$30,000入钱买「纸黄金」！心急婆婆误堕诈骗求装不明App「攞钱」 醒目手机店员苦劝 后续咁解决...

近年金融投资骗案日益猖獗，骗徒手法层出不穷，长者更往往成为主要目标。近日，深水埗黄金电脑商场一家手机维修店，就成功识破一宗针对长者的投资骗案。两位婆婆误堕诈骗，花数万元血汗钱买「纸黄金」，幸得店员苦口婆心劝阻及时止损，免却一错再错。

手机维修店揭发投资骗局 六旬婆婆被骗$30000

深水埗黄金电脑商场一家手机维修店，近日成功识破一宗针对长者的投资骗案。

事件发生在深水埗黄金电脑商场内的智能电话维修专门店「EZFIX」。当日，两位年约60至70岁的婆婆到店求助，声称需要店员帮忙，安装及认证一个手机应用程式，才能提取投资款项。

店员了解后，发现两位婆婆堕入了典型的投资骗局。据悉，骗徒先透过讯息对话与她们建立信任，然后引诱她们在假冒的投资网站投入资金，讹称是类似比特币的投资，并已花了三万多元购买「纸黄金」。即使店员展示相关新闻报导，力证是骗案，惟两位婆婆仍然深信骗徒，坚持要取回已「投资」的金额，又声称曾成功取回部份金钱。其中一位婆婆更心急地表示：「唔装（app）攞唔到钱！」、「有钱攞做咩唔攞！」。

醒目店员1招堵截诈骗 「唔系个别事件」

店员担心再发展下去，婆婆会越发投入更多的金钱。

店员再深入了解，发现婆婆所谓能取回本金的过程，每次均被收取高达30％的手续费。店员担心再发展下去，婆婆会越发投入更多的金钱。面对执迷不悟的婆婆，店员只好删除其手机内所有可疑的应用程式及骗徒资讯。

《星岛头条》联络 EZFIX 了解，负责人透露，其中一位婆婆是熟客，另一位是其朋友。两人其后曾再次到店，要求协助验证Gmail，一度仍未对骗徒「死心」。因为尊重客人意愿，店员并未代为报警，但据了解，她们的家人已知悉事件并正在跟进。

负责人表示，类似事件屡见不鲜，受害者多为长者。长者很多时会因不懂操作手机，例如更新WhatsApp或WeChat等，而向店舖求助。每次修好手机后，店员都会看见有骗徒的讯息弹出，引诱长者堕入网恋或投资陷阱。每次店员都会尽力阻止长者误堕骗案：「大部份时间佢哋都听得明嘅，知道咗就冇再去继续被骗，但系都有少部份嘅人系真系好似俾人洗脑咁样。」

网民大赞维修店「有心」

维修店将事件放上社交平台，望引起更多人关心长者免堕网路陷阱。不少网民大赞店员「有心」、「好人好事」，「香港胜在有你！」。有网民分享类似经历，指家中长者亦曾误信网上广告，安装不明来历的应用程式。亦有自称银行职员的网民建议，可致电「防骗易18222」热线，由更专业的人员跟进。



图片及资料获 ezfixhk＠Instagram 授权转载。







