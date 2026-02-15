云文子2026马年运程│12生肖运势即时睇！增运颜色/饰物 化解太岁要戴咩？

2026年马年运程，云文子师傅以奇门遁甲展望12生肖运势，还会为大家提供生肖锦囊，解构每个生肖的增运颜色及饰物，亦有化解值/刑太岁的饰物推介！即睇云文子奇门遁甲2026年马年生肖运程！

云文子2026年马年运程！12生肖运势+增运颜色/饰物

云文子师傅以奇门遁甲展望12生肖运势，以及解构每个生肖的增运颜色及饰物。

云文子2026马年运程│属马：本命年犯太岁波折重重？

肖马朋友2026逢本命年，亦是「值太岁」及「刑太岁」之年，整体运程将徘徊于疲弱状态。不论环境或人际关系，也诸多阻滞，并会将时间、精力，错配，而错失良机。今年有人缘运但未达至贵人级数，朋友能给予精神价值，而一些实质支援实在有心无力。遇上小人，要沉得住气，处事时有轻重缓急之分。

事业运转弱，付出与回报不成正比，情绪和自信因而下滑，犯了不少不该犯的低级错误，成为办公室小人攻击的最佳借口。能够学习如何跟讨厌的人相处，将可变成你往后在事业闯难关的通行证。若有转工打算，别抱太大期望，因成功机会不大。很多时，种善因，得善果。若然能够尽力而为，不望回报，一切也问心无愧的话，转眼就可安然度过太岁年。

桃花运波折重重，小心遇到「烂桃花」，引致情感受挫，甚至因情伤而令事业运也受牵连。桃花攻略是别急于发展恋情，以免遇上「渣男」、「渣女」，纠缠于不清不楚的关系之中；慎选交友应用程式或婚介公司，以便专业媒人助你寻觅正姻缘。应注意言行举止，避免沉溺于暧昧之中，害己害人。

财运平滞，有财来财去之象，投资触觉会变得薄弱，容易对市场走势，作出错误判断。没有止蚀决定而招至损失。理财攻略: 应将资金投放在多元组合上，并以长线为目标。别将你的财产，押注于一、两种波动性高的投资工具，必然承担高风险。

「刑太岁」之年，加上受「驿马星」，容易有血光之灾，外地公干或旅游，不宜长途。

肖马锦囊

增运颜色: 黑色、红色

增运饰物: 星星形图案或饰物

化解值/刑太岁: 羊、虎、狗饰物。

云文子2026马年运程│属羊：贵人相助气势如虹！

肖羊运程「气势如虹」，随着贵人运势旺盛，正是展开新局面的好时机，不妨放胆一试，勇敢踏出舒适圈，尝试不同方向的发展，为自己开拓更多元化的机会与可能性，让事业与人生都能迈向更丰盛的阶段。

事业运锐不可挡，有利的三大王牌：天时、地利、人和皆备，有意开发新客源、新市场的话，这一年机不可失。即使运气好，也要有真材实料，愿意付出努力，才可成就大业。因「天时」（即机遇）来到时，需要「地利」（适当资源）作后盾，方可加强胜算；然后，还要有「人和」往往是成与败的轴心（即行动力），加以实践，才可水到渠成。

桃花运神来气旺，超凡魅力，脱单机会好比天上繁星那样，数之不尽。好好沈浸于幸福感觉当中。这一年人缘贵人运非常兴旺，桃花攻略是，多现身于各类社交活动，增加接触异性次数，可推高脱单之机率。

财运青云直上，正财、偏财也有斩获。加薪幅度比预期理想，自顾或创业东主，善用大数据，以致有更精准的市场及客户分析，有助明智的商业决策，正财随之滚滚来。即使财运畅顺，投资时，也不宜过于进取，应采取多元化投资策略，来平衡风险。田宅兴旺，是置业时机。从事新媒体、动漫游戏、创意产业，但凡「以人为本」的行业，前景也会向好。

今年除要懂得跟杂物断舍离，也应贯彻「人际断舍离」杜绝不必要的社交重担。肺部较弱，容易有咳嗽、积痰毛病，皮肤、毛发也易有问题。

肖羊锦囊

增运颜色: 黑色、绿色

增运饰物: 花形图案或饰物

云文子2026马年运程│属猴： 上半年阻滞多？事业爱情先苦后甜

肖猴者运势迂回曲折，但最终依然缓缓向上。注意在上半年，枝节较多，基于人为因素、环境转变，令计划延迟，大费周章，才取得些微成果，甚至有可能被迫搁置。难免形成内耗，负面情绪因而逐渐积压。年中出现一些大变动，运势明显有所改善，机遇和商机，可望陆续有来。年运势翻来覆去之困扰，可以来一招「借地运」，以南方地区外游郊游为佳，例如澳洲，有助增加气场。

