闹市举行，参加者将安坐于1:1的机场快线座椅上进行挑战，每日首两位成功挑战者，更可赢得首尔单人来回机票乙张！其他成功者亦有机会获赠双人机场快线来回车票，绝对是考验反应与运气的绝佳机会。

朋友结伴出游 团体票价低至58折

与三五知己结伴出发，机场快线的团体票优惠可谓度身订造。此优惠现已延长至2026年8月31日，不论是2人、3人或4人同行，只需一同到客务中心购买单程团体票，即可享受低至五八折的票价。以4人同行的青衣站出发为例，平均每位乘客只需港币$42.5，价格极具吸引力。这个优惠不仅适合朋友出游，也为小型家庭或商务旅客提供了一个更经济实惠的交通方案，让大家一同分享旅途的喜悦。

机场快线优惠详情

小童免费及长者半价优惠

  • 推广日期： 即日起至2026年3月1日

  • 小童优惠： 3至11岁持有效小童八达通之乘客，可免费乘搭机场快线往返指定市区车站与机场站或博览馆站。

  • 长者优惠： 60岁或以上持有效乐悠咭之乘客，可以半价优惠乘搭机场快线。

「快到弹起」挑战

  • 网上挑战日期： 2026年1月2日至3月1日

  • 挑战网页 >>按此<<

  • 街头挑战日期： 2026年1月至2月指定日子（详情请留意官方公布 >>按此<<

  • 奖品： 首尔来回机票、机场快线来回车票、车费折扣优惠券及MTR分等。

团体票优惠

  • 推广日期： 即日起至2026年8月31日

  • 优惠： 2人、3人或4人同行购买单程团体票，可享折扣优惠，最多可达五八折。


备注：所有活动及优惠均受相关条款及细则约束，最新资讯请以港铁官方网站及社交媒体平台发布为准。
 

 


同场加映：深圳罗湖爱国路迎春花市2.10开锣！一连7天开放买年花办年货 文创摊位/冰糖葫芦/写挥春 附地址+交通详情

 


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
01:08
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
9小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
19小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
9小时前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
6小时前
委内瑞拉未来局势如何发展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
委内瑞拉未来局势如何发展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亚覆辙
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
11小时前
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮
时事热话
7小时前
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
11小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
2026-01-04 16:42 HKT
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
23小时前