事业运此起彼落，明显积弱，公司政策朝令夕改，或者与直属上司意见分歧，工作压力大，不要期望过高，处事时的步伐放缓一点，避免过度追求完美。入秋前，运势可望转佳，事业渐见起色，甚至有转职机会。

桃花运浮沉不定，思绪极为飘忽，以致容易吸引一些短暂、似有还无的雾水情缘，桃花攻略是对心跳加速的对象时，不妨主动一点。宜多留意离婚、丧偶，或年龄跟自己差距七年以上的人，因特别投缘。

财运危机四伏，负面情绪影响投资决策，切勿将资金投放到自己不熟悉的投资产品，以免失利。宜制定一套明确的理财策略，包括投资目标、风险接受程度、止赚及止蚀位等。一切策略以稳健长远为大前提，勿贪图更高回报，追逐高风险投资项目。避免亲友之间借贷，将一借无回头。

注意肠胃容易出事，成因除饮食长期不规律，精神状态，息息相关。

肖猴锦囊

增运颜色: 黑色、绿色

增运饰物: 菱形图案或饰物

云文子2026马年运程│属鸡： 迎来人气之年 事业爱情两得意

肖鸡者运势否极泰来，人气急升，不时成为众人焦点，令旁人既羡且妒。在这「是非之年」，人多口杂，闲言闲语愈多；人气就愈旺。朋友圈将更阔更广，多交君子，视野亦有所不同，令生活变得更加精采。将对付是非小人的心力，转移到更有价值的事情上，例如提升个人价值，使自己变得更好更强。

工作运与交际运俱佳，应在人气旺盛之年，进一步开拓人脉的黄金时机，有发挥才能空间，宜与拥有共同兴趣和目标的人，互相交流，建立更广的人际网络制造商机。注意人气旺容易自我中心强，以致出言不逊，有机会伤害了一些玻璃心的幕僚或生意合作伙伴，在人事利益上有闪失，马年宜戒掉口不择言。

桃花运吉凶参半，虽有上升趋势，异性缘亦增加，但运势不够稳定，容易出现「骑牛揾马」心态，或在暧昧关系之中，纠缠不清。一旦不幸成为「小三」或「做了兵」，也不要因为「恋爱脑」，不果敢了断关系。只会令正桃花气场亦会逐渐减弱。

财运稳步上扬，人气带动的财气，当人气难聚，财气亦散，优质人际网络能开拓财路，吸纳投资有利资讯，使偏财投资方面，可获不俗回报。想有长期稳定收益，这一年宜采用中、长线投资策略，减低风险。

注意脊椎、肝脏、腰背部有机会出问题。

肖鸡锦囊

增运颜色:白色、红色

增运饰物: 波浪形图案或饰物

云文子2026马年运程│属狗︰ 平稳是福 把握时机进修增值

在市道不景气的一年，肖狗者运势平稳、无风无浪，也不会有太大惊喜，应好好享受安枕无忧的境况，细味「平淡是福」处世之道，是一种恩赐。「平淡」，却不等同于「躺平」，因此，趁著大旺学习、提升自我的「文昌之年」，很适宜去锻练一些新技能，求学问、进修、考专业牌等，因更易吸收新知识，加快熟习速度。吸纳愈多软、硬新技能，替自己的知识库增值，运势就愈强。

事业运进展平稳，不会有太大转变。需要调节一下期望管理，即使你怎样投入工作，甚至牺牲私人时间，表现不会特别出众。但能磨炼出胜人一筹的技能，增加在职场之竞争力令公司对你留有好印象，可与成就愈拉愈近。

爱情运缓滞不实，小心会因自信不足，一味否定自己，不敢表达真实想法，不用心经营。就算全宇宙的爱神也对你加持，助你脱单，恐怕亦不易事成。让姻缘溜走。桃花攻略是：多参加兴趣、专业培训班。主动透过「学习」去结识有缘人。

偏财运属一般，故不宜作任何高风险的投资举动，以免得不偿失。保守型投资有助于资产保值，可减少因市场波动而造成损失。在「文昌之年」，重本投资在自己身上，加强学习，所享的将是终身回报。今年会因而过度消费，出现「财赤」。

肾系统偏弱，不时会腰酸背痛，感觉疲倦，入睡困难。「肾主骨」，也要照顾好牙齿、骨骼。

肖狗锦囊

增运颜色: 啡黄色、红色

增运饰物: 圆珠、圆形图案或饰物

云文子2026马年运程│属猪︰ 机遇处处需亲力亲为

肖猪者运势有「生机勃勃」之象。处事时，头脑灵活，创作力强，能迅速从不同角度，分析问题，作出适当判断。基于以上种种优势，加上今年人缘非常兴旺，所以将会机遇处处。但这一年要将「多劳多得」记挂在心，因马年的贵人助力只属一般，抱持刻苦耐劳斗志，愿意亲力亲为勤奋、致力提升个人能力，才是成功关键。

事业运如日方中，人缘运佳，工作团队的向心力，明显较以往强，大家也愿意为共同目标而努力。应善用这一年在人际关系的好气场，以创造一个有利合作的工作氛围。但贵人助力却偏弱，不亲力亲为的话，亦难以服众，有损领导力，令工作进度受到拖延。

桃花运有枯木逢春之象，表示期待已久的男神、女神，会与你结缘。而他/她在年龄上，很有可能跟你差距较大，有机会发展「父女恋」、「母子恋」。在人生规划、价值观等差异可能较大，需要时间去磨合，要是真心实意爱对方，互相包容，年龄差距根本不会构成爱情阻碍。

财运吉中带险，正财方面，加薪有望，虽然升幅并无惊喜。偏财运明显较弱，宜采取保本为主的投资策略，将资金分配到不同类型的资产，以便控制风险避免招致重大损失。此外，贵人运偏弱，故此投资时，需亲力亲为制定投资策略时，做足功课。将注意力放在低风险投资产品上，才可令财富稳健成长。

健康运报捷，身体并无大碍。只是人缘运兴旺，交际应酬频繁，小心招惹三高。

肖猪锦囊

增运颜色: 黑色、啡黄色

增运饰物: 椭圆形图案或饰物

云文子2026马年运程│属鼠︰ 冲太岁荆棘满途！事业财运受挫

今年冲犯太岁，运势荆棘满途，一些难以估计的冲击，将对肖鼠之人带来沉重压力，容易影响分析能力，不要作出任何重大改变，以免出现差错。加上马年身边缺少贵人，所以是充满考验之一年。不过，得「值符」庇佑，令你逢凶化吉，愈战愈勇，并唤醒了「化危为机」的内在潜能，困境其实不是绝路，反而是令人更强大的一次机缘。

在事业运积弱的一年，努力很容易会付诸流水；对公司所作的贡献，不单止难以取得认同，甚至会被小人同事，造谣生事，应保持冷静，今年转工机会微。想减少太岁激发的负能，可多现身喜庆活动，热闹、人气旺盛的地方例如生日聚会、婚宴、打卡热点、演唱会等，也有助提升运势，化解冲犯太岁带来之冲击。

爱情运迂回曲折，情绪容易不稳，不时为了一些小事而不耐烦。约会时注意说话技巧，不要无礼地问一些私隐问题，或好像审问犯人般。因而吓怕原本对你有好感的人。桃花攻略:出席婚礼、生日寿庆、乔迁派对等喜庆场合，也有助催旺桃花。

财运一蹶不振，正财、偏财、横财也令人失望，正财运偏弱，疯狂加班，加薪幅度，也未如理想。「犯太岁」偏财，博彩胜算，也同样偏低，不宜作巨额投资，以免招致损失。投资理财时，小心判断「内幕消息」、投资平台、投资专家的真伪。慎防社交媒体进行的投资诈骗，以及虚拟资产骗局。马年车辆维修保养支出破财增加。

冲犯太岁，小心有「意外之灾」，亦要小心，手脚容易受伤。

肖鼠锦囊

增运颜色: 红色、啡黄色

增运饰物: 心形图案或饰物

化解冲太岁: 猴、龙饰物

云文子2026马年运程│属牛：犯太岁年暗涌多

肖牛者今年「害太岁」，运势暗涌频生，小人当道。意味运程好比一个睡火山，危机一触即发。虽然有障碍，却未至于有极大的伤害性，尤其在人缘方面，家宅运、长辈缘不错，能从旁协助拆解问题。受小人影响，是非较多，情绪易变得波动，宜多靠近「水」，包括大海、河流及溪涧等，所谓「得水为上」，连带整体运势也有得益。

事业运吉凶参半。不过，工作滞后，拖拖拉拉。整体能量，仍处于旺盛状态，所以即使事业起波涛，不临阵退缩，如能够将情绪智商管理好，将「挫折」、「难题」转变成「发现机会」。正向思维，有助缓和你不善变通的「牛」脾气，最终仍可迎难而上，冲出困境，渐入佳景。

爱情运虚浮不实，今年的假桃花旺盛，以为缘分到了，却原来只是如南柯一梦般虚幻，未能永久。寻找真爱的过程中，以平常心对待。遇到喜欢的人，别不顾一切，完全由对方掌控你，会令情绪产生内耗而屈到病。

财运此起彼落，财来财去。若想聚财，别贪图享乐，胡乱消费；投资时，先寻求专业财务顾问，或熟悉不同投资工具特性的长辈意见，懂得见好就收。勿妄想可一夜暴富，于是大举出击。今年经常塞翁失马，以为误了入市的黄金时机，但反而焉知非福，可避免现金流被卡住。

今年可能受情绪问题困扰，免疫力、肠胃，内分泌系统易出问题。

肖牛锦囊

增运颜色: 红色、绿色

增运饰物: 锁链形图案或饰物

化解害太岁: 蛇、鸡饰物

云文子2026马年运程│属虎：福星高照 迎事业爱情双丰收

肖虎者福星高照，人缘、人气、贵人运也同步升级。内在那股强大气场，能自动吸引一些有实力、有地位的贵人相助，将可拓展出更大的人脉网络，增强实力，令英雄有用武之地。今年只要虚心聆听别人意见，有实现目标的决心，做事切勿「三分钟热度」。马年如腾出时间外游，有更阔的思考空间，进一步认识自己，反思人生的大方向，对运势将如虎添翼。

事业顺水顺风，优越感亦愈来愈强，是「风生水起」之年。贵人人缘运佳，所以宜趁此机会，激励团队成员建立互信，培育出凝聚力强的合作精神。属虎打工仔如从事创科、文化、创意产业等讲求灵活性的行业，今年的工作将得心应手，并取得不少成就感。随著工作运如日中天，别过度自信，骄傲自满，人缘有损。

人缘旺，运势好，很有机会与合适对象结缘，是桃花运步步攀升之一年。马年感情事与公事有著微妙关连，与单身同事或工作伙伴，多一点交流。此举不仅有助提升脱单机率，亦可增加团队合作精神，所以是一举两得。桃花旺之马年，理想对象较多，「选择困难症」发作，应当机立断，别让真爱溜走。

正财与偏财双赢之局面。不过，由于欠缺良好的理财习惯，小心容易「财聚即散」」，累积不到财富。投资技巧大为提升，可望稳中求胜。加上有投资经验丰富的贵人在旁，助你透过稳健投资组合，开拓「钱」路。有创业打算，可从入场成本较低、灵活度较强的网店入手。子女教育及学习使费破财大增。

健康指数有上升趋势，但会被一些普通的小毛病，例如头晕、头痛所困。

肖虎锦囊

增运颜色: 绿色、白色

增运饰物: 格仔、网形图案或饰物

云文子2026马年运程│属兔：破太岁事业财运受阻 唯爱情得意

肖兔者今年「破太岁」，运势一蹶不振。「破」暗藏著「好事多磨」、「遭破坏」意味，亦预示有缺失、不足、损耗，不少事情也诸多掣肘。马年将处于心绪不宁、欠缺自信、安全感和方向感的状态。容易将一些问题无限放大，「未输人，已输阵」。想制止情绪及运势下沉，多与风水气场好的大自然连结，家居布置宜多用浅色、粉色系，以提升气场。

事业运荆棘满途，充满挑战和困难。公司发展方向有变，导致人手配置，以至管理层也出现变动。员工士气低落，每日在充斥著负能的氛围下工作，加上办公室小人经常故意挑剔找你毛病，另要承担额外的工作量，而马年成功转职的机会，相当之微，过度劳累，产生内耗。

待夏季来临，将有「高人」助你走出纷乱的情绪困局，调整新的职涯计划，找出可为生活带来生机的路向。

今年情场得意，弥补职场不尽人意，桃花运生机勃勃。社交生活充满趣味，参加聚会时，宜做回自己，不难与在场人士找到共同话题。举手投足也展现著魅力，吸引异性目光，所以宜趁势捉紧缘分。

财运崎岖险峻，「破太岁」之年小心破财。今年理财能力弱，不时忽略了从客观角度，分析市况及入市良机，投资采取「宜守不宜攻」策略较为合适。如有新的、不熟悉的，或者一知半解的投资计划想实践，最好按兵不动，以防出现损失。「虚象」，小心容易受骗，并要妥善保管财物，慎防盗贼。

健康运疲弱，抵抗力差，容易受细菌、病毒影响，引致伤风、感冒、肠胃炎。

肖兔锦囊

增运颜色: 白色、啡黄色

增运饰物: 三角形图案或饰物

化解破太岁: 狗、猪、羊饰物

云文子2026马年运程│属龙： 运势先弱后强！事业财运见青天

属龙者运势先弱后强。上半年的积弱状态，失去自信心，因内心总是害怕「输不起」，以致不少计划提不起劲去做，形成恶性循环「拖延症」。下半年的运势将出现大逆转，有「拨开云雾见青天」之象。鼓起勇气，脱离舒适圈，尝试学习面对新的转变，并且从错误中学习，踢走缺点，发掘长处，提升各方面之优势。时机一到时，才可以强势出击。

事业运发展停滞不前，工作处于樽颈位置，令人感到无能为力，或因害怕失败，对工作产生厌倦。上司严谨要求达成循规蹈矩按照的指令，工作缺乏动力，「拖延症」的发作次数变得频密，愈难以投入工作。待下半年运势出现转机时，解决了「社交恐惧症」问题，别再跟他人去比较。便能走出樽颈位，并可重拾对工作之热情。

桃花运暗涌，对爱情过分完美化，加上择偶要求高，于是在感情路上，诸多不顺。要增强桃花，脱离单身行列，调节心态很重要，也可留意「海归」，以及外籍单身男女，较易发展出异地恋。

财运逐步平稳。正财方面，一分付出自有一分回报，银行存款数字可望增加。偏财亦有进帐，但投资时，宜将目光放在长线投资，并要有计划、有纪律地，以多元化投资方法，减低风险，达致长期获利目标。同时，不可忽略规划医疗保险，以便有稳定的财务预算。行商者设法「开源节流」，减少不必要的开支，加强控制成本管理的策略。

健康运并无大碍，但较易受鼻过敏影响。

肖龙锦囊

增运颜色: 白色、啡黄色

增运饰物: 方形图案或饰物

云文子2026马年运程│属蛇： 运势如虹 获幸运之神眷顾

肖蛇者马年「幸运之神爱上你」，运势运筹帷幄，新的机遇陆续有来，一些计划了好一段时间的项目，因得贵人帮助，方向更加清晰，有可能取得突破性成果，令人喜出望外。幸福指数，将节节上升，做事时亦特别有干劲和积极。加上身边的贵人，特别是女性，对你鼎力支持，助你开拓更广人脉，所以这一年不论前景与「钱」景，也发展路向相当乐观。

事业运势如破竹，工作表现将获公司肯定，职级及薪资也有提升空间，是喜讯频传之一年。从事以女性消费者为主的行业，将迎来令人鼓舞的回报。全赖贵人帮助，一些意想不到的人脉网络，迅即得以连结。有助打算发展副业，或者尝试创业者，事业铺路更加顺利。谨记持开放态度，聆听不同声音，千万别预设立场，自以为是。

爱情运稳步上扬，个人魅力飙升之一年，乐观正面的态度，使你容易与他人建立良好关系，人缘运大增。满满的正能量，也令人感到充满安全感，想与你多接近。应把握时机，告别单身状态。善用女性贵人的庞大人脉网络，助你认识更多新朋友，从中找到终极合适对象。

财运缓缓上升。部署已久的理财计划，在马年终可落实，并有理想回报。制定理财策略时，入市前，一定要做足功课，宜多听取投资经验丰富的女性前辈意见，有助加深了解本身的财务目标及风险取态，从而定立一个切适合你的投资组合。宜将理财焦点，放在中、长线项目；医疗保健支出，将会大增。

马年较易受泌尿生殖系统问题困扰。

肖蛇锦囊

增运颜色: 黑色、白色

增运饰物: 直条图案或饰物

